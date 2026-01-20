プロテインブランド「VALX」とのコラボにより誕生した「プロテインシャンプー＆トリートメント」の発売を記念し、ドン・キホーテ溝ノ口駅前店にて体験型スペシャルイベントを開催。

株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ

「VITALISM（バイタリズム）」を展開する株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：津田知明）は、高い支持を集めるプロテインブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸）とのコラボレーションにより誕生した「VALX プロテインシャンプー＆トリートメント」の発売を記念し、2026年1月24日(土)にドン・キホーテ溝ノ口駅前店にてスペシャルイベントを開催いたします。

本商品は、髪の主成分であるプロテイン（＝タンパク質）に着目し、「髪は、プロテイン(＝タンパク質)が支える。」という発想から生まれたヘアケアシリーズです。

プロテインの力を存分に活かすために設計された「VALX プロテインシャンプー」と「VALX プロテイントリートメント」。

発売後は多くの反響をいただいており、こうした声を受け、実際に商品を手に取り、使用感や香りを体感いただける場として、今回のイベント開催に至りました。

当日は、VALXの監修者である山本義徳氏、パーソナルトレーナーのCocoro.さんに加え、総合格闘家のYA-MANさんがスペシャルゲストとして参加。

トークショーや写真撮影・サイン会、トレーニングセミナー、YouTube公開収録など、ここでしか体験できない多彩なコンテンツを展開します。

さらに会場では「VALX プロテインシャンプー＆トリートメント」をはじめとした商品の体験に加え、購入者・来場者向けの特典も多数ご用意しています。

「リフレッシュムスク」の香り体験コーナーや、シャンプーの泡立ちを体感できるデモンストレーションコーナーに加え、プロテインの試飲やオリジナルグッズのプレゼントなどを実施予定です。

イベントの詳細情報は、VALX公式SNS（@valx_official）にて掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

▶︎詳細はこちら(https://www.instagram.com/p/DTjitCWjxRn/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D)

【イベント詳細】

開催日時：2026年1月24日（土）12:00～16:00

開催場所：神奈川県 川崎市高津区溝口1-13-5 ドン・キホーテ 溝ノ口駅前店

出演ゲスト：YA-MANさん、山本義徳氏、Cocoro.さん

主な内容：・ゲスト登壇トークショー（ドン・キホーテ店頭）

・YA-MANさん 写真撮影＆サイン会（ドン・キホーテ店頭）

・トレーニングセミナー（VALX GYM溝の口）

・YouTube公開収録（VALX GYM溝の口）

・プロテイン試飲、来場・購入特典 ほか

※一部コンテンツは対象商品の購入者限定・先着制となります。

【特典】

○事前購入者限定特典（2026年1月23日(金)までに対象商品をご購入いただいた方）

・イベント当日、VALXプロテインシャンプー&トリートメント「スペシャルセットBOX」の購入レシートをご提示いただいた方に「VALX個包装セット」をプレゼント（WPC・EAA9 各1個）

※全店対象

※イベント当日のみ引き換え可能

○来場特典

・VITALISM及びVALX公式LINEの追加で、選べるノベルティをプレゼント

※数量限定／なくなり次第終了

○VALX商品購入者特典（イベント当日）

税込3,000円以上のVALX商品購入で、VALXオリジナルグッズくじに参加可能

○コラボ商品購入者特典（イベント当日）

VALX プロテインシャンプー＆トリートメント「スペシャルセットBOX」をご購入いただいた方に、下記全てのイベントに参加できる整理券をプレゼント

１. ドン・キホーテ店頭にてYA-MANさん 写真撮影＆サイン会

２. VALX GYM 溝の口にてトレーニングセミナー（山本義徳氏・Cocoro.さん）

３. VALX GYM 溝の口にてYouTube公開収録

※先着順。定員に達し次第、締め切り。

※コラボ商品購入者は「１.～３.全てのイベント参加」または「VALXオリジナルグッズくじ」のどちらかを選択可能

本イベントを通じて、プロテイン発想のヘアケアという新しい選択肢を、日々の習慣の中で前向きに取り入れていただくきっかけとなれば幸いです。

今後もVITALISMは、専門性に基づいた製品づくりと情報発信を通じて、ライフスタイルに寄り添うヘアケア提案を続けてまいります。

VALXについて

VALX(バルクス)は「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランド。著名なトレーナーである山本義徳氏が監修するサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数77万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

https://shop.valx.jp/

VITALISMについて

VITALISM(バイタリズム)は、シリーズ累計販売本数258万本を突破(2023年10月時点)。東京・表参道の頭皮ケアクリニックの「毎日のシャンプーで頭皮環境を整えて、美しく健やかな髪を育めるようにしたい」という思いから生まれたヘア＆スカルプケアブランド。

「バイタリズム スカルプシャンプー MEN」は、ドン・キホーテ スカルプシャンプー部門で 2年連続第1位を獲得。（バイタリズム スカルプシャンプーM 2022年度・2023年度 単品売上実績）

その後、フェイスケアアイテムやボディケアアイテムなど製品ジャンルを広げ、トータルケアブランドに成長。

髪も頭皮も、フェイスもボディも、より健やかに美しく。成分にも処方にも徹底的にこだわった製品づくりで、今も進化を続けています。

株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ 会社概要

社名：株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ

代表者：津田知明

本社：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道502号

事業内容：化粧品、医薬品、医薬部外品の製造及び販売

TEL：0120-620-680

公式HP：https://vitalism.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/vitalism_official/

X：https://twitter.com/VITALISM_PR

LINE：https://lstep.app/a04Hio4

TikTok：https://www.tiktok.com/@vitalism_official