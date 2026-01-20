知財で地域が動き出す　熊本市「ちざまるプロジェクト」成果報告会開催～地域知財エコシステム創出に向けた1年間の挑戦と実践成果～

熊本市

成果報告会を開催します！

熊本市では、令和7年（2025年）4月8日に、特許庁が実施する知財重点支援エリアに選定され、熊本市知財経営支援モデル地域創出事業、通称「ちざまるプロジェクト」として、市内企業の知的財産を活用した経営支援に取り組んでまいりました。

この度、令和7年度（2025年度）の活動成果を広く発信するため、成果報告会を開催いたします。

本報告会では、伴走支援を受けた企業の成果発表や、分科会ワーキンググループ（WG）による知財活用の取組報告、専門家による基調講演・パネルディスカッションなど、熊本市の知財経営支援の最前線を体感いただけます。

地域のスタートアップ企業、中小企業、支援機関、知財専門家、行政関係者、一般の方まで、どなたでもご参加いただけます。ぜひご参加ください！

◆開催概要

日時：令和8年（2026年）2月13日（金）13:00～16:30 ※別途交流会も開催予定

会場：XOSS POINT.

（熊本県熊本市西区春日1丁目14-1 くまもと森都心プラザ2階）

※ オンライン配信あり

◆参加申込フォーム

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8UXaNizdH02vE1q-RrmZISNXHSnXbKlGg-MWZMOBEUdUMExNUlJHNUVGTzVSNlFEVjhCNzg1NEQxQi4u

◆当日プログラム

※ プログラムの内容は変更となる場合があります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/47922/table/225_1_c1777b19cfb0572966ee56b4a5997547.jpg?v=202601200521 ]

※別途交流会も開催予定

◆伴走支援先企業（5社）

【スタートアップ枠4社】

シタテル株式会社

（熊本県熊本市西区春日1-14-1 2F XOSS POINT. Room 2）

代表取締役 河野秀和

2014年3月 設立

衣服生産のワークフローにおける情報管理と、工場とのコミュニケーションをデジタル化することで「業務の管理・見える化」「取引の効率化」「生産体制の強化によるサプライチェーンの最適化」を可能にするサービスsitateru CLOUDの開発・提供を行う。

株式会社CAST

（熊本県熊本市中央区渡鹿5-7-6 1階 ）

代表取締役 中妻 啓

2019年9月 設立

熊本大学の研究成果「ゾルゲル複合体圧電デバイス」技術を活用した、独自の耐熱・フレキシブル・薄型の特徴を有する超音波センサー、また超音波センサーを活用した配管等の厚みを測るモニタリングシステムからなる製品シリーズを展開。

エシカルプロダクツ株式会社

（熊本県水俣市大黒町2丁目3番6-2 ）

代表取締役 永井 香織

2023年9月 設立

粒状食品をメインとした、プラントベースフードの企画・開発・製造・販売。動物性原料を使用しない植物由来の食品を主力とし、食事制限がある人・健康志向・環境・宗教等、様々な消費者ニーズに応える商品を展開。

株式会社Uromics

（所在地 熊本県熊本市中央区黒髪二丁目39番1号）

代表取締役 永芳友

2025年4月 設立

血液や尿に含まれている細胞の代謝産物である修飾ヌクレオシド測定で筋肉量測定や生活習慣病評価を行う検査事業、利用者や介護者の負担を減らす検査キットの開発や検査結果の通知・見守り機能のあるアプリケーションの開発を行う。

【中小企業枠1社】

株式会社RITAマーケティングパートナーズ

（熊本市中央区坪井2丁目1-42SDK熊本ビル5階 ）

代表取締役 倉崎 好太郎

2010年 設立

EC立ち上げから運営代行まで実施するEC支援事業を展開。店舗集客からBtoBの問い合わせ獲得、マーケティング施策の設計提案、LP制作、Web広告の運用など多岐にわたる支援を実施。その他、持続可能な成長につながるふるさと納税支援を行う。

