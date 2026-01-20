桜の恵み「サクラローション」2月14日リニューアル

株式会社FLOW

銀座のアイブロウ＆アイラッシュ「mime」のオリジナル化粧品【LyuVie(リューヴィ)】では、「スプリーム サクラローション」をリニューアルし、2026年2月14日（土）より発売いたします。

桜のイメージのピンクのグラデーションが美しいボトル

サクラローションは、桜由来のエキスを配合したブランドを代表する化粧水として、2007年の発売以来、時代のニーズや技術の進化に合わせて改良を重ねてきました。

今回のリニューアルでは、桜由来の恵み × 発酵 × 植物科学をテーマに、サクラの花と葉のエキスをベースに、天然酵母由来成分や注目の植物性新素材を組み合わせた処方へと進化。乾燥によるくすみやハリ不足にうるおいを与え、みずみずしい肌印象へと整えます。

美容液のような満足感のある使い心地はそのままに、軽やかで心地よいテクスチャーを実現。乾燥しやすい肌にもやさしくなじみ、すこやかな肌を目指す方にお使いいただけます。

パラベンフリー、アルコールフリー処方で、敏感にかたむきやすい肌にも配慮。性別を問わず、幅広い方にお使いいただける化粧水です。

古くから日本人に親しまれてきた桜。その恵みを取り入れたサクラローションが、毎日のスキンケアを心地よく彩ります。

リューヴィ スプリーム サクラローション

リニューアル発売 :2026年2月14日（土）

価格: 5,000円（税込5,250円）

容量 :155ml

主な成分 サトザクラ花エキス、ソメイヨシノ葉エキス、セイヨウネズ果実エキス（ジュニパーベリーエキス）、ガラクトミセル（天然酵母由来）

※アイブロウサロンmime及びリューヴィオンラインショップ（https://shop.lyuvie.com/）他にて発売

■製品に関するお問い合わせは、株式会社FLOW Tel:03-5856-9305にお願いします。

リューヴィのスキンケア

コスメティックブランドLyuVie（リューヴィ）は2006年、アイブロウサロンの立ち上げとともに誕生しました。サロンのスタイリストが使うプロユースの高機能さとお客様のホームケアとしての使いやすさ・高品質にこだわったアイブロウコスメからスタート。サロンで眉を整えることで、ライトメイクやノーファンデになっていくお客様を目の当たりにし、シンプルなケアで肌をすこやかに整えるスキンケアが必要と考え、化粧水＆スクワランオイルのシンプルなスキンケアコスメを開発いたしました。化粧水とオイルを使い方次第で季節や肌の状態に合わせて一年を通して心地よく使っていただける眉から始まったアイテムです。

桜の恵みをスキンケアに

桜は、日本では古くから親しまれ、暮らしの中でさまざまに活用されてきました。現代でも身近なところでは、桜茶や桜餅、染料や漢方薬にも。

その日本にはなじみの深い桜の花と葉から抽出したエキスをとり入れた化粧水がサクラローションです。

おすすめの使い方

化粧水とオイルを重ねて使うことにより、皮脂膜のようなうるおいのベールを肌に纏わせ、しっとりとしたつややかな肌へ

リューヴィ スプリーム フィトエッセンスオイル

一番搾りの極上オリーブスクワランオイル。

オリーブの果実からごく微量（約0.1～0.7%）しか採れない貴重な成分で、高い浸透力と保湿力で角質層まで浸透し、うるおいを届け、乾燥を防ぎます。オイル特有のベタつきが少ない軽い使用感が魅力で、べたつきが苦手な人にもおすすめです。

スクワレン(スクワラン)は、人の皮脂中にも存在しているうるおい成分で、酸化しにくく安定しており、安心してお使いいただけます。お顔以外にも、髪、指先、デコルテをはじめ全身にお使いいただけるマルチオイルで、乾燥を防いで、肌をすこやかに保ち、艶やかな印象へ整えます。

主な成分：植物性スクワラン（オリーブ）、エッセンシャルオイル（ネロリ、ローズウッド、フランキンセンス、ゼラニウム）

\12,000 （\13,200税込） 30ml