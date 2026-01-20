医療マーケティングおよび医師ネットワーク事業を展開するプレミアリサーチ株式会社(本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：五十嵐 淳也)は、オンライン医療相談サービス「セカンドオピニオンドクターズ」において、サービスの利用方法を解説するページおよび、医師会員を探せる検索ページを通じ、医療の意思決定を支援する情報提供を強化しました。

衆議院選挙を控え、医療や社会保障のあり方が改めて注目される中、生活者の間では「医療の情報が難しくて分かりにくい」「誰に相談すればよいのか分からない」といった声が少なくありません。こうした“分かりにくさ”は、治療方針の選択やセカンドオピニオンの活用をためらわせ、不安を抱えたまま医療を受ける一因にもなっています。





プレミアリサーチ株式会社が運営するセカンドオピニオンドクターズでは、セカンドオピニオンの「使い方」を分かりやすく整理し、今回公開した「利用方法ページ」では、

＊セカンドオピニオンを検討するタイミング

＊相談までの具体的な流れ

＊オンラインを活用した相談の仕組み

を、医療に詳しくない方でも理解しやすい形で整理しています。

医療DXを活用することで、時間や場所の制約を減らし、「病院に行く前に情報を整理したい」「家族と一緒に考えたい」といった生活者のニーズに応える仕組みを目指しています。

https://medical-secondopinion.net/special/manual





また、医師会員を検索できる仕組みを強化し、【医師会員を探せる仕組みで、顔が見える医療相談へ】を実現しました。

あわせて、医師会員を探せる検索ページでは、相談可能な医師の専門分野やプロフィールを確認できるようにしました。これは、「どのような医師が相談に応じるのか分からない」という利用者の不安を軽減し、納得感のある医療判断につなげるための取り組みです。

医師の専門性を尊重しながら、患者・家族が自ら情報を選び、理解する環境づくりを進めています。

キーワードからの検索が出来ますので、簡単にその病名に詳しい医師に出会うことが出来ます。

https://medical-secondopinion.net/user/search





【医療DXが果たす社会的な役割】

本取り組みは、利便性の向上だけでなく、医療情報の非対称性の軽減、セカンドオピニオン活用の促進、医療資源の有効活用といった社会的課題への対応を目的としています。医療や社会保障が話題になる今だからこそ、患者・生活者一人ひとりが「自分や家族にとって納得できる医療」を選べる環境が重要だと考えています。









【今後の展望】

プレミアリサーチ株式会社は今後も、医師ネットワークと医療DXを活用し、医療を「難しくて遠いもの」から「理解し、相談し、選べるもの」へと近づける取り組みを続けてまいります。

プレミアリサーチ株式会社の運営する『セカンドオピニオンドクターズ』では、主に大学病院や大病院で勤務される医師の方を中心として会員登録される医師の方が増えています。このような取り組みが進み、主治医以外の先生からの第2、第3の意見を手軽にもらえるような仕組みの実現によってより質の高い医療が提供できる社会を目指しています。一人でも多くの医師の方にこの仕組みを知っていただき、セカンドオピニオンを求める患者さんとご家族にとって有益な情報を提供できることを目指しています。









【会社概要】プレミアリサーチ株式会社

代表の五十嵐自身の喉の痛みが毎冬期に20年以上に渡って続き、再発することから大学病院に行っても解消せず、逆に「風邪で大学病院に来ては行けない」と叱られた経験を元に、医療情報の最適な提供を行うという目的で、大学病院・中核病院の専門医と直接繋がれる方法として『セカンドオピニオンドクターズ』を開発。病院・医師の選び方の解説書『ネット時代のやってはいけない病院・医師選び』(青春出版社)を上梓。現在は、医師の病院・個人への紹介、医師向けマーケティング、医療機関向けコンサルティングを事業の柱として行っている。

設立 ： 2009年1月

所在地 ： 〒338-0001 さいたま市中央区上落合2-4-2

電話 ： 048-764-8860

事業概要： 医療情報の提供、医療人材の紹介、医療分野のマーケティング他

企業HP ： https://hospitallifeplan.com/

セカンドオピニオンドクターズHP： https://medical-secondopinion.net