◆基調講演登壇者

小林 誠 氏(株式会社シクロ・ハイジア 代表取締役／事業プロデューサー補佐)株式会社シクロ・ハイジア 代表取締役／事業プロデューサー補佐 小林 誠 氏

【略歴】

2003年より国際特許事務所にて、ベンチャー支援、特許戦略コンサルティング業務等に従事。 2009年よりデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリーに転籍し知的財産関連サービスを事業化。事業戦略・知的財産戦略コンサルティング業務等に従事。

2019年4月より独立創業して現在に至る。

【専門性・実績】

統括事業プロデューサー 特許庁 地方創生のための事業プロデューサー派遣事業

九州経済産業局「チーム伴走型知財経営モデル支援事業」支援チームリーダー

特任教授 大阪工業大学 知的財産学部

経済産業省 特許庁 令和6年度「知財功労賞（特許庁長官表彰）」受賞

ちざまるプロジェクトとは？

「ちざまるプロジェクト」は、熊本市のスタートアップ企業や中小企業が持つ技術・デザイン・ブランド等の「知的財産（知財）」を経営に活かし、「稼ぐ力」を高めることを目的とした特許庁主催の地域連携型の支援事業です。

市内のスタートアップ企業や中小企業が保有する技術、デザイン、ブランド等の「知的財産(知財)」を経営戦略に活かし、「稼ぐ力」を高めることを目的としています。

知財の専門家である「事業プロデューサー」が、地域の支援機関(金融機関、大学、商工会議所等)と連携して「プロデューサーチーム」を組成し、成長が期待される市内企業に対して、課題解決から事業成長までを一貫してサポートする「伴走支援」を実施しています。

また、連携会議や分科会、研修会を定期的に開催することで、支援機関同士の連携を強化し、地域全体で知財活用を促進する「知財エコシステム」の構築を目指しています。

これまでの取り組み

令和7年度は、スタートアップ枠4社・中小企業枠1社の計5社に対してプロデューサーチームによる伴走支援を実施しました。

また、各企業の知財戦略策定や事業成長支援に加え、支援機関同士の連携強化を目的とした地域連携会議・分科会・研修会を複数回開催しました。

具体的な取り組みは以下の通りです。

伴走支援先企業（5社）への支援

新システムの特許出願、知財創出を加速する組織文化の醸成、協業リスクマネジメント、ビジネスモデル・知財戦略の検討、ブランディング・中長期的知財戦略の策定など、各社の課題に応じた支援を実施。

地域連携会議・分科会の開催

・行政、金融機関、大学、商工会議所、弁理士会等の支援機関が参加し、知財を軸とした支援のあり方や連携の可能性について議論しました。

・分科会では「金融」「グローバル」「大学」「事業承継」等のテーマごとにワーキンググループを設置し、知財活用の具体的な課題や今後の展望を検討しました。

知財マインドの向上・普及啓発

メディア発信、パネルディスカッション、セミナー開催等を通じて、地域企業や支援機関の知財に関する理解促進を図りました。

成果報告会の連携

今年度は「Innovation Fes. Kumamoto(IFK)」との連携により、熊本発のイノベーション創出を加速させる取組を展開します。

この機会にぜひ、ちざまるプロジェクト成果報告会へご参加ください！

本成果報告会は、熊本市の知財経営支援の最新事例や、地域連携による知財活用の可能性を知る絶好の機会です。

知財に関心のある企業・支援機関・専門家・学生・一般の方まで、どなたでもご参加いただけます。

オンライン参加も可能ですので、ぜひ下記申込フォームよりお申込みください！

参加申込フォーム :https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8UXaNizdH02vE1q-RrmZISNXHSnXbKlGg-MWZMOBEUdUMExNUlJHNUVGTzVSNlFEVjhCNzg1NEQxQi4u

