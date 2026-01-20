びっくりドンキーならではの自社醸造の味わい。チェリーの甘みと華やかな香りが愉しめる季節限定「チェリールビー」を1月21日（水）より販売

株式会社アレフ

株式会社アレフ（本社:北海道札幌市、代表取締役社長:庄司 大）が展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、2026年1月21日（水）から期間限定*で季節のお酒「チェリールビー」とノンアルコールの「ドンキーフリー（チェリー）」を販売します。

「チェリールビー」とノンアルコールの「ドンキーフリー（チェリー）」は、北海道小樽市にある自社醸造所で作られています。

チェリーの甘みと華やかな香りがシュワっと広がる、ここだけの一杯を是非ご堪能ください。

*予定より早く販売を終了することがあります。

期間限定 チェリールビー

「チェリールビー」はベルギービールの製法を参考に醸造し、チェリーのフルーティーな⽢みや華やかな香りをシュワっとした喉越しと一緒に愉しめるお酒です。

期間限定 ドンキーフリー（チェリー）

「ドンキーフリー（チェリー）」は、様々なシーンでより多くの人に「チェリールビー」の風味や味わいを愉しんでいただきたいと開発したノンアルコールドリンクです。

※「チェリールビー」のアルコール度数は4％です。(発泡酒)

※「ドンキーフリー（チェリー）」はビールではありません。ビールテイスト飲料です。

ビールテイスト飲料は20歳未満の方へのご提供をお断りしております。

※「ドンキーフリー（チェリー）」は「瓶」でご提供させていただきます。

■商品概要

※アレルギーをお持ちの方は従業員までお申し付けください。

※20歳未満の方、車・自転車を運転される方へのアルコールの提供はお断りいたします。

※一部商品の盛り付けが異なる場合がございます。

※この商品は予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。

※夜10時以降ご注文のお客様は10％の深夜料金を追加させていただきます。

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器・容器が異なる場合があります。

※チェリールビーはテイクアウト・デリバリーできません。

※ドンキーフリー（チェリー）はテイクアウトできます。デリバリーはできません。

＜商品画像＞

チェリールビードンキーフリー（チェリー）

■LINEキャンペーンについて

【公式LINE 新規友だち追加キャンペーン】

期間中、びっくりドンキー公式LINEに新規友だち追加いただいた方へお得なクーポンを配信いたします。

●キャンペーン概要

・実施期間：2026年1月21日（水）～3月3日（火）

・実施内容：下記商品が100円OFFになるLINE限定クーポンをプレゼントいたします。

・対象商品：びっくりフライドポテトⓁ、スパイシーポテトⓁ、テイクアウトびっくりフライドポテト、テイクアウトスパイシーポテト、ポケットキッチンのフライドポテト(大)、ポケットキッチンのテイクアウトフライドポテト(大)

・クーポン利用可能期間：2026年1月21日（水）～2026年4月7日（火）

*びっくりドンキー公式LINEアカウント：https://line.me/R/ti/p/@962dkexc

※LINEは、LINE株式会社の登録商標です。

※本キャンペーンの内容は、変更となる場合がございます。