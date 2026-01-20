【次世代BASE /株式会社忍/ 株式会社ネオシーム】新潟から世界へ。Z世代が地域の価値を発信し、ロンドンで挑む共創プロジェクト「JIDAI」が始動！

株式会社忍

地域企業の海外進出支援・共創事業開発を行う「株式会社 忍」（本社：新潟県新潟市、代表取締役：坂井壮眞、以下 忍）は、プラットフォーム運営や共創事業創出に取り組む株式会社ネオシーム(本社:新潟県新潟市、代表取締役:岩田文月)と、新潟の食・工芸・文化をZ世代の視点で世界へ届ける共創プロジェクト「JIDAI」を発足いたしました。

本プロジェクトは、新潟の学生コミュニティ「次世代BASE」の協力を得て、2026年7月に英国・ロンドンで開催される「HYPER JAPAN」への出展を大きな節目とし、新潟の企業と学生が共に世界に挑む、海外進出を目的とした新たな共創を目指します。



■ プロジェクト発足の背景：新潟の価値を世界へ伝え、次世代へつなぐ

新潟には、世界に誇るべき食、燕三条を筆頭とする「ものづくり」、そして豊かな文化が息づいています。しかし、それらの素晴らしい価値を「なぜ今、世界に届けるのか」という言語化や、海外の文脈に合わせた伝え方の工夫、そして若者がグローバルな視点で挑戦できる場が不足しているという課題がありました。

本プロジェクトでは、デジタルネイティブであり、フラットな視点で世界の価値観にアクセスできるZ世代を、単なる「担い手」ではなく、地域と世界をつなぐ「魅力発信の担い手」と位置づけます。これまで地域が積み上げてきた価値を尊重した上で、若者の感性で魅力を引き出し、世界と接続する実践の場を創出します。

■ プロジェクトの4つの特徴

1. 「売る」よりも「つなぐ」ことを重視した出展設計

ロンドンでの展示は、売上の最大化を目的としません。食品・工芸など20商品以上を厳選し、現地バイヤーやディーラーとの接点創出に特化。マージン取得を目的としない「実証・関係構築フェーズ」として、企業の海外展開の第一歩を支援します。

2. 「確実軸」と「Z世代軸」による二軸の商品選定

既存のネットワークを活かした確実な実行力と、学生や高校生から広く公募する「なぜこれを世界に届けたいか」という熱量を掛け合わせ、多角的な新潟の魅力を発信します。

3. 学生コミュニティ「次世代BASE」との共創体制

学生主体の企画・ストーリー設計を行う「次世代BASE」と、プロジェクトマネジメントと社会実装を担う「忍」が連携。理想論で終わらせず、現地での対話までをやり切る体制を構築しています。

4. 次世代が新潟から世界へ挑戦する

学生が企画、海外に伝える表現づくりから現地でのPRまでを一貫して担うことで、単なるイベント参加に留まらない、実戦的なグローバルスキルを習得。新潟から世界へ挑戦する若者を継続的に輩出します。

■ 参画企業・パートナーにとってのメリット

海外市場でのテストマーケティング： 現地バイヤーや来場者からの生のフィードバックを獲得。

Z世代視点の獲得： 若者の感性による自社商品の「再定義」や新たな切り口の発見。

CSR/次世代育成への貢献： 未来を担う若者の挑戦を支援する企業としてのブランディング。

共創によるイノベーション： 「支援」に留まらない、学生との対等なパートナーシップによる新展開。関係性の構築。

■ 「HYPER JAPAN 2026」出展概要

開催地： イギリス・ロンドン

内容： Z世代が発掘・選定した新潟の食品・工芸・文化の展示、英文POPによるストーリー発信、学生による英語でのプレゼンテーション・対話、バイヤー接点創出。

2025年 HYPER JAPAN 出展様子2025年 HYPER JAPAN ステージ様子

■ 団体概要

【次世代BASE】 新潟の学生（大学生・高校生）を中心としたコミュニティ。学生の「やりたい」を形にし、学生同士そして地域社会に新たな繋がりを生み出す活動を展開。本プロジェクトではプロデュースや発信を主導。

【忍】 地域・企業・人をつなぎ、新規事業やプロジェクトの伴走支援・実装を行う。本プロジェクト全体の設計、マネジメント、企業間調整および現地対応の支援を担当。

【ネオシーム】 人と地域社会の新たな繋ぎ目となる地域共創プラットフォームを運営。本プロジェクト全体の運営、事務局、企業間調整および現地対応の支援を担当。

【本件に関するお問い合わせ先】

運営会社 株式会社ネオシーム/主催 株式会社忍

担当：中村(株式会社ネオシーム) / 松尾(株式会社忍)

Email：neoseam.279@gmail.com 株式会社ネオシーム

: info@shinobi-hd.jp 株式会社忍

TEL：080-8542-4704

URL：https://shinobi-hd.jp/ (https://shinobi-hd.jp/)（株式会社忍HP）

https://zisedaibase.studio.site/(https://zisedaibase.studio.site/) （次世代BASEinNIIGATA）