【人材派遣業界向けセミナー】2026年人材派遣ビジネスの最新動向を解説　AI時代における新卒派遣×教育モデルとは

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの株式会社天職市場（以下天職市場、本社：東京都新宿区、代表取締役：春名敬太）は、2026年１月29日(木) 14:00よりオンラインセミナー「2026年人材派遣ビジネスの行方：経営陣が知るべき最新動向

AIでなくなる仕事と新卒派遣モデル」を開催いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://1049.co.jp/seminar/seminar_260129/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260129

人手不足を背景とした採用市場の大きな転換は、人材派遣ビジネスにも大きな影響を及ぼしています。

変化する市場の中で人材派遣ビジネスはどうあるべきか？

本セミナーでは事業戦略のアップデートにつながる情報を、最新データを基に分析・解説いたします。

セミナー内容

建設・製造領域を中心に広がってきた「新卒派遣」は、近年、事務職やIT職などへも活用の幅を広げています。

一方で、AIの進化を背景に、企業の採用では新卒一括採用から、スキルや職務内容を重視した中途採用へとシフトする動きが見られるようになっています。

AI時代において、人材派遣ビジネスは淘汰されていくのか、それとも新たな人材の受け皿として進化していくのか。

本セミナーでは、2026年の市場を見据え、急拡大が見込まれる「新卒派遣×教育」モデルに焦点を当て、その可能性と事業戦略について解説します。

当日のプログラム

(1)拡大する「新卒派遣」市場の現在地

(2)米国発「AI失業」の衝撃と日本市場への波及

(3)2026年の勝ち筋「教育×新卒派遣」モデル

(4)Z世代に訴求する採用ブランディング

(5)質疑応答

開催概要

タイトル：2026年人材派遣ビジネスの行方：経営陣が知るべき最新動向 AIでなくなる仕事と新卒派遣モデル

開催日時：2026年１月29日(木) 14:00 ～ 15:00 ＊10分前から入室可能

会場 ：オンライン開催

参加費用：無料

主催者 ：株式会社天職市場

申込方法：下記URLよりお申込みください

https://1049.co.jp/seminar/seminar_260129/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260129(https://1049.co.jp/seminar/seminar_260129/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260129)

【本リリースについてのお問い合わせ先】

株式会社天職市場 セミナー事務局

担当：櫻井

電話番号：0120-52-1049

お問い合わせ：ten_seminar@1049.cc

【主催企業】

天職市場は、採用に特化したコンサルタント企業です。今まで20,000社以上の採用をサポートしてきた豊富な実績から、それぞれの企業の採用力向上に向けた採用ブランディング構築や採用マーケティングを提案しています。天職市場が運用する採用オウンドメディア「tenichi」を始めとした、様々な求人検索エンジンへの広告掲載支援や、企業の求める求職者に選ばれる自社採用サイトの構築など、より良い人材を集めたいという企業の要望をトータルでサポートしています。



本社 ：東京都新宿区西新宿１丁目25番１号 新宿センタービル 41階

代表者 ：春名敬太

設立 ：2006年８月

資本金 ：5,000万円

事業内容：採用コンサルティング事業、求人広告運用事業、求人サイト制作事業

https://1049.co.jp/

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。

代表者 ：創業者 神保紀秀

創業 ：2001年８月

売上高 ：1,251 億円

資本金 ：6.4 億円

従業員数 ：2,782 名（派遣スタッフ除く）

拠点数 ：143 拠点

＊2025年３月31日現在（グループ合計）

https://cam-com.inc/