»Ò²ñ¼ÒIP mixer¡¢¥Û¥í¥é¥¤¥ÖEnglish½êÂ°VTuber¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ß¥¹¥È¥·¥êー¥º¡ÖMEMORIES¡×¤ÎÈ¯Çä¤ò·èÄê¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥¯¥í¥¢¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÅÏÊÕ·òÂÀÏº¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒIP mixer¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´ÝÌÚ Í¦¿Í¡¢°Ê²¼IP mixer¡¢ÆÉ¤ß¥¢¥¤¥Ôー¥ß¥¥µー¡Ë¤Ï¡¢¥«¥Ðー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ã«¶¿ ¸µ¾¼¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥ÖEnglish -Myth-¡×½êÂ°¤ÎVTuber¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ß¥¹¥È¥·¥êー¥º¡ÖMEMORIES¡×¤ÎÈ¯Çä¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¡¢ÂæÏÑ¡¢¹á¹Á¡¢ÊÆ¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖMEMORIES¡×¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ß¥¹¥È¤ò¡¢2026Ç¯1·î20Æü(²Ð) 12:00¤«¤é1¥ö·î¤Î´Ö¡¢IP mixer¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖSPcollect¡×¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤Ç¼õÃíÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´ë²èÀâÌÀ
¡¡ËÜ´ë²è¤Ï¡¢±Ñ¸ì·÷¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ëVTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥ÖEnglish¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë2Ì¾¤Î¥é¥¤¥Ðー¤¬´Æ½¤¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ß¥¹¥È¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
¡¡³ÆVTuber¤Î¥¤¥áー¥¸¤È¡ÖMEMORIES¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿µ²±¤Î¹á¤ê¡×¤ò¼´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹á¤ê¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»£¤ê²¼¤í¤·¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É ÆÃÊÌ¤Ë»£±Æ¤·¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ß¥¹¥È¥·¥êー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã´ë²è»²²ÃVTuber¡ä
¡¡¡¦¿¹¥«¥ê¥ª¥Ú¡ÊMori Calliope¡Ë
¡¡¡¦°ì°ËÆáÕõÀ´¡ÊNinomae Ina'nis¡Ë
¢£ÆÃÀß¥Úー¥¸
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï³¤³°¤òÃæ¿´¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¼õÃíÀ¸»º¤Ï¡¢2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë12:00¤«¤é1¥ö·î¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢IP mixer±¿±Ä¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²èÈÎÇä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSPcollect¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡https://sp-collect.com/jp/hololive-memories/
¢£¡ÖMEMORIES¡×¾¦ÉÊ´ë²è¤Î³µÍ×¡¡£±¡ÖMEMORIES¡×¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ß¥¹¥È
¡¡¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ß¥¹¥È(100ml) ¡ß 1
¡¡²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§TWD 1,650¡Ê ¢â 8,300±ß¡Ë
¡¡2¡ÖMEMORIES¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡ÊÆÃÅµÉÕ¤¡Ë
¡¡¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ß¥¹¥È¤Î¸ÂÄêÆÃÅµÉÕ¤¥»¥Ã¥È¡£»£¤ê²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡õ¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¤¬ÉÕÂ°¡£
¡¡¡ã¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡ä
¡¡¡¦¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ß¥¹¥È(100ml)
¡¡¡¦»£¤ê²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¡¡¡¦»£¤ê²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É
¡¡²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§TWD 2,100¡Ê ¢â 10,560±ß¡Ë
3¡ÖMEMORIES¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥å¥ª¥»¥Ã¥È¡ÊÆÃÅµÉÕ¤¡Ë
¡¡¿¹¥«¥ê¥ª¥Ú¡¢°ì°ËÆáÕõÀ´¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ß¥¹¥È¤ò°ìÅÙ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¡£»£¤ê²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡õ¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤¬ÉÕÂ°¡£
¡¡¡ã¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡ä
¿¹¥«¥ê¥ª¥Ú ¥»¥Ã¥È
¡¡¡¦¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ß¥¹¥È(100ml)
¡¡¡¦»£¤ê²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¡¡¡¦»£¤ê²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É
¡¡¡¦»£¤ê²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
°ì°ËÆáÕõÀ´ ¥»¥Ã¥È
¡¡¡¦¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ß¥¹¥È(100ml)
¡¡¡¦»£¤ê²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¡¡¡¦»£¤ê²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É
