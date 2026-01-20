中小企業のSNS課題を解決するAIエージェント「Colega AI」が日本で正式ローンチ

ColegaAI株式会社

AIを活用したソーシャルメディアソリューションを提供するColega AI株式会社（本社：東京都港区、CEO：Eric Fung（エリック・ファン））は、2026年1月20日（火）より、日本市場向けにAI搭載SNS運用支援モバイルアプリ「Colega AI」を正式に展開いたします。

東京での2ヶ月間のベータテストを経て、すでに日本国内で100社以上の事業者様にご導入いただいています。Colega AIは、人工知能の力を活用し、中小企業が抱えるSNS運用の課題を解決いたします。

■ 開発背景

中小企業にとって、SNSは今や集客に欠かせない手法となっています。しかし、SNS運用には膨大な時間と労力が必要です。コンテンツのアイデア出し、文章作成、画像編集、最適なタイミングでの投稿スケジューリング、そしてパフォーマンスの継続的な改善など、多岐にわたる作業が求められます。日本の多くの中小企業は、少数精鋭体制で運営されており、SNSの業務がオーナー自身に直接のしかかることも少なくありません。日々の業務をこなしながら継続的なSNS運用を維持することは、大きな負担となっています。

Colega AIは、中小企業のSNS投稿業務を全面的に担うことを目指し、シリコンバレーで設立されました。既存のSNSマーケティングツールは高価であることに加え、投稿内容の企画・作成・管理において忙しい担当者が自ら行う必要があります。しかし、Colega AIは、実践的なSNSパートナーとして、各企業に代わって投稿の企画・作成・公開を自動で行うことが可能です。このAI駆動型アプローチにより、オーナーは日々のSNS運用の負担から解放され、本業に集中することができます。

ColegaAIの創業チームは、Y Combinator支援のスタートアップや、Oracle、Uber、Standard Charteredなどのグローバル企業での経験を持ち、AI・プロダクト開発・マーケティングにおける深い専門知識を駆使しながら、「情熱を雑務から解放する」というミッションのもと、Colega AIをスタートしました。

■ サービス概要

「Colega」という名前は、スペイン語で「同僚」を意味する言葉に由来しており、AIが中小企業の真のチームメイトになるという当社のビジョンを表した名前になります。お客様はシンプルなチャットインターフェースを通じてColega AIを活用し、まるでチームメイトと一緒に働くように連携いただけ、AIがSNS業務の実行を一貫して担当します。Colega AIは、企業のSNSアカウントに直接コンテンツを企画・作成・公開・最適化することで、お客様がSNSにかける労力を最大限削減し、一貫したコンテンツ投稿を行うことができます。

【主な機能】

オートパイロット投稿生成：ビジネスの文脈、ブランド、オーディエンスのエンゲージメントパターンに合わせた毎日のSNS投稿を自動的に企画・生成します。お客様は簡単な承認のみで完了します。

24時間AIアシスタント：コンテンツのアイデア出しから作成まで、あらゆる面をサポートするチャット型AIチームメイトです。パフォーマンスや次のアクションについて、常に最新情報やアイデアを提案します。

アイデアの提案：ビジネスの状況、直近のアクティビティ、季節のトレンドに基づいて、毎日最新、かつ関連性の高い投稿アイデアを提案します。投稿のネタに困ることが少なくなります。

AI画像編集：テキスト配置、背景調整、ビジュアル最適化など、自動編集により素の画像を公開可能なビジュアルに変更します。

■ 導入事例・お客様の声

【Boon Life Base（播州織アパレル／東京・蔵前）】https://www.instagram.com/boonlifebase_kuramae/

「プロのカメラマンに頼む手間も費用もかからなくなりました。お店の壁にサッと商品をかけて携帯で撮るだけで、Colega AIが自動で綺麗に仕上げてくれるので、すぐに投稿できるようになりました。以前は撮影に2～3時間かかっていた作業が格段に短縮され、今では週5回の投稿ができるようになりました。」

― 店長 笹倉 健二氏

【Victoria Dog（犬服専門店／東京・両国）】https://www.instagram.com/victoria_dog_tokyo/

「作業時間が9割短縮し、成果は10倍になりました。以前は携帯を触ってSNS投稿を作っていた時間を、今では別の作業に使えるようになりました。また、店舗用ポスターの制作にも活用していて、ハロウィンのプロモーションポスターはプロのデザイナーが作ったかのような仕上がりでした。」

― オーナー 長行司 恵氏

【陶芸gallery cafe私游（アート＆カフェ／東京）】https://www.instagram.com/tougei_gallery_shiyu/

「アートと食を両立したいのに、毎日SNSで何を投稿するかを考えるのに多くの時間を奪われていました。Colega AIを使い始めてからは、投稿が数タップで完了するようになりました。地域とのつながりを大切にしながら、お客様が何度も来たくなる場所づくりに集中できています。」

― オーナー 小池氏

■ 今後の展開

Colega AIは、モーショングラフィックスを含むショート動画制作のサポートへとAI機能を拡大し、中小企業が最小限の労力で魅力的なビジュアルコンテンツを制作できるようにする予定です。日本の文化的背景、ローカルトレンド、季節性への理解を取り入れることで、日々のオペレーションをシンプルに保ちながら、より効果的なコミュニケーションを支援して参ります。

また、デジタルマーケティングのリソースが限られがちな地方都市を含め、日本全国の中小企業にサービスを届けることを目指しています。コンテンツフォーマットや消費者行動の変化に対応しながら、企業が一貫性のあるプロフェッショナルなSNSプレゼンスを維持できる機能を継続的に開発して参ります。

Colega AIは、アジア太平洋、ヨーロッパ、北米など複数のマーケットでも導入を開始いたしました。今後は、日本での市場開拓に加え、さらにヨーロッパ、北米などの地域での市場拡大にも力を入れていく予定です。

■ アプリ情報

サービス名：Colega AI（コレガ AI）

対応OS：iOS

公式サイト：https://www.colega.ai/ja/

ダウンロード：https://apps.apple.com/app/colega-ai/id6745329991

■ 会社概要

会社名：Colega AI株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門一丁目17番1号

代表者：CEO Eric Fung（エリック・ファン）

設立：2025年

事業内容：AIを活用したSNSマーケティングプラットフォームの開発・運営

投資家：MIRAISE、Shizen Capital、SparkLabs Group、他