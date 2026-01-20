楽天市場RPP自動最適化に備える「ECGOプラン強化キャンペーン」大好評につき延長決定！

株式会社ECXグループ

株式会社ECXグループ（本社：東京都港区、代表取締役会長：田中裕之）の子会社でEC事業者向けの会員制サポートサービス『ECマスターズクラブ』を運営する日本ECサービス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清水将平）は、このたび「ECGOプラン強化キャンペーン(https://www.ec-masters.club/p/ecgoplan_2025campaign)」の期間延長を決定いたしました。

本キャンペーンは、2025年11月1日の開始以来、楽天市場における広告運用や日常業務の効率化を目 的として、多くのユーザー様にご利用いただいております。

実際に導入したユーザー様からは、以下のような改善事例が報告されています。

- RPP自動化ツール「RAT」を活用することで、広告運用における入札調整やキーワード管理の手動作 業が大幅に削減され、広告費の無駄を抑えながらROASが改善。7,000％を超える成果を記録。- サポートレターや毎週更新される動画コンテンツを参考に改善を重ねた結果、日々の運営業務にかか る作業時間が毎日2時間以上削減。スマートフォン経由のアクセス数が約1.5倍、検索流入が約2倍に 向上。- 日常業務と広告運用を同時に見直したことで、オープン後2か月で売上が30倍以上に拡大し、月商400万円に到達。

こうした反響を受け、より多くのユーザー様に価値を提供できるように、当初2025年12月末までとしていたキャンペーン期間を、2026年2月28日まで延長することといたしました。

■「ECGOプラン強化キャンペーン」について

本キャンペーンでは、通常は利用対象外の「RAT」「サポートレター」「ECマスターズ動画」機能を特別に開放。さらに、本来11,000円（税込）の価値を、初月はお試し価格500円（税込）でご利用いただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170037/table/16_1_ebb332fde38e25be309c41170efbf1fe.jpg?v=202601200151 ]

※解約について：当月末までに解約を申請された場合、翌月末をもって解約となります。

■「ECGOプラン」について

「ECGOプラン」は、ECマスターズクラブで提供する「ベーシック」相当のツールを、単体で利用できる新たなプランです。

楽天市場をはじめとする主要ECモールでの業務の効率化が可能となり、データ分析から広告運用、 日々のルーチン作業の自動化をサポートします。

＜主な機能＞

検索対策：上位表示されている商品やキーワードを分析し、検索対策を効率化

作業効率UP：CSV・バナーの予約アップロードなど、日常業務を自動化

RPP対策：売上・広告・クーポンの成果を一元管理し、無駄な広告費を削減

※グリニッジ社提供のツール（らくらくーぽん、らくらくフォロー、IMG-UP、LSEG）は対象外。

背景・目的

2025年11月1日より、楽天市場における広告運用サービス「RPP（Rakuten Promotion Platform）」が自動最適化機能へ完全移行します。これに伴い、最低入札金額が従来の10円から20円へ引き上げられることが発表されています。この変更により、これまで細かな調整を重ねて広告費を抑えてきたユーザー様にとって広告コスト増加への不安や、従来の運用方法が通用しなくなるのではないかという懸念が広がっています。

実際にこの発表以降、「どこまで自動化を任せてよいのか」「広告費がどの程度増えるのか」「成果を維持できるのか」といった相談が増え、ECマスターズにも11月以降、RPP自動最適化に関するお問い合わせが急増しました。特に、楽天市場を運営する多くのユーザー様が新仕様への対応や成果維持に不安を感じており、「効率的な広告運用」と「確実な成果の可視化」へのニーズが高まっているのが現状です。

こうした状況の中、単に広告設定を見直すだけでなく、広告成果を正しく把握し、日々の運営業務と あわせて改善を進められる環境の必要性が高まっています。ECGOプランでは、広告運用の可視化・最 適化に加え、日常業務の効率化を同時に進めることで、変化するECモール環境に柔軟に対応できる体制 づくりを支援しています。

実際にECGOプランを含むECマスターズクラブのツールを活用したユーザー様では、RPPの運用改善によりROAS最大7,000％を超える成果を生み出した事例も確認されています。 自動最適化環境下においても、広告費効率を意識した運用改善につながるケースが見られています。

※一部ユーザー様の事例であり、成果を保証するものではありません。

■コメント

「ECGOプラン」は、ECマスターズのノウハウを詰め込んだツール群を、より多くの事業者様にご体験 いただくための新たな取り組みです。年末商戦から年始にかけた重要な時期において、日々の運営業務を“自動化・可視化”することで、ショップの売上最大化に寄与できればと考えています。

（日本ECサービス株式会社：代表取締役清水将平）

■本件に関するお問い合わせ

日本ECサービス株式会社

お問い合わせフォーム：https://ec-masters.co.jp/request/