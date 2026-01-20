「第60回スーパーマーケット・トレードショー2026」出展のお知らせ ～省エネ・環境配慮・作業効率化・売場活性化に貢献する製品・ソリューションを提案～

パナソニックグループ

パナソニック株式会社 コールドチェーンソリューションズ社およびパナソニック産機システムズ株式会社は、2026年2月18日から20日まで開催される『第60回スーパーマーケット・トレードショー2026』（主催：一般社団法人 全国スーパーマーケット協会）に出展し、食品小売業に向けて、冷凍・冷蔵ショーケースを中心とした多彩なソリューションを提案します。

今回のパナソニックブースは、2026年4月からの新体制スタートを前に「お客様が真に求める価値を追求し続け、変化を重ねながらも変わらない信頼をお届けし、お客様の未来をともに拓くベストパートナーでありたい」という思いを込め、「RE:START for REAL VALUE」をテーマに掲げています。

本ブースでは、ラインアップを強化したスーパーショーケース「REシリーズ」に加え、特に要望の多い仕様を反映した「REプラスシリーズ（※1）」や、需要が高まる冷凍ショーケース、VIG（※2）省エネ扉を搭載した冷凍リーチインショーケースを展示します。さらに、設置やレイアウト変更が容易な冷凍機内蔵形ショーケース、自然冷媒を採用したショーケース、省スペース・省力化に貢献する大容量ショーケースなど、新製品を含む様々なタイプのショーケースを紹介します。あわせて、店舗向け照明機器や制御システム、導入後のサービスや保守・メンテナンスについても紹介し、省エネ、環境配慮、作業効率化、売場活性化といったお客様の課題解決に貢献する総合的なソリューションを提案します。

パナソニックはこれからも、店舗が抱える課題に真摯に向き合い、製品やサービスを通じて「確かな省エネ」「環境への配慮」「使いやすさの追求」「売場活性化」といった価値を、お客様とともに創出していきます。本展示会では、未来の店舗づくりをともに進めるパートナーとして、パナソニックの新たな挑戦と価値を体感ください。

＜展示会概要＞

＜主な提案内容＞

◆スーパーショーケース「REシリーズ」および「REプラスシリーズ」

ラインアップを強化したスーパーショーケース「REシリーズ」に加え、特にお客様からの要望が多い仕様を反映した「REプラスシリーズ」を紹介します。

◆省エネ機器・省エネソリューション

省エネの上位モデル「VIG省エネ扉搭載 冷凍リーチインショーケース」の新製品をお披露目するほか、冷却効率の最適化や消費電力の低減、運用コスト削減に貢献する省エネ機器・ソリューションを提案します。

◆冷凍ショーケース（冷凍売場強化）

設置やレイアウト変更が容易な冷凍機内蔵形のノンフロン冷凍平形ショーケース「EFRIOシリーズ」や、省スペース・省力化に貢献する大容量の冷凍リーチインショーケースなど、需要が拡大している冷凍食品の売場を強化するための冷凍ショーケースについても、様々なタイプを用意し紹介します。

◆売場演出の向上（デザイン／照明演出）

パナソニックではコールドチェーン製品のデザイン面でのブラッシュアップにも積極的に取り組んでおり、2025年度のグッドデザイン賞を受賞した冷蔵オープンショーケース「SFシリーズ」のラインアップや、陳列商品の視認性を高め売場をスタイリッシュに演出する新デザインのショーケースも展示します。また、陳列食品の魅力を引き立てる照明や、売場を効果的に演出する店舗向け照明制御システムも紹介します。

◆自然冷媒採用製品（環境配慮）

CO2冷媒採用ノンフロン冷凍機のほか、自然冷媒（CO2冷媒、R600a、R290）対応の内蔵形ショーケースのバリエーションを展示し、環境配慮型の店舗づくりを提案します。

◆店舗設備の管理作業の効率化（安心・省エネ・省力化）

店舗向け遠隔データサービス「エスクーボ」や、遠隔監視と保守・メンテナンスを組み合わせた「エスクーボ見守りサービス」により、店舗スタッフの点検・管理の手間を軽減し、安心・省エネ・省力化を実現するソリューションを紹介します。

※1 REプラス：REシリーズの標準モデルをベースに、トレンドや課題解決ソリューションを取り入れた高付加価値モデル

※2 VIG：Vacuum Insulated Glassの略、真空断熱ガラスのこと

