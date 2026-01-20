長時間でも快適！テレワークとコール業務を支える片耳ワイヤレスヘッドセットを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、遅延の少ない2.4GHz接続と最大約25時間の長時間通話を両立し、快適な業務通話を実現する片耳ワイヤレスヘッドセット「400-HSW052」を発売しました。

【おすすめポイント】

・遅延の少ない2.4GHzワイヤレスで安定した業務通話

・ノイズキャンセリングマイクで相手にクリアな音声を届ける

・最大約25時間の連続通話と軽量設計で長時間業務も快適

【掲載ページ】

ワイヤレスヘッドセット 業務用 充電スタンド付き 片耳 遅延の少ない2.4GHz 最大通話約25時間 ノイズキャンセリングマイク付き ミュートボタン USB接続

型番：400-HSW052 販売価格：7,164円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-HSW052

■業務通話に最適化した2.4GHzワイヤレス

専用USBレシーバーを使用した2.4GHzワイヤレス通信により、Bluetooth接続にありがちな音声遅延や途切れを軽減。PCに挿すだけの簡単接続で、設定の手間なくすぐに使用できます。Web会議やコールセンター業務など、安定性が求められるシーンでも安心して使える設計です。

■ノイズを抑え、声だけをクリアに届ける

周囲の雑音を低減するノイズキャンセリングマイクを搭載。オフィスや自宅など、環境音が入りやすい場所でも、自分の声をしっかり相手に届けます。全指向性マイクのため自然な音声を拾い、ストレスのないコミュニケーションを実現します。

■長時間装着しても疲れにくい設計

片耳仕様に加え、約76gの軽量設計で、長時間装着しても耳や頭部を圧迫しにくいのが特長です。通気性に優れたソフトなイヤークッションを採用し、長時間の通話業務でも快適な装着感をキープします。

■業務効率を高める便利な操作性

マイク部にはワンタッチで操作できるミュートボタンを搭載。とっさに音声をオフにしたい場面でも、スムーズに対応できます。マイクは回転式かつフレキシブル構造で、左右どちらの耳にも対応し、最適な位置に調整可能です。

■充電スタンド付きで、置き場所に困らない

付属の充電スタンドに置くだけで充電できるため、使用後の置き場所にも困りません。約2時間で充電でき、最大約25時間の連続通話に対応。毎日の業務に欠かせないツールとして、常に使える状態を保てます。

■製品仕様

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。