富士急ハイランド・リサとガスパール タウン「チョコレートフェスタ」2月1日～4月5日初開催～おっチョコちょいな２人がショコラティエに挑戦！？～
(C)2026 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
※画像はイメージです
富士急ハイランド(山梨県富士吉田市)にある、パリの街並みを再現したテーマエリア「リサとガスパール タウン」では、2026年2月1日（日）～4月5日（日）の期間、バレンタイン・ホワイトデーシーズンに合わせた『チョコレートフェスタ』を初開催いたします。
今回のフェスタは、「おっちょこちょいなリサとガスパールが“ショコラティエに挑戦”」をテーマに、タウンがチョコレートの香りとかわいらしい装飾で彩られます。タウン内の各店舗ではミルクチョコだけでなくイチゴチョコやホワイトチョコなどを使用した彩り豊かなフェアメニューが登場し、タウンいっぱいに甘い香りが広がります。
フェア期間中は、対象店舗で2,000円以上お買い物をされた方を対象に「チョコっとチョコ巡りキャンペーン」を開催。帰ってからもチョコの香りを楽しめるフェアオリジナルの「チョコっとカード」がもらえるほか、さらにもう１店舗で買い物いただくと、リサとガスパールがチョコレート作りに奮闘する姿をデザインした「おっチョコちょいアクリルキーホルダー」ももらえます。
また、フェア期間中にはさまざまなイベントも開催。ショコラティエ姿になったリサとガスパールとのグリーティング（第２・４土曜限定）、バレンタインデー（2月14日）・ホワイトデー（3月14日）当日にはリサとガスパールが手紙を贈り合う限定セレモニーを実施いたします。いつもとは違う2人に出会える、期間限定の演出も見どころです。
2026 年のバレンタイン・ホワイトデーシーズンは、リサとガスパールの世界観とチョコレートが織りなす、甘く心温まるフェスタにぜひご期待ください。
「チョコレートフェスタ」イベント概要
■開催期間
2026年2月1日(日)～4月5日(日)
特設サイト http://www.fujiq.jp/event/20260201_chocolate.html
■内容
◇チョコっとチョコ巡りキャンペーン
対象店舗にて2,000円以上お買い物いただいたお客様を対象に、チョコレートの甘い香りがする名刺サイズの「チョコっとカード」をプレゼントします。
さらに「チョコっとカード」をお持ちのお客様が、別店舗で2,000円以上のお買い物をしていただいた場合、「おっチョコちょいアクリルキーホルダー」をプレゼントします。リサとガスパールがいろいろなところにチョコレートを付けながらも頑張ってクッキングしている様子がとても愛らしいデザインです。
※画像はイメージです
なお、アクリルキーホルダーをプレゼントしたお客様の「チョコっとカード」の裏には、チョコレートフェスタ限定のシールを貼らせていただきます。
＜対象店舗＞
・ショップ
・レレーヴ サロン・ド・テ
・カフェ ブリオッシュ
・パティスリー
◇ショコラティエ衣装グリーティング
期間中のグリーティングでは、特別衣装をまとったリサとガス
パールが登場します。素敵なショコラティエ姿の2人と触れ合い
ながら写真撮影ができる、心温まる貴重な機会です。
開催日時：2月14日・28日、3月14日・28日 15時～
※2月14日と3月14日はバレンタインデー・ホワイトデー
イベントを実施いたしますが、お写真撮影は可能です。
◇チョコレートフェスタ限定 フェアメニューが登場
リサとガスパール タウン内にある各飲食店舗では期間限定のオリジナルフェアメニューを販売します。ミルクチョコだけでなく、イチゴチョコやホワイトチョコをふんだんに使用した期間限定メニューをお楽しみいただけます。
フェアメニュー ※表示価格はすべて税込み
＜レレーヴ サロン・ド・テ＞
・ アフタヌーンティーセット 9,500円
※2日前までに要電話予約。
TEL：0555-22-1000
＜カフェ ブリオッシュ＞
・ショコラ・コンボ 400円
・ショコラストロベリー 380円
・チョコに溺れるパンケーキ 1,200円
・ダブルチョコフレンチトースト 1,200円
・リサのチョコラテ 600円
＜パティスリー＞
・アイシングクッキー 1,000～1,200円
※大きさによる
＜LA BANANE＞
・たっぷりチョコレートバナナトースト 680円
＜Harry’s kitchen＞
・カラフルチョコレートチーズハットグ 800円
◇ショップの新作商品
ショップでは新商品が続々と入荷しております。チョコレートカラーコーナーも登場し、おしゃれなグッズも盛りだくさんです。
◇チョコレートフォトスポット
絵本の中にチョコレートフェスタのキービジュアルが入り、一緒に撮影ができるフォトスポットが登場します。ここでしか撮影できない写真を収めることができます。
バレンタインデー・ホワイトデーイベント
ショコラティエの衣装をまとったリサとガスパールが日頃の感謝を込めて、手紙をお渡しするイベントを実施します。
バレンタインデーは、リサからガスパールへ、ホワイトデーではガスパールからリサへお渡しします。お客様もメッセージカードに思いをつづり、大切な人へプレゼントしましょう。
日時：2月14日(土)・3月14日(土) 15時～
リサとガスパール タウンについて
リサとガスパールの絵本の舞台となるパリの街並みをモチーフにしたテーマエリアです。エッフェル塔や噴水庭園、カフェやショップが軒を連ね、まるで絵本の中に入り込んだかのような雰囲気をお楽しみいただけます。また、季節ごとのイベントも開催しております。入園無料の富士急ハイランドのメインエントランスに隣接し、オフィシャルホテルであるハイランドリゾートホテル＆スパとも直結しています。富士山、富士五湖観光の際にも、気軽にお立ち寄りいただけます。
富士急ハイランド営業データ
■営業時間
9：00～18：00（異なる場合もあります。）
詳しくは公式サイトにてご確認ください。https://www.fujiq.jp/
■料金
ワンデイパス：大人6,000円～7,800円、中高生5,500円～7,300円
小学生4,400円～5,000円、幼児・シニア2,100円～2,500円
※日によって料金が異なります。詳しくは公式サイトをご確認ください。
※富士急ハイランドは入園無料です。
■アクセス
車
新宿から中央自動車道で約 80 分、河口湖 IC に隣接
東京から東名高速道路・御殿場 IC、東富士五湖道路経由で約90分
バス
新宿から高速バスで約100分、富士急ハイランド下車
東京駅から高速バスで約110分、富士急ハイランド下車
※首都圏の他、名古屋、関西等30ヶ所以上から直通バス運行中
電車
JR中央本線大月駅で富士急行線に乗換富士急ハイランド駅下車
大月駅から約50分
会社概要
社名：株式会社富士急ハイランド
代表者：上原 厚
設立：1964年6月1日
所在地：山梨県富士吉田市新西原5丁目6番1号
事業内容：遊園地事業
公式ＨＰ：https://www.fujiq.jp/