バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( http://p-bandai.jp/?rt=pr )では、大人向けプラキットブランド「SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT]」より「SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT] 戦闘メカ ザブングル ザブングル＆ウォーカーギャリアセット」(7,920円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年1月20日より開始いたしました。(発売元：株式会社バンダイ)





SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT] 戦闘メカ ザブングル ザブングル＆ウォーカーギャリアセット





■商品特徴

各形態に分離、合体可能

アニメ「戦闘メカ ザブングル」に登場する戦闘用ウォーカーマシン「ザブングル」と「ウォーカーギャリア」が大人向けプラキットブランド「SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT]」で10年ぶりに復刻商品化します。

「ザブングル」、「ウォーカーギャリア」はどちらも上半身と下半身に分離、変形可能。

「ザブングル」は「ブングル・スキッパー」、「ブングル・ローバー」、そして「ザブングル・カー」の各形態へ、「ウォーカーギャリア」は「ギャリィ・ホバー」、「ギャリィ・ウィル」に分離、変形可能です。









■リニューアル内容

1.製品素材の変更

製品素材をPS製からABS製へ変更。可動耐久性を向上し、より遊びやすい仕様にパワーアップ。

SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT] 戦闘メカ ザブングル ザブングル＆ウォーカーギャリアセット(イメージ)





2.カラーリング再現を更新

カラーリングを再検討し、2016年6月に発売された「スーパーミニプラ 戦闘メカ ザブングル」ではオミットされていた箇所にもシールと彩色を追加。





3.最新武装パーツを新規造形でセット

実験動画『BLUE GALE XABUNGLE SIDE R』で装備された新規武装パーツを新規造形で立体化。

ガトリング、バズーカ砲とドリル状の武器が付属し劇中同様の装備が再現可能。

さらに既存の武器パーツと合わせることで多彩なアレンジを楽しめる。

SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT] 戦闘メカ ザブングル ザブングル＆ウォーカーギャリアセット(内容)





■商品概要

・商品名 ：SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT]

戦闘メカ ザブングル ザブングル＆ウォーカーギャリアセット

( https://p-bandai.jp/item/item-1000243656/?rt=pr )

・価格 ：7,920円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 ：15才以上

・サイズ ：全高約125mm

・受注開始日：2026年1月20日(火)～準備数に達し次第終了

・商品お届け：2026年6月予定

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( http://p-bandai.jp/?rt=pr )限定

・販売元 ：株式会社バンダイ





