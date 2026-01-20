未上場株管理も、エンジェル税制も「分からない」をAIで可視化。月額9,800円の資産管理SaaS「エンジェルAI」提供開始

株式会社スタートアップコネクト

株式会社スタートアップコネクト（本社：東京都港区、代表取締役：寺岡大介、以下スタコネ社）は、未上場株式へ投資を行う個人投資家向けに、AIを活用した未上場株の保有情報管理およびエンジェル税制に関する制度理解を支援するSaaS「エンジェルAI」の提供を開始しました。

本サービスでは、利用者が登録した未上場株の保有情報や、公開されている制度情報をもとにエンジェル税制の仕組みを踏まえたシミュレーション機能等を通じて、投資に関する検討・判断の前提となる情報の整理をサポートします。

なお、本サービスは特定の投資判断を推奨・助言するものではありません。最終判断は利用者ご自身、または税理士の助言に基づいて行ってください。

「エンジェルAI」について

未上場株への個人投資は、日本のスタートアップエコシステムを支える重要な役割を担う一方で、投資家側には大きな実務負担が存在しています。

スタコネ社が運営する、スタートアップとサポーターをつなぐマッチングプラットフォーム「スタコネ」には、人・モノ・金・情報にまつわるさまざまな形式でスタートアップを支援するサポーターが参加しています。その中では、複数の未上場企業へ出資している方も多く次のような課題が寄せられてきました。

・投資契約書や株主通知書など書類が多く、ポートフォリオ全体を把握しづらい

・エンジェル税制の適用可否や残控除額、税制を考慮した投資簿価の管理が複雑

・税制を考慮した実質的な投資簿価や損益が見えにくい

・未上場株はリアルタイム評価が難しく、管理が属人化しやすい



特に本業を持ちながらスタートアップ支援に関わる多忙な経営者層にとって、こうした「管理の煩雑さ」そのものが、支援や投資を継続する上での障壁となっていました。

こうした課題を解決するために誕生したのが、「エンジェルAI」です。

主要機能／特徴

- 書類アップロードだけで、投資データを自動登録

投資契約書や株主通知書などをアップロードするだけで、AIが取引情報を自動で読み取り・登録します。煩雑な手入力を最小限に抑え、管理工数の削減に貢献します。

- 未上場株ポートフォリオを一目で可視化

累計投資額、含み益・実現益、未上場株の参考評価額（直近調達価格等）をダッシュボードで一元管理できます。エンジェル税制適用後の投資簿価や含み益の表示にも対応しており、保有資産の現状を直感的に把握できます。

- エンジェル税制活用を支援する情報提供

エンジェル税制をはじめとする関連税制や制度、ルールについて一般に公開されている情報をもとに分かりやすく解説しています。投資に関する検討や判断を行う際の前提となる情報整理を支援します。

- 税理士監修による安心設計

「エンジェルAI」のコアとなる税制ロジック、計算アルゴリズム、および節税シミュレーション機能など提供する情報については税理士の監修を受けています。

※最終的な税務判断や申告書類の作成は、利用者ご自身の責任のもと、または税理士の助言に基づいて行ってください。

※アップロードされた契約書類等のデータは、情報の抽出処理のみに使用され、AIモデルの学習（トレーニング）には一切利用されません。

株式会社スタートアップコネクト 代表取締役 寺岡大介のメッセージ

株式会社スタートアップコネクト 代表取締役 寺岡 大介

私自身、個人投資家として複数のスタートアップを支援する中で、未上場株の管理や税制の手続きが非常に煩雑であり、投資家にとって負担となっていることを痛感してきました。

エンジェル税制は、日本のスタートアップエコシステムを支える有用な制度である一方で、制度の内容や手続き、投資後の管理が複雑であることから、十分に活用しきれていないと感じる場面も少なくありません。

「エンジェルAI」は、こうした当事者としての課題意識から誕生したサービスです。

本サービスは、情報提供およびシミュレーション表示を目的としたものであり、最終的な税務判断や申告については専門家にご相談いただくことを前提としていますが、「エンジェルAI」が普及することで、個人投資家が未上場株投資に伴う情報管理への不安を軽減し、より安心してスタートアップ支援に関われる環境が整うことを願っています。そしてその先に、一社でも多くのスタートアップが新たな挑戦を生み出す社会につながればと考えています。

料金プラン

月額9,800円（税抜）

初回3ヶ月無料で、すべての機能を制限なく利用できます。

「管理が面倒」「よく分からない」をAIに任せ、エンジェル投資に集中できる環境をまずはお試しください。

※初回登録の方に限り、登録月から3ヶ月間の月額利用料が無料となります。

※無料期間終了後は、自動的に月額9,800円（税抜）の有料プランへ移行します。

※無料期間中に解約した場合は、料金は発生しません。

会社概要

会社名 ： 株式会社スタートアップコネクト

所在地 ： 東京都港区西新橋1丁目18番6号 クロスオフィス内幸町6F

代表者 ： 寺岡 大介

設立 ： 2022年11月

資本金 ： 6,696万円

事業内容： 成長性の高いスタートアップと支援者をつなげるプラットフォーム 「スタコネ」の運営

URL ：https://staconne.com/

お問合せ：https://staconne.com/contact

スタコネnote : https://note.com/staconne

