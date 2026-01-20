FASLYN、新感覚ライフスタイル【加熱式たばこデバイス】を日本初公開

GEEK MIRACLE (HK) LIMITED

創造（Creation） 共感（Empathy） 温もり（Warmth）というブランド価値を体現するFASLYNは、独自の加熱技術を搭載した加熱式たばこデバイスとして、先進的な設計とともに使う人の感覚に寄り添い、信頼できる心地よさと満足感を提供します。1本のスティックで2回の吸引が可能で、無駄を減らしつつ、ひとときをより深く楽しめます。賢く節約しながら、日常を前向きに楽しめる設計思想が随所に息づいています。

FASLYN MINIは1月23日より日本国内で発売いたします。

公式サイトはこちら：

https://jp.faslyn.com/

■FASLYN初の製品ラインナップ - FASLYN MINI（全4色）

FASLYNの最初のプロダクト FASLYN MINI は、日常のライフスタイルに溶け込むコンパクト設計ながら、独自技術による新しい加熱式たばこデバイス体験を実現します。1本のスティックで2回楽しめる設計により、無駄を省きつつ、日常のひとときをより豊かに演出します。- 革新の加熱テクノロジーFASLYN MINI は、3D-WRAP-AROUND Heating Technology によりスティック全体を360°均一に加熱し、豊かな風味を余すことなく引き出します。独自の2モード温度制御 により、「1回吸い」と「2回吸い」のどちらでも最適な加熱カーブを実現し、どの一口でも変わらない満足感を提供します。さらに、マルチゾーンヒーティング技術 により、スティックの部位ごとに最適なタイミングで加熱し、口が熱くならず快適に楽しめます。- 毎日使いたくなるコンパクトデザイン手軽さを追求したサイズ感で、ポケットやカバンに自然になじみます。使うたびに心地よさを感じられる設計は、創造（Creation）による機能美と、共感（Empathy）に基づいたユーザー視点の融合です。日常にやさしく寄り添い、無理なく使い続けられる佇まいには、温もり（Warmth）の価値観が息づいています。- 効率的で経済的な設計1回の充電でスティック1箱（20本分）をまるごと楽しめるため、外出先でもバッテリーを気にせず使えます。さらに、1本のスティックで2回吸引可能な設計により、無駄を減らしつつひとときをより深く楽しめます。- 全4色の豊かなカラーバリエーション各色はブランドの世界観と生活シーンに合わせてデザインされ、日常に彩りを添えます。Cloud White（クラウドホワイト） - 清潔感と軽やかさを演出Obsidian Black（オブシディアンブラック） - 重厚感と洗練を併せ持つ都会的カラーMist Blue（ミストブルー） - 柔らかく落ち着いたブルーが、日常の一服を穏やかに彩るSakura Rose（サクラローズ） - 日本の季節感を感じさせる華やぎのあるピンク

■「FASLYN MINI」概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/147873/table/8_1_296d37552397d44825626085f06f0e79.jpg?v=202601200151 ]

■FASLYN について

FASLYN（ファスリン）は、ライフスタイルを豊かにする新しいブランドとして、2026年に日本市場に登場。独自の加熱技術と洗練されたデザインにより、1本のスティックで2回吸引可能な新しい加熱式たばこデバイス体験を提供します。

FASLYNは、創造（Creation）、共感（Empathy）、温もり（Warmth）をブランド理念に掲げ、独自技術とユーザー視点を融合させながら、香り・吸いごたえ・経済性を兼ね備えた、日常に溶け込むスタイリッシュな喫煙体験を追求しています。

公式サイト：https://jp.faslyn.com/

X：@Faslyn_Japan(https://x.com/Faslyn_Japan)

Instagram：@faslyn.jp(https://www.instagram.com/faslyn.jp/)

Facebook：Faslyn Japan(https://www.facebook.com/profile.php?id=61579796217753)