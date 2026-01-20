日本オラクル株式会社

東京 ― 2026年1月20日

日本オラクル株式会社（本社：東京都港区、取締役 執行役 社長：三澤 智光）は本日、マネックス証券株式会社(https://www.monex.co.jp/)（本社：東京都港区、取締役社長執行役員：清明 祐子）がオンライン証券の取引プラットフォームの一部である証券基幹システムのデータベースを「Oracle Cloud Infrastructure（OCI）(https://www.oracle.com/jp/cloud/)」上の「Oracle Exadata Database Service(https://www.oracle.com/jp/engineered-systems/exadata/database-service/)」へ移行し、本番環境の一部を2025年4月より稼働開始したことを発表します。口座数・取引処理の増加や相場変動に伴う突発的な負荷に対し、柔軟なスケーリングによりコストを抑えた運用を実現し、従前環境の増強と比べて約40パーセントのコスト削減を見込んでいます。主要工程は同社の内製体制で推進し、短期間での本番稼働を実現しました。国内大手オンライン証券の基幹システムのデータベースがOCIへ移行するのは初の事例です。

マネックス証券は1999年の設立以来、インターネットを活用した革新的な金融サービスを提供する総合オンライン証券として、総口座数280万口座、預かり資産10兆円を突破しています*。NTTドコモとの資本業務提携により、dポイントやdアカウントと連携した新たな投資サービスを展開し、金融と通信の融合による次世代の資産形成プラットフォームを推進しています。こうしたシナジーにより口座数と預かり資産の増加が進む中、相場ニュースなどで処理負荷が平常時の約2倍に達する局面でも安定運用を維持できる、弾力的なインフラが求められていました。

* 2025年11月時点

移行前は、本番用、ステージング用、災害対策（DR）用それぞれにオンプレミスの「Oracle Exadata」が稼働していました。今回、本番環境の一部をOCI上の「Oracle Exadata Database Service」へ移行し稼働を開始しました。

「Oracle Exadata Database Service」採用の決め手は、「Oracle Exadata」の高性能を維持しながら「Oracle Real Application Clusters(https://www.oracle.com/jp/database/real-application-clusters/)」による高可用性を継承しつつ、コスト最適化を図れる点にありました。ピーク時と平常時で処理性能をスケーリングできるため、需要に応じた費用対効果の高い運用が可能です。オンプレミスからクラウドへの移行に伴うネットワーク・レイテンシーを確認する入念なPoCを実施した結果、オンプレミスと同等のパフォーマンスを確認しました。

導入効果としては、一部処理をOCIへオフロードすることで既存の「Oracle Exadata」の処理負荷を軽減し、オンプレミス側のリソースを確保しました。OCIへの一部移行後も、オンプレミスの「Oracle Exadata」と安全かつ高性能に接続できるハイブリッド構成を実現し、レイテンシーの影響を意識せずに運用できる環境を確立しています。また、事業のレジリエンス強化のため、オラクルのデータベース向けフルマネージド型データ保護サービス「Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service(https://www.oracle.com/jp/database/zero-data-loss-autonomous-recovery-service/)」の導入を検討しています。

マネックス証券株式会社 システム管理部長 中村 拓也氏は次のように述べています。「当社のビジネス成長と取引量の増加に対応しつつコンプライアンスを維持するため、より堅牢で拡張可能な証券取引プラットフォームが必要でした。『Oracle Exadata Database Service』への移行により、処理を最適化してシステムの性能を強化できました。OCIが備えるセキュリティ機能によって高いセキュリティ基準を維持し、事業拡大に合わせて基幹システムのモダナイゼーションを進められます。」

今回のOCIへの移行をきっかけに、「Oracle Autonomous AI Database(https://www.oracle.com/jp/autonomous-database/select-ai/)」のSelect AIなど、データ分析領域での活用を検討しています。

日本オラクルについて

私たちのミッションは、人々が新たな方法でデータを理解し、本質を見極め、無限の可能性を解き放てるよう支援していくことです。データ・ドリブンなアプローチにより情報価値を最大化するクラウドサービス、それらの利用を支援する各種サービスを提供しています。オラクル・コーポレーションの日本法人。東証スタンダード市場上場（証券コード：4716）。URL www.oracle.com/jp(http://www.oracle.com/jp)

オラクルについて

オラクルは、広範かつ統合されたアプリケーション群に加え、セキュリティを備えた自律型のインフラストラクチャをOracle Cloudとして提供しています。オラクル（NYSE:ORCL）に関するより詳細な情報については、 www.oracle.com(http://www.oracle.com/) をご覧ください。

商標

Oracle、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle Corporation、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。NetSuiteは、クラウド・コンピューティングの新時代を切り開いたクラウド・カンパニーです。