「落とし物クラウドfind」がNo.1タクシーアプリ『GO』との連携開始　都内200以上のタクシー営業所で落とし物対応がデジタル完結へ

GO株式会社

GO株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：中島 宏)が展開するNo.1※タクシーアプリ『GO』(https://go.goinc.jp/)と株式会社find(東京都港区、代表取締役CEO：高島 彬)が提供する「落とし物クラウドfind」は、タクシー利用時の落とし物に関する問い合わせ体験を改善する新たな連携を東京都内より開始します。本連携により、タクシー車内で忘れ物をした可能性があるお客様は、乗車時に利用した『GO』アプリの利用履歴から該当するタクシーを特定した上で直接「find」を通じて落とし物検索・問い合わせが可能になります。2026年1月20日(火)より『GO』アプリ加盟かつ「find」に対応する東京都内の200以上のタクシー営業所にて開始し、電話などでの問い合わせをせずとも、よりシームレスで簡単に落とし物の問い合わせができるようになります。

｜連携の背景

タクシー利用時の忘れ物対応として『GO』アプリでは、アプリ内の利用履歴ページにて、該当タクシー事業者の忘れ物対応窓口の電話番号を記載しています。2025年4月より東京都内の多くのタクシー事業者・営業所にて「find」の導入が進んだことから、『GO』アプリの利用履歴ページにて、従来の電話窓口に加え、「find」への動線が追加されました。今回の連携により、ユーザーは『GO』アプリの利用履歴から正確な車両情報を引き継いだまま、シームレスに落とし物の問い合わせが可能になります。問い合わせ内容の精度が向上することで、事業者側のオペレーターにとっても迅速かつ的確な捜索が可能となります。AI技術を用いたマッチング精度の向上により、ユーザーの負担を軽減すると同時に、返却率の向上と現場の業務効率化、そして持続可能な遺失物管理体制の構築を目指します。

※ Sensor Tower調べ - タクシー配車関連アプリにおける、日本国内ダウンロード数（App Store/Google Play合算値） - 調査期間：2020年10月1日~2025年12月31日

｜サービス概要

- サービス開始日 ： 2026年1月20日(火)- 対象 ： 『GO』アプリ利用者及び東京都内の『GO』アプリ加盟かつ「find」に対応する200以上のタクシー営業所- 利用方法 ：- - 『GO』アプリ内の利用履歴ページから該当履歴をタップ- - お問い合わせ枠内の「忘れ物のお問い合わせ」ボタンをタップ- - 「find」に遷移して、落とし物検索・問い合わせを実施

｜タクシーアプリ『GO』概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30664/table/341_1_d259d83c614a067307beae1fc9795ed2.jpg?v=202601200151 ]

※車両確定後のキャンセルはおやめください。なお車両到着後はすみやかなご乗車にご協力をお願いいたします。

｜参考：移動で人を幸せに。 GO株式会社について

GO株式会社は、「移動で人を幸せに。」をミッションに掲げ、モビリティ領域を軸とする多様な事業・サービスを展開しています。協働パートナーの皆さまとの共創力と、テクノロジーを最大限に活用する開発体制のもと、時代に合わせた「移動」のアップデートを通じて、日本の社会課題の解決を目指します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30664/table/341_2_5bf8431f78895aa17e4ed4686222481c.jpg?v=202601200151 ]

※Appleは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※App StoreおよびApple PayはApple Inc.のサービスマークです。

※記載されている会社名や商品名等は、各社の商標又は登録商標です。(出願中含む)

※記載されている情報は、発表日時点の内容です。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。