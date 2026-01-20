FoundingBase¤¬¡ÖÂè34²ó Á´¹ñ¾®³Ø¹»À¸³è²Ê¡¦Áí¹çÅª¤Ê³Ø½¬¶µ°é¸¦µæ¶¨µÄ²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿
Á´¹ñÌó30¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFoundingBase¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ËÜ¸»Ê¡¢°Ê²¼¡ÖFoundingBase¡×¡Ë¤Ï¡¢¹Åç¸©¹Åç»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè34²óÁ´¹ñ¾®³Ø¹»À¸³è²Ê¡¦Áí¹çÅª¤Ê³Ø½¬¶µ°é¸¦µæ¶¨µÄ²ñ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê¡°æ¸©ÈþÉÍÄ®¤Î¶µ¿¦°÷¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¶¨µÄ²ñ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¾®³Ø¹»¶µ¿¦°÷¤¬¡¢³Æ¹»¡¦³ÆÃÏ°è¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÁ©¤ÎÀ®²Ì¤äÉ¾²Á¤òÈ¯É½¡¦¶¦Í¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æµ©¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÅÐÃÅ¤Ï¡¢ÈþÉÍÄ®¤Ç¤È¤â¤ËÃÏ°è¶µ°é¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³Ø¹»¿¦°÷¤«¤é¤Î¿äÁ¦¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÈþÉÍÄ®¤Ë¤ª¤±¤ëFoundingBase¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
ÈþÉÍÄ®¤Ç¤Ï¡¢2018Ç¯ÅÙ¤è¤êÄ®Æâ3¤Ä¤Î¾®³Ø¹»¤¬²£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÃÏ°è¤ò¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ËÃµµæÅª¤Ê³Ø¤Ó¤ò¹Ô¤¦¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÈþÉÍ¸µµ¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬³Ø¹»¸½¾ì¤Î¶µ°÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÈþÉÍÄ®¤Ë¤Ï¹â¹»¤¬¤Ê¤¯¡¢¹â¹»¿Ê³Ø¤òµ¡¤Ë³Ø¤Ó¤äÃÏ°è¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬ÃÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤âÊú¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢FoundingBase¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡¢ÈþÉÍÄ®¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î¼Ò²ñ¶µ°é¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¸øÀß½Î¡ÖÊü²Ý¸å¶µ¼¼¥µ¥ó¡×¤ò¡¢2024Ç¯ÅÙ¤è¤ê¹â¹»À¸¤¬ÃÏ°è¤Ç¤ÎÃµµæ¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡Ö³Ø¤Ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Kai¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊü²Ý¸å¶µ¼¼¥µ¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«¤é¤Î´Ø¿´¤ò¸«¤Ä¤±¡¢´Ø¿´¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥Æー¥Þ¤òÀßÄê¤·ÃÏ°è¤È´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÃµµæ¤¹¤ë³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«¤éÁªÂò¤·¹ÔÆ°¤¹¤ëÎÏ¤Î°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«¸Ê¼Â¸½¤Î°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î»Ñ¤¬³Ø¹»¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ä¡Ö¤ß¤Ï¤Þ¸µµ¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯¸À¤Ë¾Ã¶ËÅª¤À¤Ã¤¿»ùÆ¸¤¬¼«¤é¤Î¹Í¤¨¤òÈ¯¿®¤·¡¢¼þ°Ï¤Î°Õ¸«¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¥Áー¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢³Ø¹»¶µ°é¤È¼Ò²ñ¶µ°é¤¬Áê¸ß¤ËºîÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¡¢¼Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎã¤È¤·¤Æ¶µ¿¦°÷¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Î¿äÁ¦¤ÈÅÐÃÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¨µÄ²ñ¤Ç¤ÎÈ¯É½ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅöÆü¤Ï¡¢ÈþÉÍÄ®¤Î¶µ¿¦°÷¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤ß¤Ï¤Þ¤Î¤Þ¤Ê¤Ó¡×¤ò¼´¤È¤·¤¿¶µ°é¤ÎÁ´ÂÎÁü¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¸øÀß½Î¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÌò³ä¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø¹»Æâ¤ËÊÄ¤¸¤Ê¤¤³Ø¤Ó¤ÎÀß·×¤ä¡¢ÃÏ°è¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Ãµµæ³èÆ°¤¬³Ø¹»¶µ°é¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈþÉÍÃæ±û¾®¶µÍ¡ Ê¿¾ë·ÄÉ§ ¶µÍ¡
ÈþÉÍÄ®¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢2018Ç¯ÅÙ¤«¤é¡Ö¤²¤ó¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Áí¹ç³Ø½¬¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¥ó¤¬ÀßÎ©¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢¥µ¥ó¤ËÄÌ¤¦»ùÆ¸¤¬¡¢¥µ¥ó¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤ò±þÍÑ¤·¤ÆÁí¹ç¤Î¼ø¶ÈÆâ¤ÇÄó°Æ¡¦¿Ê¹Ô¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³Ø¹»¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Ø¹»¸½¾ì¤Î¶µ°÷¤Ë¤âÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Ì±´Ö¤Î»ëÅÀ¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ø¶È¤Î²þÁ±ÅÀ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤Î¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂè34²ó Á´¹ñ¾®³Ø¹»À¸³è²Ê¡¦Áí¹çÅª¤Ê³Ø½¬¶µ°é¸¦µæ¶¨µÄ²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¡¢³Ø¹»¶µ°é¤È¼Ò²ñ¶µ°é¤¬¶¨Æ¯¤·¤ÆÃµµæ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¼ÂÁ©¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢ÈþÉÍÄ®¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤è¤ê¤è¤¤³Ø¤Ó¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¶¨Æ¯¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¸½ºß¡¢ÈþÉÍÄ®¤Ç¤Ï¡¢Êü²Ý¸å¶µ¼¼¥µ¥ó¤È³Ø¤Ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Kai¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¶µ°éÎÎ°è¤Ç¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢³Ø¹»¤Î»þ´Ö¤«¤éÊü²Ý¸å¤Î»þ´Ö¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤è¤ê¤è¤¤³Ø¤Ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ä®Æâ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤ÎÁí¹ç³Ø½¬¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢³Ø¹»¶µ°éÎÎ°è¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³Ø¹»¤ä¥µ¥ó¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÏ°è¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¤Ó¤¬ÃÏ°è¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤â¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈþÉÍÄ®¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¡¢ÈþÉÍÄ®¤Î²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
