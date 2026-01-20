バニッシュ・スタンダード、「SCビジネスフェア2026」に初出展。SCの「人材定着率」や「売上」を向上させるソリューションを提案。

株式会社バニッシュ・スタンダード

株式会社バニッシュ・スタンダード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小野里 寧晃）は、2026年1月21日（水）から1月23日（金）までパシフィコ横浜にて開催される、一般社団法人日本ショッピングセンター協会主催「SCビジネスフェア2026(https://www.scbizfair.com/)」に出展することをお知らせいたします。

商業施設が抱える 人材不足・離職率の高さ・売上低下 といった構造的課題に対し、その解決のカギは「EX（従業員体験）」の設計 にある、という新しい視点で、商業施設・店舗で働くスタッフのEX向上を実現する機能と仕組みをご提案します。

■ 「SCビジネスフェア2026」開催概要

■ 出展概要

【来場登録はこちら】(https://scbf2026.smktg.jp/public/application/add/34)- 会期： 2026年1月21日（水）～1月23日（金） 10:00～17:30（最終日は17:00まで）- 会場： パシフィコ横浜 展示ホールC・D/アネックスホール（神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1）- 主催： 一般社団法人日本ショッピングセンター協会- 公式サイト： https://www.scbizfair.com/(https://www.scbizfair.com/)- 出展コマ番号： C2-2

テーマ ：～商業施設で働くスタッフに“成功体験”を～『ESからEXへ』

訴求内容：商業施設の持続的成長には、従業員の「成功体験」や「必要とされている実感」などの「心理的報酬」＝EXの向上が最も効果的です。仕事の成果が見える、お客様からの感謝が届く、成長が実感できる、といった体験の積み重ねが「人材定着率」向上につながり、余計な採用・教育コストの削減、安定した顧客対応による集客・売上アップなどの好影響をもたらします。本展示会では、商業施設で働くスタッフのEX向上を実現する最新機能と仕組みについてご紹介いたします。

■ 展示会でご紹介する機能

当社のブース（コマ番号：C2-2）では、以下の主力サービスをご紹介いたします。

- FANBASSADOR（ファンバサダー） ／感謝投稿機能

お客様から商業施設や店舗で働くスタッフに「感謝」の気持ちをスマホ上で簡単に送ることができ、送られた「感謝」をスタッフに届けることができる機能です。

- STAFF START（スタッフスタート）／オムニチャネル接客機能

「オムニチャネル顧客カルテ」

お客様一人ひとりの 「店舗での購入履歴」 や 「ECでの購入履歴・お気に入り情報」 などのデータをSTAFF STARTアプリに集約。

目の前のお客様が今、何に関心を持っているのかを瞬時に把握し、店舗スタッフはよりパーソナライズされた最適な接客体験を提供できます。

「スタッフCRM」

店頭やECで接客したお客様に対し、各店舗スタッフが容易にCRMを実践できる仕組みを提供。人と人とのつながりを大切にした接客によって、お客様はより深く店舗スタッフのファンとなり、ブランドへの愛着も高まります。

- LINE STAFF START

LINEを通じて店舗スタッフがお客様と直接コミュニケーションを取れるサービス。再来店を促すパーソナライズされたメッセージ配信を可能にします。

詳細はこちら：https://www.staff-start.com/lp/sc-ex/?utm_source=press&utm_medium=pr&utm_campaign=SC2026(https://www.staff-start.com/lp/sc-ex/?utm_source=press&utm_medium=pr&utm_campaign=SC2026)

スタッフDXアプリケーションサービス「STAFF START」について

「STAFF START」は、店舗スタッフによる「店舗」と「EC」の接客を支援し、売り上げ最大化を実現するスタッフDXサービスです。

店舗スタッフが商品のスタイリングやレビューを自社EC・SNSに投稿できるオンライン接客機能に加え、オフライン（店舗）では、お客様の店舗・EC双方の購買・行動データをAI分析し、その情報を把握した上で店舗スタッフがお客様対応できる「オムニチャネル接客」を実現し、お客様一人ひとりに寄り添った豊かな体験を提供することが可能です。

ご利用いただいているブランド数は3,000を超え、アパレルや化粧品、家具・家電、雑貨、食品、サービスなど多様な業種・業界に広がっており、流通経由売上（※）は、2,212億円を達成しました。

※流通経由売上：各社ECサイトにおいて、STAFF STARTで投稿したコンテンツ経由で購入された売上。複数のコンテンツを経由した場合は最後に見たコンテンツのみを計上した総額。

サービス導入に関する問い合わせ先 :https://www.staff-start.com/contact.html?utm_source=press&utm_medium=pr&utm_campaign=SC2026担当：谷口・大泉



■株式会社バニッシュ・スタンダードについて

「好きを、諦めなくていい世の中を。」をミッションに掲げ、店舗スタッフDXアプリ「STAFF START」を提供しています。スタッフが実店舗に加え、ECサイトやSNSを通じて活躍できる場を広げ、正当に評価する仕組みを構築することで、小売市場の活性化に寄与しています。

本社所在地：東京都渋谷区神宮前1-8-14

代表取締役：小野里 寧晃

事業内容：「STAFF START」「LINE STAFF START」「FANBASSADOR」の開発、運用

URL： https://www.v-standard.com/

STAFF START：https://www.staff-start.com/

LINE STAFF START：https://www.staff-start.com/line-staffstart/