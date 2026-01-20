【キョウエイアド】秋田県男鹿市と立地協定（誘致認定）を締結

株式会社キョウエイアドインターナショナル

全国でエリアマーケティング事業を展開する株式会社キョウエイアドインターナショナル（本社：東京都千代田区 代表取締役：廣瀬勝⺒ 以下「キョウエイアド」）は、自社のサテライトオフィスを設置した秋田県男鹿市と、令和7年12月19日に立地協定を締結しました。

行政と手を携えビジネスを円滑に進める

立地協定とは、企業が事業所などを新設する際に当該エリアの自治体とのあいだで締結される、事業を円滑に進めるための合意を指します。これによって自治体からの協力のもと、企業は自社のビジネスを通じて当該地域の発展を、より推進力をもって目指せることとなります。

キョウエイアドは全国における交通広告を祖業とし、近年ではそのほかの多様なメディアを相乗した広告ビジネスにより、エリアマーケティングおよび地方創生事業に注力、近年は各地に積極的に出店を進めています。

男鹿市においては、これまであまり根付いてこなかった種類の産業の拠点を設けることで、市が企図する「新しい産業による若い労働力への訴求」が期待されるものとしてキョウエイアドの事業所を誘致、今回の合意をみたものです。

男鹿市からのキョウエイアドへの強い期待

男鹿市のSNSなどで既報の通り、昨年12月19日、男鹿市役所の第一会議室にて執り行われた立地協定締結式には、当社より取締役本社営業本部長 片柳貴、取締役支社統括本部長 小畑智之、仙台支社長 豊田英司の3名が出席、誘致企業認定書の交付が行われました。続いてキョウエイアドの事業概要が紹介され、菅原広二 男鹿市長の挨拶では男鹿市のビジョンやキョウエイアドへの強い期待が表明されました。

当日の様子については、男鹿市のSNSもご覧ください。

▼男鹿市公式SNS

Facebook:https://www.facebook.com/photo?fbid=1313038064203725&set=a.469150465259160(https://www.facebook.com/photo?fbid=1313038064203725&set=a.469150465259160)

Instagram: https://www.instagram.com/p/DSq6oN-DOnS/

X: https://x.com/Oga_city/status/2004024316006891711/photo/1

今回の立地協定がもたらすもの

行政と手を携えた拠点の設置および事業の推進は、そこで働いてくださる方の安心につながるとともに、これから各種の提案を行っていく企業にとっても「信用できる情報の提供」として受け取っていただけるものと考えております。

これまでもキョウエイアドではエリアマーケティング事業を主軸に、長期的なブランディングを目的としたもの、あるいは短期に集中して露出させる販促キャンペーンや人材募集など、多彩なニーズに対応できる交通広告にとどまらないマスメディアやWebなども活用した積極的なご提案を展開してきました。

「どんな広告があって、どのように活用すればよいのか」「自社の戦略をどのように広告に展開させればよいのか」など、どのようなことでもお気軽にご相談ください。

＜男鹿市オフィス 概要＞

住 所：〒010-0511 秋田県男鹿市船川港船川字新浜町47 TENOHA男鹿204号室

電 話：050-3529-9779

アクセス：JR男鹿駅より徒歩約3分／秋田空港より車で約57分（61km）

TENOHA男鹿 施設詳細：https://www.tenoha-oga.com/

