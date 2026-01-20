「だれもが」確定申告を迷わない体験へ　各種申告・申請・提出を担う「電子申告・申請アプリ」が本日より英語対応開始

フリー株式会社

■マジ価値サマリー（このお知らせでお伝えしたいこと）

- freeeのプロダクトを活用し電子申告を行う際に必要となる「電子申告・申請アプリ」において英語対応を開始します- App Store・Google Play Storeアプリにおいてシステムの言語設定に応じたプロダクトの言語を日本語と英語で表示できるようになりました（MacOS版は2026年1月20日のアップデートにて、Windows版も同年内のアップデートにて対応予定です）- 2025年度の確定申告に先立ち、言語に関係なく全てのユーザーの申告・申請に対するハードル低下を目指し、英語対応を開始しました

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）が提供する「電子申告・申請アプリ」の英語対応を本日より開始します。

2023年のfreee人事労務のモバイルアプリの英語対応に続き、App Store・Google Play Storeにおいてシステムの言語設定に応じたプロダクトの言語を日本語と英語で表示できるようになりました。

■言語の壁が申告・申請がハードルにならない社会を構築

freeeでは「だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォーム。」をビジョンに掲げ、だれもが自由に自然体で経営できる環境をつくるため「統合型経営プラットフォーム」を開発・提供しています。日本で働く外国籍の方や母国語が英語、日本語よりも英語のほうが読みやすい方にも言語に関係なく全てのユーザーが利用できる状態を目指し、「電子申告・申請アプリ」の英語対応を開始します。

今回のアップデートにより、2025年度の確定申告における電子申告についても英語表記に対応し、OSの言語設定が日本語以外のユーザーは自動的に最新版のアプリを利用するだけで起動時から英語表記が可能です。

※※MacOS、iOS15以降、Android13以降の環境でご利用ください。

