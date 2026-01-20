Neo-Porte × ZIPPO、受注販売を開始！水無瀬、青桐 エイト、鬼ヶ谷 テン本人監修モデルが登場。
株式会社Neo-Porte（本社：東京都港区、読み：ネオポルテ、以下「Neo-Porte」）は、「日常でも使用できる」をコンセプトにオリジナルグッズを展開する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役：坂井智成）とともに、Neo-Porte × ZIPPOのコラボレーションモデルを受注販売します。本製品は、同社が運営するEC通販サイト「AMNIBUS」「ARMA BIANCA」をはじめとする複数店舗にて、本日1月20日(火)より受付を開始いたします。
■Neo-Porte × ZIPPOコラボレーションモデル概要
Neo-Porteに所属するVTuberの水無瀬、青桐 エイト、鬼ヶ谷 テンが自らデザイン監修を手掛けた「ZIPPO」コラボレーションモデルは、それぞれのモチーフをあしらいながらも、普段使いのしやすいデザインに仕上がっています。
EC通販サイト「AMNIBUS」「ARMA BIANCA」での購入特典として、各タレントのオリジナルビジュアルを使用したポストカードを進呈。また、本製品の発売を記念した特別コラボ配信を1月26日(月)20時より、YouTubeにて実施します。
特設サイト :
https://pr.armabianca.com/neoporte-zippo/
＜製品概要＞
・サイズ：H54.4mm × W37.4mm × D12mm
・素材：真鍮
・価格：各16,478円（税込）
＜販売期間＞
・1月20日(火)～3月17日(火)
＜購入特典＞
各商品を1点ご注文ごとに、購入特典として各タレントのオリジナルビジュアルを使用したポストカードを進呈いたします。※購入特典は、「AMNIBUS」「ARMA BIANCA」限定です。
＜発売記念・特別コラボ配信＞
・日時：1月26日(月) 20:00～
・出演：水無瀬、青桐 エイト、鬼ヶ谷 テン
・URL：https://youtube.com/live/4H2Tc34f-Po
※製造の都合上、ZIPPOライターケース内部表面は、真鍮の地金や真鍮が酸化し汚れに見える場合がございます。 ZIPPOライター全製品に見られる共通仕様となりますので製品使用上は問題ございません。
※商品画像は監修中のため、デザインが変更になることがございます。予めご了承ください。
※商品の素材、サイズ、原産国などの仕様は予告なく変更になる場合がございます。
水無瀬モデル
初期衣装の装飾をメインモチーフとし、さりげなくジョンのワンポイントが入ったシンプルなデザインです。
マット加工を施したソフトな質感で、指紋や傷が目立ちにくく普段使いに最適です。
青桐 エイトモデル
歌ってみたMVに登場する花をモチーフに、中心に「8」を潜ませたデザインとなっております。
裏面には、新しく変更されたばかりのサインを刻印しています。
定番のシルバーのボディに、つやを消し、金属的な質感を強調することができるヘアライン加工を施すことで適度な艶感で高級感のある仕上がりになっています。
鬼ヶ谷 テンモデル
鬼と鎖のメンバーシップスタンプを、鋭く力強いイメージにデザインしています。
定番のシルバーのボディにイブシ加工を施すことで、ユーズドのような風合いが特徴的な仕上がりになっています。
■「ZIPPO」概要
ZIPPO（ジッポー）は、160ヶ国以上で事業を展開し、世界的に知名度のあるブランドです。
創業時から無料生涯保証を約束しており、ライターの機能的な故障に対して、その状態、使用年数を問わず無料で修理しています。
米国ペンシルベニア州ブラッドフォードにて1932年に創業し、2020年にはZIPPOライター生産累計6億個を突破。日本ではマルカイコーポレーション株式会社が正規輸入代理店としてZIPPO製品を取り扱っております。
■Neo-Porteとは
「Neo-Porte」はVTuberの渋谷 ハル、プロゲーミングチームのCrazy Raccoon、歌手のまふまふ、そらるがプロデュースを行い、多様な個性が集うVTuberプロジェクトです。現在0期生から7期生までの合計22名が所属しており、YouTubeならびにTwitchにおける総チャンネル登録者数は400万人までに成長しています。当社は「一大コンテンツ化」を実現すべく、歌やゲームに力を注いだ活動を応援しています。個々のデビューにとどまらず、グループ全体としてのブランド力向上を目指し、メディアやイベントを通じて各期生の活動をファンの皆様にお届けしています。
Neo-Porte公式サイト：https://neo-porte.jp/
Neo-Porte公式YouTube：https://www.youtube.com/@neoporte-office
Neo-Porte official Shop：https://www.neoporte-webshop.com/
■会社概要
株式会社Neo-Porte
・設立：2021年10月23日
・代表取締役：星 崇祥
・取締役：若松 治貴
・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階
・事業内容：IP Production
・公式サイト：https://neo-porte.jp/
株式会社Brave group
・設立：2017年10月11日
・資本金：38.2億円（資本剰余金含む）※2024年9月時点
・代表者：代表取締役 野口 圭登
・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階
・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution
・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/
・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/
・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/
・公式X：https://twitter.com/bravegroup_vt/
・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company