TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』とZOZOTOWNがコラボレーション！描き下ろしイラストを使用した限定アイテムを1月23日より販売

株式会社ZOZO

TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』とZOZOTOWNがコラボレーションしたコレクション「炎炎ノ消防隊 参ノ章 BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN」を、1月23日（金）よりZOZOTOWN限定で受注販売します。

今回販売するのは、『炎炎ノ消防隊 参ノ章』に登場する特殊消防隊のエンブレムをあしらったファイヤーマンジャケットやバックパックなどのアパレルアイテムのほか、シンラ・アーサー・アイリス・マキ・タマキ・紅丸の描き下ろしイラストを使用した雑貨を加えた計9型のアイテムです。描き下ろしイラストでは、シンラとタマキが本コラボアイテムのファイヤーマンジャケットを着用しています（※）。

（※）描き下ろしイラストでキャラクターが着用しているアパレルアイテムと実際の商品は、一部デザインが異なる可能性がございます。

・受注販売期間：2026年1月23日（金）正午 ～ 2026年2月9日（月）11:59

※受注販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。

・URL：https://zozo.jp/search/?p_gtagid=2146809

※1月23日（金）正午より商品公開

・お届け時期：2026年4月上旬 ～ 2026年6月中旬

※アイテムごとに異なります。詳しくは各アイテムの商品ページにてご確認ください。

＜ZOZOTOWN限定アイテムについて（一部）＞

(左上から）

TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN ファイヤーマンジャケット：33,000円（税込）

TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN マウンテンコート：16,500円（税込）

TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN フーディ（2種展開）：8,800円（税込）※画像は「タマキ」ver.

TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN バックパック：16,500円（税込）

TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN ラバーマット：3,850円（税込）

TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN スマホ用ミニアクスタセット：2,200円（税込）

TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN タペストリー：3,850円（税込）

TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN グッズセット（6種展開）：3,520円（税込）※画像は「シンラ」ver.