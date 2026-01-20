店舗集客における最重要施策を解説！『今さら聞けないMEO入門｜Googleマップで選ばれる店舗になるための必須対策ガイド』を無料公開

イクシアス株式会社

AI搭載型の店舗情報発信・分析プラットフォーム「STOREPAD（ストアパッド）」を提供するイクシアス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CEO：内藤 崇司）は、MEOを基礎から体系的に学べる新資料『今さら聞けないMEO入門｜Googleマップで選ばれる店舗になるための必須対策ガイド』を公開しました。

資料をダウンロード :https://storepad.jp/report/202601_meo

Googleマップ経由の来店が増加の一途をたどる現在、MEO（Googleマップ対策）は店舗集客において欠かせない中心施策となっています。しかし、現場からは「何から手をつければ良いか分からない」「レビューや写真がどう評価に繋がるのか曖昧」といった声も依然として多く、効果的な運用プロセスが定着していないケースも少なくありません。

本資料は、MEOを初めて体系的に学びたい店舗事業者様に向けて、Googleが店舗を評価する仕組みから、日々の具体的な運用ルール、成果を可視化する効果測定の方法までを網羅した実務ガイドです。単店舗・チェーン展開を問わず、今日からすぐに着手できる「優先施策」と「実務での確認ポイント」を整理し、迷わず対策を始められる構成としています。

主な内容

- Googleマップでの店舗評価の仕組みと基本構造- AI検索時代に必須となるレビュー・写真対策- 多店舗でも迷わない運用の標準化と効果測定- 今日から着手できる優先施策と確認ポイント

基礎知識から運用の定着化までを一本の線でつなぎ、選ばれる店舗になるための土台作りを支援する内容となっています。 ぜひ自店の集客力強化にご活用ください。

資料の一部をご紹介

STOREPAD（ストアパッド）について

STOREPADは、国内外のさまざまな店舗集客メディアと連携する、店舗情報発信・分析プラットフォームです。地図アプリ・ポータルサイト・インバウンド向けメディア・SNS・HPなど様々な媒体への一括情報発信や口コミ分析で工数削減と集客向上、効果的なMEOを実現。店舗運営を成功に導きます。

会社概要

会社名：イクシアス株式会社

代表者：代表取締役社長CEO 内藤 崇司

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル10F

会社HP：https://ixyas.co.jp/