¡¡¡¦»£¤ê²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
¡¡²Á³Ê¡§TWD 3,950¡Ê ¢â 19,860±ß¡Ë
¢£¡ÖMEMORIES¡×¼õÃíÈÎÇä¤Î³µÍ×
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î20Æü(²Ð) 12:00～2026Ç¯2·î20Æü(¶â)23:59
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(JST / ÆüËÜ»þ´Ö)
¡¦ÈÎÇäÊýË¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ±Û¶ECÈÎÇä
¡¦ÈÎÇäÃÏ°è¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÆüËÜ¡¢ÂæÏÑ¡¢¹á¹Á¡¢ÊÆ¹ñ
¡¦¤ªÆÏ¤±»þ´ü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯7·î¤«¤éÈ¯Á÷
¡¦ÈÎÇä¥µ¥¤¥È (ÆüËÜ¸ìÈÇ)¡§https://www.sp-collect-jp.shop/
¢£ËÜ´ë²è¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー
¡¡ne-on ÍÍ
¡¡X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/neoneooon09
¢£YouTubeÆ°²èÇÛ¿®¤Î¹ðÃÎ
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊ¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°ì°ËÆáÕõÀ´¡×¤È¡Ö¿¹¥«¥ê¥ª¥Ú¡×¤¬2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë20:00¤è¤êÆ°²èÇÛ¿®¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®½ªÎ»¸å¤Ï¡¢¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ç¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡ YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§
¡¡¡¡¿¹¥«¥ê¥ª¥Ú YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@MoriCalliope
¡¡IP mixer¤Ïº£¸å¤â¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤IP¤òÍÑ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤äÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è¡¦ÈÎÇä¡¦±¿±Ä¤ò¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø³ô¼°²ñ¼ÒIP mixer¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¡¡https://ip-mixer.com/jp
¡¡¥Þ¥¤¥¯¥í¥¢¥É¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëIPmixer¤Ï¡¢IP¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Î´ë²èÈÎÇä»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£VTuber¤ä¹ñÆâ³°¤Î¤½¤ÎÂ¾IP¤È¡¢IPmixer¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥¹¥á¡¦»¨²ßÅù¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¾¦ÉÊ¤ò¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Åö¼Ò¤ÎÆÈ¼«À½ÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¡¦¸½ÃÏ´ë¶È¤òÌä¤ï¤º¡¢¥áー¥«ー³Æ¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤ä¡¢Å¹ÊÞ¡¦»ÜÀßÅù¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢IP¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç²½¤·¡¢¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÈÎÇä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSPcollect¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¡¡https://www.sp-collect-jp.shop/
¡¡SPcollect¤ÏIP mixer¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢IP¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤òÀìÌç¤Ë¼ê³Ý¤±¤ëÈÎÇä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²èÄó°Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶Ã¤¤È´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ùhttps://hololivepro.com/
¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È»öÌ³½ê¤Ç¤¹¡£±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë½÷ÀVTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×¡¢ÃËÀVTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¥Û¥í¥¹¥¿ー¥º¡×¤ÏYouTubeÁíÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬8,000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢²»³Ú¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥¯¥í¥¢¥É¡¡³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥¯¥í¥¢¥É
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ÅÏÊÕ·òÂÀÏº
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®20-1 ½ÂÃ«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥¿¥ïー13F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
URL¡¡¡¡¡¡¡¡http://www.microad.co.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒIP mixer¡¡³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒIP mixer
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®20-1 ½ÂÃ«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥¿¥ïー13F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´ÝÌÚ Í¦¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¡¦³¤³°¤ÎIP¤òÍÑ¤¤¤¿¾¦ÉÊ´ë²èµÚ¤ÓÈÎÇä¡¿¾¦ÉÊÈÎÇä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSPcollect¡×¤Î±¿±Ä
URL ¡¡¡¡¡¡¡¡https://ip-mixer.com/jp¡¡¡¡