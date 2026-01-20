Gap、春の訪れを感じる桜モチーフとロゴが融合した日本限定のSAKURAコレクションを1月20日(火)より発売

ギャップジャパン株式会社

1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカン・カジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)。

Gapは、春の訪れを感じさせる桜モチーフとGAPロゴを融合させたSAKURAコレクションを、2026年1月20日(火)より全国のGapストアと公式オンラインストア( https://www.gap.co.jp )で販売を開始します。日本限定で発売するエクスクルーシブな本コレクションの価格帯は1,690円～9,990円で、アイコニックなスウェットやTシャツなどのアパレルからキャップやソックスなどの小物まで、ウィメンズ、メンズ、キッズ、ベビー全カテゴリーで展開します。

主要アイテム：

Women’s / Girls / Toddler Girls

- ジップアップパーカー (Women’s 9,990円 / Girls 6,990円): 身幅が広くクロップ丈で汎用性の高いジップアップフーディー- スウェットショートパンツ （Women’s 3,990円 / Girls 3,490円 / Toddler Girls 3,490円）: ウエストゴムで履き心地のよいGAPロゴの刺繍入りショーツ- Tシャツ (Women’s 5,990円 / Girls 3,990円 / Toddler Girls 3,490円): 胸元のGAPロゴと桜がバックに大きくプリントされたフォトTシャツ

Men’s / Boys / Toddler Boys

- ジップアップパーカー (Men’s 9,990円):青空と桜の写真がGAPロゴにプリントされたジップアップフーディー- スウェットシャツ (Men’s 7,990円 / Boys 5,990円 / Toddler Boys 4,990円): 吸水や通気性に優れたフレンチテリー素材のスウェット- Tシャツ (Men’s 5,990円 / Boys 3,490円 / Toddler Boys 3,490円): 環境に配慮したベターコットン素材を100%使用したTシャツ- ソックス 3足セット (Men’s 2,990円 / Boys 1,690円 / Toddler Boys 1,690円): GAPロゴと桜の刺繍が施された3点セットのリブソックス

@gap_jp @gapkids_jpをフォローして、日本限定のSAKURAコレクションの最新情報をご覧ください。

SAKURA Collection 概要

発売日：2026年1月21日(火)

販売店舗：

全国のGapストア

公式オンラインストア(https://www.gap.co.jp/gap/featured/sakura-collection-3029255?tid=gjme001564)

アイテム詳細 ＊価格は全て税込み

【Women’s / Girls / Toddler Girls】

ヴィンテージソフト フレンチテリー SAKURA GAPロゴ ジップアップパーカー Women’s 9,990円 / Girls 6,990円 ※120~160cm展開

ヴィンテージソフト フレンチテリー リラックスフィット スウェットショートパンツ Women’s 3,990円 / Girls 3,490円 ※120~160cm展開 / Toddler Girls 3,490円 ※70~110cm展開

オーバーサイズ SAKURA GAPロゴTシャツ Women’s 5,990円

SAKURA GAPロゴ Tシャツ Girls 3,990円 ※120~160cm展開 / Toddler Girls 3,490円 ※80~110cm展開

【Men’s / Boys / Toddler Boys】

ヴィンテージソフト フレンチテリー SAKURA GAPロゴ ジップアップパーカー Men’s 9,990円

ヴィンテージソフト フレンチテリー SAKURA GAPロゴ スウェットシャツ Men’s 7,990円 / Boys 5,990円 ※120~160cm展開 / Toddler Boys 4,990円 ※70~110cm展開

SAKURA GAPロゴ Tシャツ Men’s 5,990円 / Boys 3,490円 ※120~160cm展開 / Toddler Boys 3,490円 ※80~110cm展開

SAKURA GAPロゴ ソックス 3足セット Men’s 2,990円 / Boys 1,690円 ※16~25cm展開 / Toddler Boys 1,690円 ※12~18cm展開

Gapについて

Gapはアメリカンカジュアルスタイルのアイコンとして世界中に知られるブランドです。1969年にサンフランシスコで創業したGapは、愛されるエッセンシャルアイテムを創り出し、個性を称えるカルチャーを反映したエクスペリエンスを生み出すことで、オリジナリティを支持しています。Gapは、GapKids、babyGap、Gap Maternity、 GapBody、GapFitといったコレクションに加え、GapStudioの限定コレクションやGapXを通じたパートナーブランドとの限定コレクションを展開するアパレルとアクセサリーのブランドです。また、価格重視のお客様に向けてGap OutletとGap Factory Store向けに特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gapは世界有数の専門小売企業、Gap Inc. （NYSE: GAP）の社名を冠したブランドであり、世界各地で展開するオンラインストアおよび直営店ならびにフランチャイズ店を通じ、お客様に商品とサービスをお届けしています。さらに詳しい情報はgap.comにアクセスしてください。