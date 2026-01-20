「お気に入り」- 閲覧数より、もっと確かな購買サイン。

カラビナテクノロジー株式会社

2026年1月6日、カラビナテクノロジー株式会社（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役 福田裕二）は、Shopify向け「お気に入りアプリ(https://apps.shopify.com/comasopify-favorite-app?locale=ja)」をリリースしました。第一弾リリース「配送日時指定アプリ(https://apps.shopify.com/delivery-date-app?locale=ja)」に引き続き、受託開発で培った知見をもとに、現場の“あったらいいな”を自ら形にする自社開発プロジェクトです。

”お気に入り”は、購入には至っていないものの、確実に“検討されている”ことを示す行動です。今回リリースしたアプリは、「マーチャントがシンプルに、この検討中の状態を把握できること」を目的に開発されました。

マーチャント側で「できること」

ユーザーにとっては、買い物体験を邪魔しない、控えめで使いやすいUI。

一方でマーチャント側では、お気に入り商品やその購入状況を管理画面で確認できるほか、Shopify Flowと連携することで、再入荷や価格変更といったタイミングを次のアクションにつなげることが可能です。

高度な分析や複雑な設定を必要とせず、「今、どの商品が検討されているのか」をひと目で把握できる点が特長です。

1. お気に入り登録数は無制限

多くの競合アプリでは制限が設けられているお気に入り登録数を、無制限で提供。

商品点数の多いストアも安心して利用できます。

2. Shopify Flowと連携し、販売施策を自動化

Shopify公式アプリ「Shopify Flow」と連携し、

- お気に入り商品が再入荷したとき- お気に入り商品がディスカウントされたとき

をトリガーに、メール通知などの次アクションへつなぐことができます。

在庫切れや価格の理由で購入を見送っていた顧客にも、手作業なしで、適切なタイミングのアプローチが可能になります。

3. 「お気に入りされている商品」が管理画面で可視化

アプリ管理画面では、

- どの商品がよくお気に入りされているか- お気に入りされた商品のうち、実際に購入された数

を確認することができます。

「登録はされているが、まだ購入されていない商品」を見つける手がかりとして、商品改善や次の施策検討に活用できます。

使いやすさを重視したシンプル設計

- Shopify公式無料テーマ（Dawn / Sense / Refresh / Craft / Ride / Taste / Studio）にお気に入りUIを自動挿入- コードを触らず導入可能- ボタンの位置・色などのカスタマイズにも対応- カスタマイズテーマ用のコード設置案内あり

高機能なCRMや分析ツールとは異なり、「お気に入り」機能に特化した、迷わず使える設計が特長です。

価格プラン（2026年1月16日時点）

Standardプラン：月額 18ドル（USD）

Shopify Plusプラン：月額 72ドル（USD）

「まずはコストを抑えて、必要な機能だけ使いたい」、そんなECストアにも導入しやすい価格設計となっています。

どんなストア・マーチャントに向いているか

- 商品点数がある程度あるECストア- アパレル・食品・化粧品など、リピート購入が発生しやすい商材がある- 新規立ち上げ、または運営コストを見直したいShopifyマーチャント

カラビナテクノロジー株式会社について

カラビナテクノロジー株式会社は、「人とシステムをつなぐ」、福岡発のテクノロジーカンパニーです。

ECシステム開発、Webサイト制作、アプリ開発、DXコンサルティングなど、デジタル体験の企画・設計・開発・運用までをワンストップで支援しています。 また、2025年9月には、Wantedly主催の「FUZE2025」にて、私たちの“地方発の採用・文化づくり”の取り組みが評価され、「Wantedly Awards 2025 LOCAL賞」 を受賞いたしました。社員一人ひとりがリーダーシップを発揮する文化を大切にし、新しい仕事のかたちと働き方を体現する会社として、走り続けています。

本アプリは、2025年にリリースしたShopifyアプリ第一弾「配送日時指定アプリ(https://apps.shopify.com/delivery-date-app?locale=ja)」に続く第二弾です。（※前回の記事はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000076802.html)）

カラビナテクノロジーは今後も、日本のShopify利用者が「本当に使いやすい国産アプリ」を提供し続けることで、EC市場の品質向上と事業者の成長を支援します。

【アプリ概要】

アプリ名：お気に入りアプリ(https://apps.shopify.com/comasopify-favorite-app?locale=ja)

リリース日：2026年1月6日

対応プラットフォーム：Shopify

主な機能：お気に入り登録機能、お気に入り商品・購入状況の管理画面表示、Shopify Flow連携

【会社概要】

会社名：カラビナテクノロジー株式会社 karabiner Inc.

所在地：福岡県福岡市中央区渡辺通5-23-8 サンライトビル 3F

URL：https://karabiner.tech/

【本件に関するお問い合わせ】

カラビナテクノロジー株式会社 karabiner Inc.

広報担当：久我（クガ）

▶︎ お問い合わせはこちら(https://karabiner-inc.notion.site/1ec2e2c092478081af7ad12adfa64812)からお願いします。

▶︎ お仕事のお問い合わせはこちら(https://karabiner-inc.notion.site/1ec2e2c0924780aab76afa3c03ee36b9)まで。