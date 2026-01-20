「ヒト」を軸とした情報セキュリティ対策のクラウドサービス「AssetView Cloud ＋ 」、「HENNGE One」とのシングルサインオン（SSO）連携に対応

株式会社ハンモック

株式会社ハンモック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：若山 大典、証券コード：173A、以下「ハンモック」）が提供する、「ヒト」を軸とした情報セキュリティ対策のクラウドサービス「AssetView Cloud ＋（アセットビュー クラウド プラス）」は、HENNGE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小椋 一宏、証券コード：4475）が提供する、企業向けクラウドセキュリティサービス「HENNGE One（ヘンゲワン）」とのシングルサインオン（SSO）連携に対応したことをお知らせいたします。

■連携の背景と概要

DXの進展やテレワークの普及により、企業が管理すべきPC、モバイル、SaaSなどのIT資産は日々増加しています。これに伴い、端末のセキュリティ確保やID・パスワード管理、不正アクセス対策といった対応が、企業のガバナンス強化において急務となっています。こうした状況の中、IT資産やアカウント管理は複雑化し、統合的な管理とセキュリティ対策の両立が求められています。

AssetView Cloud ＋ は、「ヒト」を軸に、企業のIT資産管理やPC更新管理、情報漏えい対策、SaaS管理を一元化するクラウドサービスです。情報システム担当者の負担を軽減しつつ、IT資産の最適化とセキュリティ強化の両立を支援します。

今回の連携により、HENNGE Oneユーザーは、AssetView Cloud ＋ へのシングルサインオンが可能となり、煩雑な複数ID・パスワード管理から解放されます。さらに、IP制限やデバイス証明書などの多要素認証によるアクセス制御機能により、不正アクセスのリスクを抑えることで、AssetView Cloud ＋ を安心して利用できます。

ハンモックは今後も、企業のIT活用や変革を支援するため、AssetView Cloud ＋ と連携するSaaSを拡充し、情報システム部門の運用負荷軽減とガバナンス強化を両立する環境を提供してまいります。

■AssetView Cloud ＋ について

AssetView Cloud ＋ は、情報システム担当者が管理・対策業務を最小限のリソースで効率的に実施できるよう、ヒトを軸とした新しい管理が実現できる運用管理ツールです。

従来型のデバイスを軸とした管理ではなく、デバイスやSaaSを利用する「ヒト」に着目し、「ヒト」を軸に、情報資産・IT資産・SaaSを適正管理し、内部・外部からの脅威へのセキュリティ対策を実現できます。

管理コンソールは、運用目的ごとにまとめられた新しくモダンな画面デザインにより、操作性とわかりやすさが向上しています。

また従来の統合型パッケージ製品とは異なり、お客様の運用目的にあわせた”プラン”を、必要なタイミングでご導入頂けるためムダをなくしIT投資効果を最大化できます。

AssetView Cloud ＋ 詳細 :https://hmk.web-tools.biz/nws/download/web_cloudplus/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260120

■HENNGE Oneについて

HENNGE Oneは組織の生産性向上を実現する国内シェアNo.1（※）のクラウドセキュリティサービスです。 生産性向上にはSaaSをはじめとする最新テクノロジーの活用が不可欠ですが、一方でそこにはセキュリティをはじめとする様々な課題が存在します。

テクノロジー活用を妨げる課題を解決するため、HENNGE Oneでは3つのEditionを提供。複数のシステムIDをまとめて保護し、安全で効率的な働き方を実現する「Identity Edition」、組織内に散在するデータの意図せぬ情報漏えいを防止する「DLP Edition」、そして、テクノロジー、人、プロセスの全方位で組織をサイバー攻撃から守る「Cybersecurity Edition」です。

あらゆる組織の課題を、機能と導入しやすさを兼ね備えたセキュリティサービスで解決し、テクノロジーの解放を実現します。

HENNGE One詳細 :https://hennge.com/jp/service/one/

※ ITR「ITR Market View：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」IDaaS市場：ベンダー別売上金額シェアにて2021年度、2022年度、2023年度、2024年度予測の4年連続で1位を獲得

HENNGE株式会社（へんげ）について

「テクノロジーの解放で、世の中を変えていく。」を理念に、テクノロジーと現実の間のギャップを埋める独自のサービスを開発・販売しているSaaS企業です。シングルサインオン（SSO）、アクセス制御、メールセキュリティ、セキュアなファイル共有など、多岐にわたる機能を備えた国内シェアNo.1のクラウドセキュリティサービスHENNGE Oneや、クラウド型メール配信サービス「Customers Mail Cloud」を提供しています。2019年10月、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場。

社名の「HENNGE（へんげ）」は「変化（HENNKA）」と「チャレンジ（CHALLENGE）」を組み合わせ、あらゆる変化に挑むとの決意を表しています。



社 名 ： HENNGE株式会社

所在地 ： 東京都渋谷区南平台町16番28号 Daiwa渋谷スクエア

代表者 ： 代表取締役社長CEO 小椋 一宏

設 立 ： 1996年11月5日

資本金 ： 521百万円

URL： https://hennge.com/

株式会社ハンモックについて

ハンモックは、法人向けソフトウェアメーカーです。パーパスとして「テクノロジーの力で､未来をつくる新しい体験を提供し､ひとりひとりが輝く社会へ」を掲げ、顧客の課題、ニーズ、困りごとをITで解決するため、今まで世の中になかった機能を実現し、必要な機能を高品質で、スピーディーにかつ適切な価格で提供することを目指しております。



社 名：株式会社ハンモック

所在地 ： 東京都新宿区大久保1-3-21 ルーシッドスクエア新宿イースト3F

代表者 ： 代表取締役社長 若山 大典

設 立 ： 1994年4月1日

資本金 ： 8,386万円

URL ： https://www.hammock.jp/



製品・サービス

・「ヒト」を軸とした情報セキュリティ対策『AssetView Cloud ＋ 』

https://www.hammock.jp/assetview/cloudplus/

・名刺管理、営業支援ツール『ホットプロファイル』

https://www.hammock.jp/hpr/

・帳票設計不要のAI-OCRサービス『DX OCR』

https://www.hammock.jp/dxocr/

※本ニュースリリース記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。