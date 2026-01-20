「DXプロジェクトの成功/失敗を分ける要因とは」ウェビナーを開催（2月4日11:00-12:00）株式会社リンプレス
https://www.linpress.co.jp/event/seminar/0204
企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、2026年2月4日（水）に『DXプロジェクトの成功/失敗を分ける要因とは』と題したウェビナーを開催しますので、お知らせいたします。
■ウェビナー概要
【オンライン開催】DXプロジェクトの成功/失敗を分ける要因とは
主催：株式会社リンプレス
日時：2026年2月4日（水）11:00~12:00
方式：Zoomウェビナー ※お申込いただいた方にウェビナー視聴用URLをお送りいたします。
費用：無料
詳細・お申込み：https://www.linpress.co.jp/event/seminar/0204
デジタルトランスフォーメーション（DX）の現場では、プロジェクトが思うように進まない、あるいは必要な人材が不足しているとの声が多く聞かれます。競争が激化する市場の中で、的確な戦略と強力な実行力が問われています。
本ウェビナーでは、新たに収集された最新のDX動向調査データをもとに、成功を収めるプロジェクトと失敗に終わるプロジェクトの鍵となる要因を明らかにします。特に、成果をあげている他社の取り組み事例を多く取り上げることで、実際のプロジェクトに即した実践的なインサイトを提供します。
DX導入に踏み切れない企業や、現状が思うように進まない担当者向けに具体的な改善策を提示し、新たな一歩を踏み出すためのヒントをお届けします。
■このウェビナーに参加して分かること
- 最新DX調査で明らかになった、日本企業のDX推進の現状
- DXプロジェクトにおける課題と停滞する主な原因
- 成功したDXプロジェクトと失敗したDXプロジェクトの違い
- DXプロジェクトの成功に向けて、企業は何から取り組むべきか
■このような課題を持つ方におすすめ
- DXプロジェクトを推進できる人材が社内にいない
- DXの実践（プロジェクト）が思うように進まない
- DXで成果をあげている他社の取り組みが知りたい
■ウェビナー登壇者情報
株式会社リンプレス
取締役 イノベーション事業部長 エグゼクティブパフォーマー
塚本 公士
約20年にわたり、金融・製造業など様々な業界におけるシステム開発プロジェクトのPM・PLを経験。
近年は大手・中小企業向けのDX人材育成研修を数多く手掛ける。
https://www.linpress.co.jp/event/seminar/0204
■株式会社リンプレスについて
リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。
会社名：株式会社リンプレス
所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階
代表者：代表取締役社長 三宮壮
設立：2017年4月1日
株主：株式会社リンクレア（100％）
資本金：5,000万円
事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援
URL：https://www.linpress.co.jp/