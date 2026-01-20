【Kao Beauty Brands】花王独自の次世代肌測定アプリ「BeauScope next」新開発、GMSチャネルでのカウンセリングツールとして運用開始。

花王株式会社（Kao Beauty Brands）

花王株式会社化粧品事業部門（Kao Beauty Brands）は、2026年1月21日（水）より、花王独自の皮脂RNA研究にもとづく新たな指標「肌遺伝子モード*¹」の解析と花王が蓄積してきた生活者研究データ*²を融合して開発・搭載した次世代肌測定アプリ「BeauScope next」を新たなカウンセリングツールとして活用してまいります。この「BeauScope next」は、GMS（General Merchandise Store / 総合スーパー；以下GMS）チャネル内当社店頭美容部員“ブランド エバンジェリスト”派遣店へ導入。肌の状態はもちろん、新たに、身体、こころの状態の傾向を参考とし、お客さまの未来の「キレイ」を予測するBeauty 提案を含んだ「Well-Beingカウンセリング」を実現します。*³

またGMSチャネルにて、KaneboとSOFINA各カウンターを統合した売場「Beautiful Life Garden」を順次展開いたします。2026年中には約150店、2028年までにはトータルで約300店の展開を予定しています。*⁴

日常の買い物導線の中で当社店頭美容部員“ブランド エバンジェリスト”による、花王独自技術を搭載した次世代肌測定アプリでお客さま一人ひとりにさらに寄り添ったカウンセリング、KaneboとSOFINAというブランドの枠を越えた幅広い提案により、お客さまが願うそれぞれの美しさを叶えてまいります。

*¹ 遺伝子解析研究の知見をもとに開発された独自AIが素肌画像を解析して2つの肌タイプ（モード）に分類したもの。ただし実際に遺伝子解析を行う訳ではございません。

*² 食事・運動・睡眠などのライフスタイルや、性格の傾向、嗜好性、ストレス状態など1,600以上の項目を網羅し、ある項目のデータを入力すると別の項目の推定データを出力できる統計モデル

*³ 当該プログラムは医療機器ではありません。

*⁴ 「Beautiful Life Garden」取扱いメインブランド

SOFINA（SOFINA iP・Primavista・ALBLANC）、Kanebo（TWANY・DEW・ミラノコレクション）

◆導入の背景

Kao Beauty Brandsでは、お客さまに夢と希望を届け続けるために時代の変化にしなやかに対応し、一人ひとりのお客さまに真摯に寄り添い、ともに美しさを育んでいく存在であり続けることをめざし、さまざまな取り組みを続けています。GMSチャネルにおいても、「パーソナライズされた提案」「成分情報の透明性と安心感」「ウェルネスとの融合」「気軽さと信頼の両立」といったニーズの高まりやお客さまの購買行動の変化が見られることを受け、2025年1月より社内プロジェクトを発足。さまざまな部署からメンバーが集い、GMSチャネルにおける、Kao Beauty Brandsの強みを生かした新たな化粧品販売の構築を推進しました。そしてこのたび、より多くのお客さまに美しさと心地よさを届けるべく、カウンセリングのベースとなる肌測定アプリと売場をアップデートいたしました。

◆「Well-Beingカウンセリング」を実現する次世代肌測定アプリ「BeauScope next」

「BeauScope next」肌測定結果画面（イメージ）

これまでにも花王独自の「皮脂RNAモニタリング(R)技術」にもとづく、肌を精緻に把握する肌解析サービス*⁵（2024年4月～）や、製品開発*⁶（2026年1月～）を展開し、肌を深く知り、自分にとって最適なスキンケアをみつけていただくために花王の最新技術の活用を推進、提案してまいりました。

そしてこのたびの次世代肌測定アプリ「BeauScope next」は、花王独自の皮脂RNA研究にもとづく新たな指標「肌遺伝子モード*¹」解析と花王が蓄積してきた生活者研究データを融合して開発。この2つの技術の融合により、素顔を撮影するだけで、独自開発されたAIが画像を解析し、肌に留まらず、ライフスタイルの傾向までトータルに予測、お客さまが求める美しさに向けた、肌の内側と外側の両面からの「Well-Beingカウンセリング」が可能となります。

「BeauScope next」肌遺伝子モード傾向予測結果画面（イメージ）

アプリのUI（ユーザーインターフェース）を考慮し、お客さまと当社店頭美容部員“ブランド エバンジェリスト”の両者にとって見やすいこと、直感的に操作が可能なこと、アプリ内の情報アクセスのしやすさに重点を置き、細部にまでこだわって開発しました。例えば、肌測定の総合結果画面では、お客さまの肌状態をひと目で把握することができ、肌測定スコア、お手入れ指数、お手入れアドバイスの連動により、“ブランド エバンジェリスト”が各項目をタップするだけで、次に説明すべき項目や内容が点灯・表示。アプリそのものがカウンセリングをナビゲートし、“ブランド エバンジェリスト”が理論にもとづいてスムースにご案内できることで、お客さまにとって納得性の高いカウンセリングを行うことができるようになります。

また、今回の導入にあたり、KaneboとSOFINAそれぞれ別々に展開していた肌測定項目やお手入れ内容をKao Beauty Brandsとして統一、共通のカウンセリングとして刷新し「BeauScope next」へ組み込みました。さらに、お客さまへの継続的なサービスのため、顧客情報管理システムや各ブランドが行っていたアプリとも連動、カウンセリングからアフターフォローまで一気通貫して管理することも可能となります。

*⁵ 「皮脂RNAモニタリング」と「コルネオスペクトル解析」をもとに肌を精緻に把握する花王史上最高レベルの肌解析。

参考：花王 | 花王、プレシジョン・モニタリングをはじめて実用化 皮脂RNAモニタリングを活用した肌解析サービスを導入(https://www.kao.com/jp/newsroom/news/release/2022/20221004-002/)

花王 | 「est Skin Athlete Gym（エスト スキンアスリートジム）」本格始動(https://www.kao.com/jp/newsroom/news/release/2024/20240319-001/)

*⁶ 参考：花王 | 「SOFINA」の次世代スキンケアブランド「SOFINA SYNC＋（ソフィーナ シンクプラス）」誕生(https://www.kao.com/jp/newsroom/news/release/2026/20260114-002/)

◆ビューティ体験提供の場「Beautiful Life Garden」

「Beautiful Life Garden」イメージ

「Beautiful Life Garden」はその名の通り、お気に入りの庭や公園を歩くように、気の向くまま「キレイ」に出会える空間をイメージし、お客さまが主役のビューティ体験を提供する場をめざして設計いたしました。気軽に立ち寄っていただけるオープンなエントランス、興味を惹かれたアイテムを自由にお試しいただけるスペース、落ち着いてカウンセリングを受けていただける対面カウンター等、Kanebo・SOFINAブランドの多彩な商品と出会い、高揚感やワクワク感を感じながら、心地よさを感じていただけるような空間を醸成できるレイアウトや什器・コンテンツ開発に努めました。「見るだけ、お試しのみしたい」「“ブランド エバンジェリスト”にじっくり相談しながら商品を選びたい」等ご要望に応じたビューティ体験をしていただけます。