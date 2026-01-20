【急ぎ案件でも失敗しない！】 IDEATECH、「調査PRのスピード実行フロー完全ガイド」を無料公開

株式会社IDEATECH

ワンストップでレポートマーケティングを実現する「レポピー(R)️」（https://ideatech.jp/service/report-pr(https://ideatech.jp/service/report-pr) ）を提供する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）は、「調査PRのスピード実行フロー完全ガイド」を無料公開しました。

■ 調査PRのスピード実行フロー完全ガイド：要約

「来月の展示会までに話題を作りたい」

「経営から"今月中に結果を出して"と言われた」

──こうした状況で、調査PR（調査結果を使って発信し、話題化やリード獲得につなげる手法）を急いで実施したいというニーズが高まっています。

しかし、「スピード対応」を謳うサービスを選んでも、途中で連絡が滞ったり、手戻りが発生して結局遅れてしまうケースが少なくありません。

当社が企業の広報・マーケティング担当者112名に行った独自調査では、調査PR委託先の選定基準として「自社の業界やテーマへの理解度」を最も重視すると回答した担当者が56.2%に達し、価格よりも業界理解や実績が重視されていることが明らかになりました。

一方で別の調査PRに関する独自調査では、実際に委託した際の不満点として「対応・コミュニケーションに課題があった」が28.4%と上位に挙がっており、スピードへの期待と実態にギャップが生じていることがわかります。

本ガイドは、単なるサービス比較ではなく、「失敗しないパートナー選び」と「スピードと品質を両立する実行フロー」を体系的に理解するための実践ガイドです。

■ 調査PRのスピード実行フロー完全ガイド：概要

本ガイドでは、企業の広報・マーケティング担当者112名を対象に実施した独自調査の結果を掲載しています。

＜この資料でわかること＞

- なぜ今、調査PRに「スピード」が求められているのか- 調査PRが遅くなる典型パターン- 本当に「速い」調査PRサービスを見極める5つの条件と確認質問例- スピード重視案件の実行フロー6ステップ

＜こんな方におすすめ＞

■解説ガイド目次

- 展示会・決算・新サービス発表など、期限が先に決まっている広報・PR担当者様- 「スピード対応」を謳うサービスを選んだが、途中で進みが鈍った経験のある方- 調査結果を単発で終わらせず、結果を二次活用したいマーケティング担当者様- データに基づいた戦略的な広報施策を、スピード感を持って展開したい方

Chapter-1 なぜ今「調査PRサービス」を見直す必要があるのか？

Chapter-2 企業はどこまでスピードを重視しているのか

Chapter-3 調査PRが遅くなる典型パターン

Chapter-4 本当に「速い」調査PRサービスの5つの条件

Chapter-5 スピード重視案件の実行フロー（ステップ0～5）

Chapter-6 IDEATECHの「リサピー(R)」とは

Chapter-7 まとめ

■ 調査PRのスピード実行フロー完全ガイド：FAQ

Q1. 調査PRサービスを外部に委託する際、最も重視する選定基準は何ですか？

A. 独自調査によると、第1位は「自社の業界やテーマへの理解度」(56.2%)。次いで「過去の実績や成功事例の豊富さ」(49.1%)、「料金の妥当性やコストパフォーマンス」(34.8%)となっています。業界理解や実績が価格よりも重視されている傾向が見られます。

Q2. なぜ「スピード対応」を謳うサービスでも、途中で遅れることがあるのですか？

A. 動き出しは早くても、１.担当者の返信が遅い、２.外注への再委託で確認の往復が増える、３.最初に期限を明示しない、といった「会社の問題」と、４.テーマが曖昧、５.社内確認フローが未定、６.質問項目が多すぎる、といった「進め方の問題」が重なると、途中で詰まってしまいます。契約前に「修正の締切」や「連絡ルール」を確認することが重要です。

Q3. 調査PRを成功させるために最も重要なポイントは何ですか？

A. 「構造化」と「一次情報」です。タイトルや見出しで内容を明確に示し、箇条書きを活用するなど、AIが理解しやすいように情報を整理（構造化）することが重要です。加えて、公的機関の統計データや自社で実施した独自調査の結果といった「一次情報」を盛り込むことで、情報の信頼性が高まり、AIの要約に引用されやすくなります。

Q4. スピード重視の案件で、最も詰まりやすいのはどの工程ですか？

A. 「調査設計（質問文の作成）」です。ここで手戻りが発生すると、後の工程すべてが遅れます。質問数を5～8問程度に絞り、選択肢を「比較できる」形にそろえることで、設計がスムーズになります。また、「念のため」の質問を増やすと分析が重くなるため、急ぎの場合は避けるべきです。

Q5. IDEATECHの「リサピー(R)」はどんな企業に特に向いていますか？

A. BtoBで、調査結果をホワイトペーパーや営業資料として長く活用したい企業、メディア掲載だけでなく、リード獲得や商談化までを意識して調査PRを行いたい企業、自社側のライティングや設計のリソースが限られており、企画から伴走してほしい企業に特に向いています。IDEATECHは、調査結果を「営業で使いやすいコンテンツ」に変えることへのこだわりがあり、リード獲得と事業成長につなげる支援を得意としています。

