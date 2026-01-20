合格率10％の難関・FP1級の知恵を届けるコミュニティが始動　サバンナ八木の「お金のしゃべり場」オンラインサロン開設！

写真拡大 (全3枚)

吉本興業株式会社

2026年1月20日(火)に「FANY Commu」にて、サバンナ八木の「お金のしゃべり場」オンラインサロンを開設しました。



本オンラインサロンは、毎週金曜日19:00よりstand.fmにて配信しているサバンナ八木の「お金のしゃべり場」の公式コミュニティで、リスナーの皆さんと目標達成のために日々励むための場所です。



サバンナ八木による限定生配信やオンライン勉強会、サバンナ八木の秘伝の書(ブログ)、「お金のしゃべり場」アフタートークなど様々なコンテンツを会員限定で公開予定です。ぜひこの機会にご入会ください。



また、サバンナ八木3作目の著書、「世界一ゆるい勉強法」が1月16日(金)より発売中。自らが考案した500項目以上のオリジナルの勉強法から厳選して96項目を紹介しています。


本人コメント


「お金のしゃべり場」というラジオを一年間やっています。


そこから派生したオンラインサロンです。



自分自身を変えたい人、資格習得、資産運用、ダイエットなどのスキルアップをしたい方、一緒に頑張っていきましょう！





サバンナ八木の「お金のしゃべり場」オンラインサロン概要



月額：1,000 円（税込）


URL：https://shaberiba.fanpla.jp/



■会員コンテンツ紹介


１.限定生配信
オンライン勉強会の前に、サバンナ八木が勉強についての極意を伝授！



２.サバンナ八木とオンライン勉強会


先着100名限定で、サバンナ八木と一緒にオンラインで勉強しましょう！



３.オンラインサロン限定ラジオ
「お金のしゃべり場」のアフタートークをお届けします。



４.サバンナ八木の秘伝の書（ブログ）



５.スタッフによるサバンナ八木のオフショット


その他、オンラインサロン会員限定オフ会なども予定しています。


Stand.fmサバンナ八木の「お金のしゃべり場」毎週金曜日19時よりstand.fmにて更新。


チャンネルURL：https://stand.fm/channels/674833f669bc2015d09df281


レターの投稿：https://stand.fm/channels/674833f669bc2015d09df281/letter



世界一ゆるい勉強法 概要


【書誌情報】


書名：世界一ゆるい勉強法


著者：サバンナ八木真澄


発売日：2026年1月16日（金）電子書籍同日配信予定　


定価：1,760円（本体1,600円＋税）


ISBN：9784041166864


発行：KADOKAWA


https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000807/


https://www.amazon.co.jp/dp/4041166861



【あらすじ】


これでFP1級に受かった!苦痛じゃないからずっと続けられる最強の勉強法


芸人を続けながら合格率約10%の難関国家資格・FP1級に合格


快挙の裏にあったオリジナルの勉強法を特別に教えます!


48歳でレギュラー番組がゼロになったギャグ芸人をわずか2年でFP1級合格へ導いた、笑えて学べる96の法則