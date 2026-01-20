APAMANの入居者用アプリ「ARUARU Wallet」提供開始　～不動産賃貸業界初！※1お財布機能付きアプリで入居者の暮らしをもっとスマートに～

株式会社アプラス

賃貸住宅仲介業において「アパマンショップ」を展開するAPAMAN株式会社（代表取締役社長 山崎戒、以下「APAMAN」）と、SBI新生銀行グループの株式会社アプラス（代表取締役社長 嶋田貴之、以下「アプラス」）は、アプラスが提供する金融プラットフォーム「BANKIT(R)（バンキット）」※2を活用して、お客さま向けのお財布機能付きアプリ「ARUARU Wallet（アルアルウォレット）」の提供を開始しました。



ARUARU Walletで入居者と不動産賃貸事業者との継続的な接点を創出

「ARUARU Wallet」は、入居者と不動産賃貸事業者をつなぐ新しいデジタルプラットフォームとして、決済・情報配信・特典提供等を一体化したサービスです。

入居者はARUARU Walletにチャージすることで、EC決済や日本全国のお店でのタッチ決済のほか、入居一時金の分割払い※3をご利用いただくことができます。また、不動産賃貸事業者は、インフォメーションバナーやPUSH通知・お知らせ配信機能を通じ、入居者と継続的に接点を持つことが可能となります。

今後はクーポンやキャッシュバックキャンペーン等も予定しております。

＜ARUARU Walletの概要＞

APAMANとアプラスは、お客さまの多様なニーズにお応えできるよう、魅力あるサービスの提供に取り組んでまいります。

ARUARU Walletの詳細は以下をご覧ください。

https://aruaruwallet.com

※1 APAMAN調べ。2026年1月20日時点において、日本国内における「不動産賃貸業界」として初めて。

※2 BANKITについて

BANKITは、資金移動業および前払式支払手段発行業の登録があるアプラスが事業主体となり、SBI 新生銀行グループが有する決済、為替および与信機能などの金融サービスを、カフェテリア形式（必要な機能を自由に選択できる形式）でパートナー企業に提供する金融プラットフォームです。

https://www.bankit.jp/

※3 ご利用には審査がございます。

※BANKITは、アプラスの登録商標です。また、株式会社SBI新生銀行において特許取得済みです。

※その他、本ニュースリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

※本ニュースリリースに掲載されている内容、サービス、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合がございます。

以上

https://prtimes.jp/a/?f=d5563-91-13068a02fa5b0ff382530ab7bafc16e9.pdf