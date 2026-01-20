【シーイーシー】企業内のデータを利活用し、経営課題を解決するデータマネタイゼーション『Dataxia』を発表

株式会社シーイーシー

株式会社シーイーシー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：姫野 貴、以下 シーイーシー）は、モビリティや製造業を中心に、企業内のデータを利活用し、経営課題を解決する「データマネタイゼーション※１」を注力事業の一つと位置づけています。本注力事業において企業競争力をさらに高めるため、ソリューションの体系化を図り、新たなブランド『Dataxia（データクシア）』を、2026年1月20日（火）に発表しました。

『Dataxia』は、ビッグデータ分析などの「データ利活用ソリューション」、AIエージェント活用のデータ利活用基盤を構築する「AIソリューション」、企業・産業間を越えたデータ流通により価値創出を支援する「データ流通支援ソリューション」の3つで構成されており、企業のデータに基づく経営判断や業務改善だけでなく、新たなビジネスの創出や組織課題の解決を支援します。

シーイーシーは2027年までに、『Dataxia』の事業で売上高40億円を目指します。

※１ 企業や組織が保有するデータを「資産」として活用し、事業活動に付加価値を創出する事業。

■ブランド立ち上げの背景

DXの加速やIoT、クラウド技術の発展により、企業が取り扱うデータ量はかつてない規模で拡大しています。モビリティ、製造、スマートシティ、家電IoTに関連する企業では、リアルタイムのデータ分析や予測、迅速な意思決定が求められ、データ利活用が企業競争力の源泉となりつつあります。また、経営戦略からAI活用、予知保全など、幅広い活動や取り組みに必要不可欠な要素となっています。

こうした市場の変化とニーズに応えるべく、シーイーシーは、これまでモビリティ、工場、オフィスなどのデータ収集で培ったノウハウやツールの強みを活かし、企業におけるデータ利活用を支援したソリューションの体系化を図り、『Dataxia』というブランドを立ち上げました。データやAIに関するさまざまな課題やご要望にお応えし、Society 5.0※２の発展に貢献してまいります。

※2 日本政府が提唱する取り組み。サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合したシステムによ り、経済発展と社会課題の解決を両立する、人間中心の社会。

■『Dataxia』のソリューションメニュー

Dataxia製品サイト：https://www.cec-ltd.co.jp/promotion/connected/data_monetization/

※ クラウド統合基盤BizAxis製品サイト：https://service.cec-ltd.co.jp/cloud/bizaxis

■展示会への出展について

「オートモーティブワールド 第3回 SDV EXPO 車載ソフトウェア開発展」に出展いたします。

ブースでは、『Dataxia』のデータ利活用基盤やAIエージェントなどのデモをご覧いただけます。

イベント名：オートモーティブワールド 第3回 SDV EXPO 車載ソフトウェア開発展

開催日時 ：2026年1月21日（水）～23日（金）10:00～17:00

開催場所 ：東京ビッグサイト（東京国際展示場） 西2ホール[W12-30]

出展社 ：株式会社シーイーシー

入場料・参加方法：無料

※ご入場には、下記URLから事前の入場登録が必要となります。

https://www.automotiveworld.jp/tokyo/ja-jp/visit.html

