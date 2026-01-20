1本で味が決まる！堅調なパスタ市場をサポート　キユーピー業務用 「ほしえぬ オイルソース」シリーズから「レモン＆ソルト」を新発売　併せて「ガーリック＆赤とうがらし」「しょうゆ＆ペパー」をリニューアル

キユーピー株式会社

キユーピー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員：高宮 満、以下キユーピー）は、業務用商品「ほしえぬ オイルソース」シリーズから「レモン＆ソルト」を新発売します。併せて既存品の「ガーリック＆赤とうがらし」「しょうゆ＆ペパー」をリニューアルし、計3品で展開します。夏に需要が高まるレモンフレーバーを投入し、既存品は使いやすさと風味を向上させました。

堅調なパスタ市場のニーズに応える、万能レモンソースが新登場

国産パスタの生産量や輸入量、冷凍パスタの国内販売量が伸長しており、パスタ市場は堅調に推移しています(キユーピー調べ)。外食業態でパスタメニューは、多様なソースや具材との組み合わせにより幅広い顧客層のニーズに対応できるため好調です。また、デリカ業態においては、米価格の高騰を背景に、パスタメニューを増やす動きが見られます。

このような需要に対し、1本で味が決まる「オイルソース」シリーズは、簡便性や汎用性、深刻な人手不足などといった課題解決に貢献できる商品です。

近年レモンフレーバーが注目されており、レモンを使ったパスタの需要も拡大の兆しです。本商品は、3種のレモン由来の原料に、チーズのコクとにんにくのうま味をきかせた仕立てです。パスタはもちろん、肉の下味やカルパッチョ、ドレッシングなど、高い汎用性で多様なメニューに活用できます。

【使用メニュー例】

使いやすさアップ！賞味期間も延長

エビとアスパラガスのレモンパスタレモンクリームパスタ

新商品の発売にあわせて、既存品の「ガーリック＆赤とうがらし」「しょうゆ＆ペパー」をリニューアルします。

「混ざりにくい」「油だけ先に出てしまう」といった課題に対し、混ざりやすくなるよう改良し、使いやすさを向上させました。

併せて、香り立ちやメリハリのある味わいに改良し、賞味期間を従来の5カ月から9カ月に延長しました。

商品の概要は以下の通りです。

１．商品名・内容量／荷姿・賞味期間・価格・発売日 《業務用》

商品名：(新商品) オイルソース レモン＆ソルト

(リニューアル) オイルソース ガーリック＆赤とうがらし

(リニューアル) オイルソース しょうゆ＆ペパー

内容量／荷姿：1000ml／9本

賞味期間：常温9カ月

価格：オープン、発売日：2026年2月6日(金)

２．商品特徴

【レモン＆ソルト】

しっかりとしたレモンの味わいと爽やかな香りに、チーズのコクとにんにくのうま味が調和した、塩ベースで素材の味を引き立てる万能ソースです。

【ガーリック＆赤とうがらし】

アンチョビーソースを隠し味ににんにくと赤とうがらしをきかせた、素材の味を引き立てる万能ソースです。

【しょうゆ＆ペパー】

しょうゆの奥行きのある味わいに、かつお節エキスとしいたけエキスのうま味とこしょうのキレをきかせた、素材の味を引き立てる万能ソースです。

３．主な提案先

飲食店、デリカなど

■2026年春の業務用新商品一覧

https://www.kewpie.co.jp/prouse/products/new/

■キユーピー業務用商品サイト

https://www.kewpie.co.jp/prouse/