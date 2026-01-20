京都市伏見区の鶏料理専門店「鳥せい本店」(1976年1月23日開店)は、開店50周年を記念し、2026年に年間を通じた記念イベントを順次実施いたします。第1弾として2026年1月23日(金)に来店者全員参加のガラガラ抽選会を開催。あわせて1月23日(金)～25日(日)の3日間は、限定セットをご注文のお客様へ、オリジナルラベルの日本酒ボトル(180ml)をプレゼントいたします。また開店50周年を機に、鳥せい本店の新キャラクター「鳥せいじん」が誕生いたしました。





鳥せいやきとり





1. 店舗の特徴(酒蔵改装・酒蔵直営・食と日本酒の魅力発信)

鳥せい本店は、酒蔵を改装した趣ある空間で鶏料理と日本酒を楽しめる店舗です。「神聖」のブランドで知られるの蔵元直営として「日本酒と食をより多くの方に楽しんでいただきたい」という思いを原点に、京都で初めて酒蔵直営の飲食店としてオープンしました。





11時の開店前





2. 開店50周年の背景

鳥せい本店は、伏見の中心地で使っていた酒蔵を改装し日本酒と鶏料理を楽しんで頂くために1976年1月23日に開店しそれ以来、伏見の地で日本酒と鶏料理の魅力を伝えながら、地域のお客様に支えられ営業を続けてまいりました。50周年という節目にあたり、これまでのご愛顧への感謝を込め、2026年は年間を通して複数回の記念企画を順次実施してまいります。





酒蔵直営ならではの生原酒





3. 開店50周年記念イベント 第1弾(実施内容)

(1)【2026年1月23日(金)来店者全員参加「ガラガラ抽選会」

2026年1月23日(金)、当日ご来店のお客様全員を対象に、ペア宿泊券・食事券などが当たるガラガラ抽選会を実施します。

(2)【2026年1月23日(金)～25日(日)】3日間限定：限定セット注文特典対象期間中、限定セット(串盛りとたれ口 1,500円)をご注文のお客様へ、「オリジナルラベルの日本酒ボトル(180ml)」をプレゼントします。

(3)【2026年1月27日(火)～】スタンプビンゴ開始(実施期間あり)2026年1月27日(火)より、スタンプビンゴを開始します。スタンプビンゴは2026年12月30日まで実施予定です。

※2月・3月にもサプライズイベントを予定しております。詳細は決まり次第、店頭等で告知いたします。









4. 実施概要

企画名 ：鳥せい本店 開店50周年記念イベント 第1弾

実施日 ：2026年1月23日(金)

特典期間 ：2026年1月23日(金)～25日(日)

スタンプビンゴ：2026年1月27日(火)開始(※2026年12月30日まで)

会場 ：鳥せい本店

所在地 ：〒612-8047 京都府京都市伏見区上油掛町186

営業時間 ：火～金 11：00～22：00(L.O.21：30)

土日祝 11：00～22：00(L.O.21：30)

対象 ：抽選会：2026年1月23日(金)当日の来店者全員

限定セット特典：限定セットご注文の方

(串盛りとたれ口 1,500円)

お問い合わせ ：鳥せい本店

TEL ：075-622-5533









5. 開店50周年を機に、新キャラクター「鳥せいじん」誕生

開店50周年を機に誕生した新キャラクター「鳥せいじん」は、伏見の日本酒と食の魅力を伝える案内役です。50年前、宇宙船で移動中のトラブルにより伏見へ不時着し、困っていたところを伏見の人々に助けられ、「これを飲んで元気を出して」と差し出された地元の日本酒のおいしさに驚きました。その後、鳥せいじんは酒造りを手伝うようになり、さらに「もっと多くの人に日本酒を楽しんでもらいたい」という思いから、日本酒に合う食の研究を重ねました。

たどり着いた答えが鶏料理で、以来、にわとりの姿となって日々研究を続けながら、伏見の酒と食の魅力を広く届ける存在として活動しています。鳥せい本店は「鳥せいじん」とともに、開店50周年の感謝を胸に、これからも伏見の酒と鶏料理の魅力を発信してまいります。





鳥せいじん1





鳥せいじん2





鳥せいじん3