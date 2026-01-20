合格率10％の難関・FP1級の知恵を届けるコミュニティが始動　サバンナ八木の「お金のしゃべり場」オンラインサロン開設！

吉本興業株式会社

2026年1月20日(火)に「FANY Commu」にて、サバンナ八木の「お金のしゃべり場」オンラインサロンを開設しました。

本オンラインサロンは、毎週金曜日19:00よりstand.fmにて配信しているサバンナ八木の「お金のしゃべり場」の公式コミュニティで、リスナーの皆さんと目標達成のために日々励むための場所です。

サバンナ八木による限定生配信やオンライン勉強会、サバンナ八木の秘伝の書(ブログ)、「お金のしゃべり場」アフタートークなど様々なコンテンツを会員限定で公開予定です。ぜひこの機会にご入会ください。

また、サバンナ八木3作目の著書、「世界一ゆるい勉強法」が1月16日(金)より発売中。自らが考案した500項目以上のオリジナルの勉強法から厳選して96項目を紹介しています。

本人コメント

「お金のしゃべり場」というラジオを一年間やっています。

そこから派生したオンラインサロンです。

自分自身を変えたい人、資格習得、資産運用、ダイエットなどのスキルアップをしたい方、一緒に頑張っていきましょう！

サバンナ八木の「お金のしゃべり場」オンラインサロン概要

月額：1,000 円（税込）

URL：https://shaberiba.fanpla.jp/

■会員コンテンツ紹介

１.限定生配信

オンライン勉強会の前に、サバンナ八木が勉強についての極意を伝授！

２.サバンナ八木とオンライン勉強会

先着100名限定で、サバンナ八木と一緒にオンラインで勉強しましょう！

３.オンラインサロン限定ラジオ

「お金のしゃべり場」のアフタートークをお届けします。

４.サバンナ八木の秘伝の書（ブログ）

５.スタッフによるサバンナ八木のオフショット

その他、オンラインサロン会員限定オフ会なども予定しています。

Stand.fmサバンナ八木の「お金のしゃべり場」毎週金曜日19時よりstand.fmにて更新。

チャンネルURL：https://stand.fm/channels/674833f669bc2015d09df281

レターの投稿：https://stand.fm/channels/674833f669bc2015d09df281/letter

世界一ゆるい勉強法 概要

【書誌情報】

書名：世界一ゆるい勉強法

著者：サバンナ八木真澄

発売日：2026年1月16日（金）電子書籍同日配信予定

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

ISBN：9784041166864

発行：KADOKAWA

https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000807/

https://www.amazon.co.jp/dp/4041166861

【あらすじ】

これでFP1級に受かった!苦痛じゃないからずっと続けられる最強の勉強法

芸人を続けながら合格率約10%の難関国家資格・FP1級に合格

快挙の裏にあったオリジナルの勉強法を特別に教えます!

48歳でレギュラー番組がゼロになったギャグ芸人をわずか2年でFP1級合格へ導いた、笑えて学べる96の法則