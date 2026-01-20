株式会社デコルテ（本社：兵庫県神戸市、代表者：水間 寿也）が運営するウェディングフォトスタジオは、このたびGoogleクチコミ総数15,000件を記録いたしました。感謝の気持ちを込めて、全国のグループスタジオ（スタジオアクア・スタジオTVB・スタジオエイト・スタジオAN・スタジオSUNS・スタジオSOLA）各店にて撮影料金を総額から“15,000円OFF”とする『祝！Googleクチコミ15,000件記念 サンクスキャンペーン』を実施いたします。キャンペーン詳細：https://photo.decollte.co.jp/specials/review_campaign

皆さまの「声」が力になっています

デコルテでは、撮影した写真はもちろん、ウェディングフォト撮影で体験するすべての瞬間が、おふたりにとってかけがえのない思い出となるよう、心を込めてお手伝いさせていただいております。15,000件を超えるクチコミには、写真の感想だけでなく、相談会からお支度、そして撮影の時間そのものへの温かな想いがあふれています。これまでにお寄せいただいた膨大な数のメッセージは、担当したすべてのスタッフにとって大きな励みになるとともに、「もっと喜んでいただきたい」という私たちの想いの源です。今回、15,000件分の感謝の気持ちを“15,000円OFF”という形に変えて、これからウェディングフォトを撮影されるおふたりへお届けします。

『祝！Googleクチコミ15,000件記念 サンクスキャンペーン』概要

**［特典内容］**撮影ご成約で総額から15,000円(税込)OFF**［対象店舗］**関東：スタジオアクア（新宿店・表参道渋谷店・浅草店・立川店・横浜みなとみらい店・横浜駅前店・大宮店・千葉船橋店・宇都宮インターパーク店）関西・中国：スタジオTVB（梅田店・なんばパークス店・京都店・神戸ハーバーランド店・奈良店・広島店）東海：スタジオエイト（名古屋店）九州：スタジオAN沖縄：スタジオSUNS北海道：スタジオSOLA（札幌店・美瑛店）

※当キャンペーン期間中に撮影ご予約の上、全データご購入のお客様が対象です。

撮る結婚式について

デコルテは、「フォトウェディングの文化を日本に広めたい」という想いのもと、これまでに25万組以上のカップルの『撮る結婚式』をサポートしてまいりました。『撮る結婚式』とは、結婚を迎えるおふたりが、結婚式をする・しないに関わらず、自分たちの好きな場所で思い出に残るウェディングフォトを撮影することです。撮る“結婚式”という言葉を使っているのは、写真のクオリティを追求するだけでなく、撮影自体も結婚式と同じようにかけがえのない時間になってほしいと考えているからです。私たちはこれからも、結婚を迎えるおふたりのニーズとご要望に寄り添いながら、最先端のトレンドを取り入れ、最高のウェディングフォトを提供してまいります。

株式会社デコルテについて

会社名：株式会社デコルテ代表者：水間 寿也本社：兵庫県神戸市中央区加納町4丁目4番17号 ニッセイ三宮ビル12階設立：2018年10月事業内容：ウェディングフォトスタジオ、アニバーサリーフォトスタジオの運営URL：https://www.decollte.co.jp/※持株会社の株式会社デコルテ・ホールディングスは、東京証券取引所グロース市場に上場しています。

