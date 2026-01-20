「東京カメラ部10選U-22フォトコンテスト2025」の受賞作品が決定！

株式会社ニコンイメージングジャパン

株式会社ニコンの子会社、株式会社ニコンイメージングジャパンは、東京カメラ部とのタイアップ企画として開催した「東京カメラ部10選U-22フォトコンテスト2025」において、応募総数10,418点の中から受賞作品10点を決定し、「東京カメラ部10選U-22」として認定しました。

今回で6回目を迎える本コンテストは、“次世代を担う若者が撮影する作品”をテーマに開催しました。「東京カメラ部10選U-22」に認定された10名の方には、ニコン製品のモニター貸出しをはじめ、株式会社ニコンイメージングジャパンが運営する写真展会場「THE GALLERY」での作品展示（モニター機材による撮影作品）などの特典を提供し、受賞者の皆さまの創作活動をサポートします。

■「東京カメラ部10選U-22フォトコンテスト2025」受賞作品

https://nikkor.tokyocameraclub.com/u22contest2025/results/

■受賞者一覧（敬称略・五十音順）

井澤 舞香 | 一ノ瀬 まい（@mai_mume(https://www.instagram.com/mai_mume/)）、片山 智大、北原 政生（@fly.sodaa(https://www.instagram.com/fly.sodaa/)）、佐間野 裕生、はく、長谷 野乃子、はる（@_hr2.ph(https://www.instagram.com/_hr2.ph/))、松木 佑典（@yukke._.jpg(https://www.instagram.com/yukke._.jpg/)）、LuqK（るあ）（@im.luqk(https://www.instagram.com/im.luqk/)）、渡邉 シバ（@shiba_photo_graphy(https://www.instagram.com/shiba_photo_graphy/)）

■「東京カメラ部」について

東京カメラ部は日本最大級の審査制写真投稿サイトです。FacebookやInstagram、X（旧Twitter）、Mastodon内で運営しており、どなたでも無料で気軽に参加することができます。