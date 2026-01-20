ストリートとマウンテンのスタイルを融合させたスノーボードギア、ウェア、アパレルが登場　UNDEFEATED コレクション　1月21日（水）より販売

バートンジャパン合同会社

Burtonは、UNDEFEATEDとのコラボレーションによる、Burtonのスノーボード、ジャケット、ビブパンツ、その他アパレル、及びAnonのゴーグル、ヘルメットを、 2026年1月21日（水）より、Burtonフラッグシップストア東京 / 札幌 / 大阪、及びBurton.comにて販売開始いたします。

※特設サイトは1月21日（水）11時に公開となります。

UNDEFEATEDは、日本語で“無敗”の意味を持つその言葉の通り、「勝利・いかなる脅威に屈しない」というブランドスローガンのもと、2002年にロサンゼルスで誕生しました。フットウェアを中心にプロダクトを展開しつつ、スポーツとストリートカルチャーの融合を創造し続けてきたブランドは、世界中から支持され続けています。そしてこの度、UNDEFEATEDのストリートスタイルを取り入れ、Burtonのマウンテンカルチャーを融合させた、唯一無二なコレクションが誕生しました。

スノーボードは、クラシックなツインボードにカモフラージュのグラフィックをプラスしたストリート風デザインのグッドカンパニーを展開。スノーボードウェアは、トレンドのオーバーサイズフィットでストリート感を出しつつ、最高級のストームプロテクションを備えたジャケットとビブパンツを揃えました。また、ストリートスタイルとマウンテン仕様の機能を一つにしたジャージー、フーディーといったアパレルコレクションに加え、ゴーグルやヘルメットにも、Anonが誇るパフォーマンス性はそのままにストリート風のデザインを施した限定版を展開します。

Burton x UNDEFEATEDについて

Burton グッドカンパニー Undefeated

キャンバー スノーボード

\ 69,000 (税込 \ 75,900)

Anon Undefeated M4S ゴーグル

（シリンドリカル）+ ボーナスレンズ

+ MFI(R) フェイスマスクゴーグル

\ 55,000 (税込 \ 60,500)

Anon Undefeated ローガン

WaveCel(R) スキー&スノーボード ヘルメット

\ 45,000 (税込 \ 49,500)

Burton x Undefeated 2L GORE-TEX ジャケット

\ 96,000 (税込 \ 105,600)

Burton x Undefeated 2L GORE-TEX ビブパンツ

\ 94,000 (税込 \ 103,400)

Burton Undefeated ジャージー クルーネック

スウェットシャツ

\ 23,000 (税込 \ 25,300)

Burton Undefeated パフォーマンス フーディー

\ 27,000 (税込 \ 29,700)

Burtonの活動の全ては、ブランドが掲げる「パーパス(https://www.burton.com/jp/ja/purpose.html)」に基づいています。山をフィールドとして楽しむスノーボードのブランドとして、「人」、「地球」、そして「スノーボード」のためにできることは何か？を常に追求し、行動に移しています。今シーズン展開されているプロダクトの一つ一つにも、それらの想いが込められています。

Burtonのパーパスについて

私たちが目指す未来は明確です。

関わる全ての人々にポジティブな影響を与えること。

環境への負荷を最小限に抑えること。

そして、思いっきりスノーボードを楽しむことです。

地球のために

環境への負荷を最小限にする。そのために必要なことは、CO2の排出量を削減し、地球や人々にとって安全で、かつ長く使えるプロダクトを作ることです。

スノーボードのために

私たちの使命は、スノーボードの未来を守り、誰もがライディングを楽しめる世の中にすることです。

2025ゴール

クライメートポジティブに向かって

私たちは、2025年までのクライメートポジティブ達成を目指します。そのために、SBTi（Science Based Targets イニシアティブ）に沿ってカーボンフットプリントを削減し、その排出量を相殺するための投資を行い、そして気候変動を引き起こす構造レベルでの変革を提唱します。

BurtonはBコーポレーション認証企業

「B Corporation（Bコーポレーション）」＝ 「B Corp（Bコープ）」とは、米国の非営利団体B Labがおこなっている、社会や環境に配慮した公益性の高い企業に対する国際的な認証制度。

Burtonは、スノーボードカンパニーとして初めて2019年に認証を取得し、2024年には北米・ヨーロッパ・アジア太平洋エリアにおいて、Burton及びAnonブランドにて再認証されました。

Burtonについて

ジェイク・バートン・カーペンター(https://www.burton.com/jp/ja/jake-burton-carpenter.html)は、1977年にアメリカ・バーモント州のガレージでスノーボード作りを始め、Burton Snowboardsを設立。以後、生涯をスノーボードに捧げました。Burtonは、創業時より画期的なプロダクトライン、リゾートに対する草の根的努力、そしてトップレベルのチームライダーにより、スノーボードを裏山での遊び道具から、ワールドクラスのスポーツへと成長させることにおいて、極めて重要な役割を果たしてきました。現在は、スノーボードギアとアウトドアに関連する業界トップのプロダクトをデザイン、製造しています。アウトドア/ウィンタースポーツ業界のサステイナビリティ・リーダーとして、スノーボードの企業として世界で初めてB-Corp認証を取得しました。Burtonはドナ・カーペンターにより所有されているプライベートカンパニーで、アメリカ・バーモント州バーリントンに本社、オーストリア、日本、オーストラリア、カナダ、中国にオフィスを置いています。詳しくはwww.burton.com(https://www.burton.com/us/en/home)をご覧ください。