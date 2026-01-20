平成女児大注目！WEGOスタッフが選んだ世代を超えて愛され続ける大人気少女漫画誌『ちゃお』3作品とのコラボレーションが実現！

株式会社ウィゴー

株式会社ウィゴー(本社：東京都港区、代表取締役社長：園田恭輔)が展開するLifestyle Culture Store「WEGO」は、スーパーエンターテイメント 少女まんが誌『ちゃお』の人気作品「きらりん☆レボリューション」「極上!!めちゃモテ委員長」「ミルモでポン！」とのコラボレーションアイテムを、2026年1月30日(金)からWEGO一部店舗およびWEGO ONLINE STOREにて販売開始いたします。

『ちゃお』は、小学生の女の子が興味を持つものを“ぜーんぶ”詰め込んだ、読者の恋・おしゃれ・夢を応援するスーパーエンターテイメント 少女まんが誌として、長年愛され続けています。

今回コラボレーションする3作品は、当時“平成女児”であったWEGOスタッフに「好きだった『ちゃお』の漫画作品」をテーマにアンケートを実施し、700件以上の回答から選ばれたTOP3作品をラインアップ。スタッフのリアルな声を反映した、世代を超えて楽しめる特別なコレクションとなっています。

発売するコラボレーションアイテムは、恋もおしゃれも夢も詰め込んだ“平成女児”カルチャーを現代のファッションにアップデートし、その魅力をWEGOの人気アパレルや雑貨に落とし込みました。平成女児世代はもちろん、今の世代にも新しい楽しみ方を提案します。

また、今回のコラボレーションアイテムの発売を記念し、WEGO 1.3.5…原宿とWEGO 心斎橋店にて、作品の世界観に浸れるフォトブースやパネルを展示したPOP UPを 2026年1月30日(金)～2月12日(木)の期間で開催いたします。

コラボレーションアイテム詳細

- 発売日2026年1月30日(金)※WEGO ONLINE STOREは正午より販売開始- 販売店舗【WEGO】 心斎橋店／札幌店／仙台駅前イービンズ店／イオンモール高崎店／大宮アルシェ店／ 池袋P'パルコ店／ららぽーとTOKYO-BAY店／ららぽーと横浜店/ららぽーと東郷店／ 大須店／HEP FIVE店／広島店/キャナルシティ博多店／アミュプラザくまもと店【WEGO 1.3.5...】原宿店【WEB】WEGO ONLINE STORE- ITEM・ルームウェア 8,799円(税込)・スウェット 4,399円(税込)・スマホクリップ 1,099円(税込)・ヘアクリップ 1,099円(税込)・着ぐるみキャップキーホルダー 1,759円(税込)・ドレスチャームキーホルダー 2,199円(税込)・ひっかけマスコット 2,529円(税込)・ポーチ 2,199円(税込)・巾着ポーチ 1,759円(税込)・ルームシューズ 3,299円(税込)・ランダムステッカー 550円(税込)

＜ちゃお＞

小学生の女の子が興味あるものぜーんぶある！ 読者の恋・おしゃれ・夢を応援する小学館発行のスーパーエンターテイメント少女まんが誌。『シャイニング！』、『1秒先は、恋』などの楽しいまんがや大人気の「星のカービィ」「ポケットモンスター」などのホビー最新情報もいっぱい。ステショ・バッグ・アクセ・ちゃお限定カードなど毎月の超豪華ふろくも見逃せない！



Lifestyle Culture Storeである【WEGO】を全国に約180店舗展開。

コーポレートスローガンに『YOUR FAN（あなたのファンになる）』をかかげ、ファッション、カルチャー、ライフスタイルと多岐にわたった商品開発や店頭イベントなど、そのストリートカルチャーや様々な界隈へのキュレーション力、プロジェクト支援など、若者から絶大な支持を得ている。

また、【WEGO】の他、様々な視点からアーティストをプロデューサーやディレクターに起用したブランドを多数展開。



