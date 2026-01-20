シーズン２配信中のNetflix「ボーイフレンド」公式書籍からシーズン１のBoys９人の撮り下ろしカットを公開！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA(本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛)は、2026年2月3日(火)に書籍『THE BOYFRIEND ボーイフレンド 公式ナビゲーションブック』(2,000円＋税)を発売します。本日、書籍からの先行カットを公開しました。

2024年に配信され世界で話題となった男性同士の恋愛リアリティーショー「ボーイフレンド」。待望のシーズン２配信のタイミングで発売される本書は、シーズン２の見どころを紹介するとともに、シーズン１を振り返り、「ボーイフレンド」の全貌に迫る初の公式本。

本書では、シーズン１に参加したBoysの９名全員がふたたび集合。シーズン１のエピソード６「嵐のピクニック」の思い出の地を訪れ、ここだけの撮りおろし撮影と、当時の思い出やそれぞれの“いま”を語るインタビューを行った。

今回はそのロケから先行カット３点を公開。「ボーイフレンド」後もそれぞれの道で活躍を続けるBoysの充実した「いま」を切り取った写真は必見。

『THE BOYFRIEND ボーイフレンド 公式ナビゲーションブック』はネット書店ほか全国の書店で予約受付中。

Netflixリアリティシリーズ「ボーイフレンド」とは

日本初の男性同士の恋愛リアリティーショーとして、2024年7月に「シーズン１」が配信され、日本のみならず世界の注目を集めた。シーズン２では冬の北海道を舞台に10人のボーイズたちが共同生活を送る。2026年1月13日から４週にわたり、毎週火曜日に全15話を配信予定。

書籍仕様

【タイトル】THE BOYFRIEND「ボーイフレンド」公式ナビゲーションブック

【価格】2000円＋税

【発売日】2026年2月3日(火)

【判型】B５判、オールカラー

【ページ数】96P