中川政七商店、熊本県「くまモン」、相鉄グループなどのプロジェクトを成功に導いてきた、クリエイティブディレクター水野学氏と直接話せるミートアップ【2月19日(木)】

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、広告クリエイティブの専門誌『ブレーン』がプロデュースする教育講座「ブレーンクリエイティブライブラリー」にて、新たな試みとなるリアル型講座「ブレーンクリエイティブライブラリー水野学編ミートアップ」を2026年2月19日(木)に開催します。

「ブレーンクリエイティブライブラリー水野学編ミートアップ」の詳細はこちらから(https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/cl-meetup_mizuno_manabu/?utm_source=press&utm_medium=prtimes&utm_campaign=educ_pr&utm_id=educ_26012114)

■水野学氏 プロフィール

good design company代表/クリエイティブディレクター/クリエイティブコンサルタント

ブランドや商品の企画、グラフィック、パッケージ、インテリア、宣伝広告、長期的なブランド戦略までをトータルに手掛ける。主な仕事に相鉄グループ、熊本県「くまモン」、Panasonic、三井不動産、HOTEL THE MITSUI、JR東日本「JRE POINT」、中川政七商店、Oisix、久原本家「茅乃舎」、黒木本店、NTTドコモ「iD」ほか。 「Cannes Lions」金賞、「The One Show」金賞、国内外で受賞歴多数。The One Clubによる2024年発表のGlobal Creative Ranking「Excecutive Creative Director」部門で日本1位、アジア太平洋2位、世界30位。著書に『センスは知識からはじまる』『世界観をつくる「感性×知性」の仕事術』〈山口周氏との共著〉（朝日新聞出版）など。

■ミートアップテーマ「企業に求められるクリエイティブ～長く愛されるブランドを育てる思考法～」

良い未来を想像するとき、企業は水野学氏に助けを求める。

中川政七商店、Panasonic、熊本県「くまモン」、相鉄グループ、久原本家「茅乃舎」など、多岐にわたるプロジェクトを成功に導いてきた水野学氏。デザイナーとしてのバックグラウンドを持ちながら、常に事業の未来を見据え課題を解決し続けています。

なぜ、水野学氏のクリエイティブはクライアントからの厚い信頼を集め、ブランドを強くすることができるのか。ビジネスの成長を共に創るために必要な視点、スキル、パートナーシップの築き方の秘訣とは。

本講座は、その思考の核心に迫る「対話型」の特別セッションです。現場の悩みや疑問にその場でフィードバックが得られるこの貴重な機会が、クリエイティブをブランドの武器にするための最短ルートになるはずです。

講座の詳細はこちらをご覧ください(https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/cl-meetup_mizuno_manabu/?utm_source=press&utm_medium=prtimes&utm_campaign=educ_pr&utm_id=educ_26012114)

■講座概要

日時：2026年2月19日(木)19:00~21:00

開催形式：教室開講(宣伝会議表参道セミナールーム)

参加定員：30名

※定員に達し次第申し込みを締め切らせていただきます。

料金：

１.ミートアッププラン（オンデマンド講座＋ミートアップ参加）

30,000円

２.ミートアッププラン（学割プラン)

学生の方向け

15,000円

「ブレーンクリエイティブライブラリー水野学編ミートアップ」の詳細・申込はこちら(https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/cl-meetup_mizuno_manabu/?utm_source=press&utm_medium=prtimes&utm_campaign=educ_pr&utm_id=educ_26012114)

■「ブレーン クリエイティブライブラリー」について

～ クリエイティビティを次世代に継承する～

いつの時代においても、優れたクリエイティブは人々の心を捉え、動かしてきた歴史があります。この歴史と一流クリエイターの考えは、これからの未来に継承していくべきものです。

今までは、一部、書籍や専門誌の形で発行し、流通され、また図書館に収集、保管されることで、後進の者が目にし、読むという行為がほとんどでした。それも、お名前や作品に触れる機会があっても、作品以外の知見やお考えに触れる機会がほとんど無く、それが失われることは、未来のクリエイティブのために、大きな損失ではないか、と考えました。

後世にその知見や技術を継承していくために、今回、「ブレーンクリエイティブライブラリー」という名称で、活字や図版だけでは伝えきれないものを映像で残し、クリエイターの肉声に基づき、現在のメディア環境にあった映像コンテンツとして作成し、いつでも、どこでも受講できる講座として未来に向けて配信しています。

登壇する約90名のトップクリエイターによる講座の一覧はこちら(https://www.sendenkaigi.com/creative/brain-creative-library/?utm_source=press&utm_medium=prtimes&utm_campaign=educ_pr&utm_id=educ_26012114)

■雑誌『ブレーン』について

『ブレーン』はマーケティングの専門誌として1961年に誠文堂新光社より創刊。1999年1月号から宣伝会議が発行元となり、現在のクリエイティブ誌にリニューアルしました。通巻700号（2018年11月号）からは、多様なアイデアやクリエイティブが行き交う雑誌でありたいとの思いから「IDEA AND CREATIVITY」という現在のタグラインに。領域を超えて新たな未来を創造する多様なクリエイターの皆さんと共に、「新しい未来」とクリエイターの役割を考えていくメディアです。

■『ブレーン』2月号が重版決定

【重版決定】「大阪・関西万博デザインシステム大特集〈拡大版〉」

「いのち輝く未来社会のデザイン」を掲げ、2025年に開催された大阪・関西万博。閉幕後の今もなお、その象徴的なキャラクター「ミャクミャク」を筆頭に、多くの人々に強い記憶を残しています。その熱狂を高めてきたのが、“開かれたデザイン”をコンセプトとした「EXPO 2025 Design System」の存在。そこから生まれた「こみゃく」の二次創作なども盛んに行われ、多様な人々の参加と共創を促す“生成的オープンデザインシステム”として世の中に広がっていきました。

今号では、2025年8月号の本誌特集「デザインシステム大解剖」をさらに拡大。システムの中核を担った引地耕太さんと改めてその全貌を紐解きつつ、本万博にまつわるデザインやキャラクターなどの“ ソフトレガシー”が、これからの世の中でどう活かされていくのか、多様な領域の専門家らとともにその可能性を掘り下げます。

宣伝会議について

