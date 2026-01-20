合格率10％の難関・FP1級の知恵を届けるコミュニティが始動 サバンナ八木の「お金のしゃべり場」オンラインサロン開設！
2026年1月20日(火)に「FANY Commu」にて、サバンナ八木の「お金のしゃべり場」オンラインサロンを開設しました。
本オンラインサロンは、毎週金曜日19:00よりstand.fmにて配信しているサバンナ八木の「お金のしゃべり場」の公式コミュニティで、リスナーの皆さんと目標達成のために日々励むための場所です。
サバンナ八木による限定生配信やオンライン勉強会、サバンナ八木の秘伝の書(ブログ)、「お金のしゃべり場」アフタートークなど様々なコンテンツを会員限定で公開予定です。ぜひこの機会にご入会ください。
また、サバンナ八木3作目の著書、「世界一ゆるい勉強法」が1月16日(金)より発売中。自らが考案した500項目以上のオリジナルの勉強法から厳選して96項目を紹介しています。
本人コメント
「お金のしゃべり場」というラジオを一年間やっています。
そこから派生したオンラインサロンです。
自分自身を変えたい人、資格習得、資産運用、ダイエットなどのスキルアップをしたい方、一緒に頑張っていきましょう！
サバンナ八木の「お金のしゃべり場」オンラインサロン概要
月額：1,000 円（税込）
URL：https://shaberiba.fanpla.jp/
■会員コンテンツ紹介
１.限定生配信
オンライン勉強会の前に、サバンナ八木が勉強についての極意を伝授！
２.サバンナ八木とオンライン勉強会
先着100名限定で、サバンナ八木と一緒にオンラインで勉強しましょう！
３.オンラインサロン限定ラジオ
「お金のしゃべり場」のアフタートークをお届けします。
４.サバンナ八木の秘伝の書（ブログ）
５.スタッフによるサバンナ八木のオフショット
その他、オンラインサロン会員限定オフ会なども予定しています。
Stand.fmサバンナ八木の「お金のしゃべり場」毎週金曜日19時よりstand.fmにて更新。
チャンネルURL：https://stand.fm/channels/674833f669bc2015d09df281
レターの投稿：https://stand.fm/channels/674833f669bc2015d09df281/letter
世界一ゆるい勉強法 概要
【書誌情報】
書名：世界一ゆるい勉強法
著者：サバンナ八木真澄
発売日：2026年1月16日（金）電子書籍同日配信予定
定価：1,760円（本体1,600円＋税）
ISBN：9784041166864
発行：KADOKAWA
https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000807/
https://www.amazon.co.jp/dp/4041166861
【あらすじ】
これでFP1級に受かった!苦痛じゃないからずっと続けられる最強の勉強法
芸人を続けながら合格率約10%の難関国家資格・FP1級に合格
快挙の裏にあったオリジナルの勉強法を特別に教えます!
48歳でレギュラー番組がゼロになったギャグ芸人をわずか2年でFP1級合格へ導いた、笑えて学べる96の法則