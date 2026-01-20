“アニメ制作の創造と現場を、AIで支える新時代へ。” 「AI AnimeMedia on IDX」リリース ～ 制作進行・脚本支援・設定管理・海外展開対応まで、業界特化型の生成AIソリューション ～

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、アニメ制作スタジオ、脚本家、配信プラットフォーム、製作委員会関係者向けに、アニメ業界に特化したAIソリューション『AI AnimeMedia on IDX』の提供を開始いたしました。膨大な設定管理、スケジュール進行、脚本作成、翻訳対応、IP管理など、複雑かつ分業型のアニメ制作現場において、創造性と効率性を両立する“業界専用のAI制作基盤”です。

▼アニメ産業向けAIプラットフォーム「AI AnimeMedia on IDX」(https://www.idx.jp/aifactory/list/anime/)

■AI AnimeMedia on IDX の主な機能

生成AI × 設定資料DB × 脚本支援 × 翻訳・字幕 × スケジュール管理を統合し、以下の業務を支援します。

- 設定・世界観ナレッジ管理：キャラクター設定・世界観・用語集をAIが整理・検索・活用支援- 脚本・プロット作成支援：シリーズ構成案・各話プロット・台詞案の生成と推敲支援（台詞の自然さをチェック・キャラクターの個性が表現できているかを確認・シーンの流れや展開の改善提案）- 制作進行サポートAI：スケジュール管理・タスク整理・進捗レポート作成をAIがアシスト- 多言語翻訳・字幕対応支援：英語・フランス語・ドイツ語など、世界12ヶ国語以上に対応でローカライズを支援- IP・権利管理：制作資料・契約書・設定証跡をIDX上で一元管理。アクセスログ記録で利用履歴を追跡可能- 企画立案・分析支援：視聴者データや市場トレンド情報を基に、AIが次期企画のアイデア・方向性を提案。 “創造力 × プロジェクト管理力”を最大化するAI制作スタジオ基盤

AI AnimeMedia on IDX は、TVアニメ・劇場アニメ・Webアニメを問わず、制作スタジオ・脚本家・音響制作・翻訳会社・製作委員会・プラットフォームなど、アニメ制作に関わる全ての関係者に対応。

ソリューションサイト「AIファクトリー」では、AIによる設定管理、脚本生成、海外展開支援の実証実験（PoC）も募集中です。

■無料PoC・導入相談 受付中

詳細・無料トライアルはこちら :https://www.idx.jp/aifactory/list/anime/

現在、アニメ制作現場・脚本家チーム・配信プラットフォームの関係者様向けに、PoC支援・AIテンプレート設計・業務DX相談を無料提供中です。

IP管理、翻訳、スケジュール管理などに課題をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。

データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明(TM)』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています