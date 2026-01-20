千歳テクノパーク統括工場が世界的建築アワードを受賞

株式会社アクティオホールディングス

総合建設機械レンタルの株式会社アクティオ(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長兼COO：小沼直人、以下アクティオ)と株式会社共成レンテム（北海道帯広市、執行役員社長：戸澤正治、以下共成レンテム）の合同工場である「千歳テクノパーク統括工場」が、米国の権威ある国際デザイン賞「The Architecture MasterPrize(TM) (アーキテクチャー・マスタープライズ)」の建築デザイン部門において、佳作にあたる「Honorable Mention」を受賞いたしました。

今回の受賞は、2024年度グッドデザイン賞、日本サインデザイン金賞に続く快挙であり、「千歳テクノパーク統括工場」はデザイン性と機能性の両立が高く評価され、国内外の主要アワードで3つの賞をいただきました。

アクティオは、2001年の佐野テクノパーク統括工場を皮切りに、研究開発拠点・トレーニングフィールド※1を兼ね備えた大型の整備・物流工場を全国に展開してきました。整備工場・研究開発の場として、さらには人材育成や、災害時の機械・機材供給基地として、地域社会とのつながりや防災拠点としての重要な役割も果たす施設として配置しています。「千歳テクノパーク統括工場」は全国で7カ所目のテクノパーク統括工場となります。なお、アクティオと共成レンテムは、株式会社アクティオホールディングスのグループ会社です。

※1 ICT建機を使用した土木施工トレーニングや実際のレールの上で軌陸車を走行させるトレーニングが可能。アクティオではお客様が安全確実に機械の操作ができるよう、人材育成にも注力している。

■「千歳テクノパーク統括工場」施設写真

■「千歳テクノパーク統括工場」概要

住 所 ：北海道千歳市上長都1061番地1

敷地面積 ：55,800平方メートル

建築面積 ：8,207平方メートル

延床面積 ：11,943平方メートル

構 造 ：鉄骨造

階 数 ：地上2階

■The Architecture MasterPrize(TM)とは

米国のFarmani Groupが2016年より実施している、建築の優れたデザインを表彰する国際的なアワードのひとつ。建築、ランドスケープ、インテリア、建材、建築写真などの各分野において、世界最高のクリエイティビティと革新性を顕彰するものです。

https://architectureprize.com/

■株式会社アクティオホールディングス 概要

名 称 ：株式会社アクティオホールディングス

所在地 ：東京都中央区日本橋3丁目12番2号 朝日ビルヂング9階

代表者 ：代表取締役会長 小沼光雄

代表取締役社長 小沼直人

事業内容：アクティオグループ会社の統括

グループ会社に関する不動産事業・ファイナンス・その他管理業務

設立日 ：2013年4月（持株会社化に伴い、設立）

資本金 ：100億円