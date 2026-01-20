Cake.jp×『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』 キャラクターオリジナル誕生日ボックス、ケーキ缶などのコラボスイーツを1月20日より発売開始

株式会社Cake.jp

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp（ケーキジェーピー）」を運営する株式会社Cake.jp（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋 優貴）は、『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』とコラボレーションし、メンバー総勢18人のオリジナルケーキ缶を1月20日（火）より発売します。

ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- ×Cake.jp特設サイト

https://cake.jp/pickup-contents/hypnosismic



音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』の個性豊かな総勢18人のオリジナルケーキ缶をCake.jpにて発売します。



ケーキ缶のデザインはCake.jpオリジナル描き起こしとなり、各キャラクターの単体イラストとディビジョンカラーを合わせたスペシャルなデザインとなっています。



初の取り組みとして、完全受注生産にてキャラクターオリジナル誕生日ボックスも発売を開始します。各キャラ誕生月3ヶ月前に受注開始となり、4月が誕生日キャラクターの予約販売からスタートします。



また、カードやステッカー付きのスイーツなど、計5種をラインナップいたします。



当社は今後も多様化する顧客のニーズをくみ取りながら、商品ラインナップを拡大してまいります。お届けするスイーツを通じて、誕生日や記念日のお祝いのみならず、日常の様々なシーンにおいて、お客様により多くの幸せな時間をご提供してまいります。

商品一部紹介

【ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-】コースター付きケーキ缶

＜フレーバー＞

山田一郎：イチゴカスタード

山田二郎：ぶどう

山田三郎：レモン

碧棺左馬刻：レアチーズサンデー

入間銃兎：ダブルチョコレート

毒島メイソン理鶯：オレンジ

飴村乱数：イチゴ

夢野幻太郎：ぶどうサンデー

有栖川帝統：抹茶

神宮寺寂雷：カシス

伊弉冉一二三：白桃

観音坂独歩：メロン

白膠木簓：抹茶サンデー

躑躅森盧笙：ブルーベリー

天谷奴零：マンゴーサンデー

波羅夷空却：ラズベリーサンデー

四十物十四：イチゴサンデー

天国獄：黒蜜きなこサンデー



サイズ ：1個250ml

価格 ：1,300円（税込）※送料別



カード付【ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-】デザインチョコレート

＜キャラクター＞

山田一郎

山田二郎

山田三郎

碧棺左馬刻

入間銃兎

毒島メイソン理鶯

飴村乱数

夢野幻太郎

有栖川帝統

神宮寺寂雷

伊弉冉一二三

観音坂独歩

白膠木簓

躑躅森盧笙

天谷奴零

波羅夷空却

四十物十四

天国獄



内容：カードサイズチョコレート・・・1枚/トレカ・・・1枚

価格 ：1,500円（税込）※送料別/3個以上購入で送料無料クーポン利用可能



カード・カードホルダー付【ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-】ディビジョンデザインチョコレート

＜種類＞

イケブクロ・ディビジョン:（Buster Bros!!!）

ヨコハマ・ディビジョン:（MAD TRIGGER CREW）

シブヤ・ディビジョン:（Fling Posse）

シンジュク・ディビジョン:（麻天狼）

オオサカ・ディビジョン:（どついたれ本舗）

ナゴヤ・ディビジョン:（Bad Ass Temple)）



内容 ：チョコレート・・・4枚/カード・・・1枚/カードホルダー1個

価格 ：2,500円（税込）※送料別/2個以上購入で送料無料クーポン利用可能



ステッカー付【ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-】オリジナルクッキー缶

内容 ：合計：約190g

・プリントクッキー 計2枚

ヒプノシスマイクドット絵 ロゴマーク 2枚

・オレンジクッキー/バタークッキー/ココアクッキー/アーモンドチョコレート/チョコがけマシュマロ

価格 ：3,300円（税込）※送料別



【ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-】誕生日ボックス

完全受注生産 各キャラ誕生日月3ヶ月前に受注開始

4月誕生日キャラクターの予約販売からスタート



受注期間：

※カッコ内誕生日表記

※受注時期の変更がある場合がございます。※受注数量によって早期終了する場合がございます。

2026年1月22日(木)～2026年1月29日(木) 夢野幻太郎（4月1日）・四十物十四（4月14日）

2026年2月12日(木)～2026年2月19日(木) 観音坂独歩（5月15日）・入間 銃兎（5月30日）

2026年3月12日(木)～2026年3月26日(木) 毒島メイソン理鶯（6月21日）・伊弉冉 一二三（6月22日）・天国 獄（6月29日）

2026年4月16日(木)～2026年4月23日(木) 有栖川帝統（7月7日）・山田一郎（7月26日）

2026年5月14日(木)～2026年5月28日(木) 波羅夷空却（8月21日）

2026年7月16日(木)～2026年7月30日(木) 白膠木簓（10月31日）

2026年8月13日(木)～2026年8月27日(木) 碧棺左馬刻（11月11日）

2026年9月17日(木)～2026年9月30日(木) 山田三郎（12月16日）

2026年10月15日(木)～2026年10月30日(木) 神宮寺寂雷（1月9日）・天谷奴零（1月23日）

2026年11月12日(木)～2026年11月27日(木) 山田二郎（2月6日）・飴村乱数（2月14日）

2026年12月9日(水)～2026年12月23日(水) 躑躅森盧笙（3月1日）



内容：ケーキポーチ/アクリルスタンド/ミニクッション/ステッカー/アイシングクッキー/アクリルコースター/缶バッジ

価格：9,800円（税込）



「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」YouTubeサイト：https://www.youtube.com/channel/UCLQwZQHMTRqeeUSzZt5ii6g

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」X公式：https://x.com/hypnosismic



(C) King Record Co., Ltd.

Cake.jpエンターテイメントについて

人気アニメやキャラクター、アーティストやタレントのオリジナルケーキ・限定グッズ付スイーツなど、ここでしか手に入らない商品をお届けしています。

https://cake.jp/entertainment/

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」とは

2017年1月より、ケーキ・スイーツの専門通販サイト「Cake.jp」を運営。「スイーツで心の温度を上げる」というミッションのもと、自分たちが食べたい、だれかにあげたいと本気で思えるスイーツをお届けしています。現在、会員数150万人、加盟店舗数1,700店舗以上、8,000種類のラインアップを展開。プラットフォーム以上の価値を提供できるよう、テクノロジーを活用した新商品の開発や加盟店へのブランディングサポートなども行っています。

https://cake.jp/

株式会社Cake.jpについて

会社名 : 株式会社Cake.jp

代表者 : 代表取締役 高橋優貴

本社 : 東京都新宿区西新宿6丁目24-1 西新宿三井ビル1503

設立日 : 2009年4月23日

従業員数 : 51名（パート、アルバイト含む）

決算期 : 12月

URL : https://corp.cake.jp/

