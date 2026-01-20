P.I.C.S.企画・制作／テレビ東京ドラマ『シナントロープ』が ギャラクシー賞2025年12月度月間賞を受賞

株式会社IMAGICA GROUP

映像の企画から制作、映像編集、配信・流通向けサービスに至るまでを、グローバルにワンストップでお届けする株式会社IMAGICA GROUP（本社：東京都港区、代表取締役社長：長瀬 俊二郎）のグループ会社である、株式会社ピクス ( 代表取締役社長：平賀大介、本社 : 東京都渋谷区 ) にて企画・制作を手掛け、原作・脚本を此元和津也 (P.I.C.S. management) が務めた、ドラマ「シナントロープ」が放送批評懇談会が主催する「ギャラクシー賞」において「2025年12月度月間賞」を受賞しました。

ギャラクシー賞は、日本の放送文化の質的向上を目的とし、優秀な番組・個人・団体を表彰するために、放送批評懇談会によって1963年に創設されました。審査は、放送批評懇談会の会員から選出された選奨事業委員会が担当し、テレビ、ラジオ、CM、報道活動の 4 部門を対象としています。テレビ部門では、毎月、委員の推薦により「月間賞」が選定され、これがギャラクシー賞の入賞候補作品となります。

ドラマ「シナントロープ」は Prime Video にて全話配信中です。

◾ドラマ「シナントロープ」

https://www.tv-tokyo.co.jp/synanthrope/



──「あの人は…とんでもないです」──

舞台は、街の小さなバーガーショップ「シナントロープ」。そこで働く8人の若者たちの中、大学生の都成剣之介（水上恒司）は、バイトの同僚・水町ことみ（山田杏奈）に、密かに想いを寄せていた。そんなある日、「シナントロープ」で不可解な強盗事件が発生。静かだった日常は、少しずつ歪みはじめる。

恋愛と友情、絆と裏切り、運命と選択──揺らぎ出した関係と感情が、次々と事件を引き寄せていく。何が本当で、何が嘘なのか。そして、都成の想いの先に待つのは、恋か、それとも──。

現代の若者たちを投影したリアルな人間模様と、不穏な世界観の中で緻密な伏線や巧みな会話劇によって美しくエモーショナルに描かれる青春群像ミステリー。

放送：2025年10月6日～2025年12月22日 テレビ東京系 毎週月曜よる 11時6分～11時55分

「ドラマプレミア23」枠

出演：

水上恒司、山田杏奈

坂東龍汰、影山優佳、望月歩、鳴海唯、萩原護、高橋侃

遠藤雄弥、アフロ、森田想 ／ 染谷将太 ほか

原作・脚本：此元和津也

監督：山岸聖太

音楽：江崎文武

チーフプロデューサー：祖父江里奈（テレビ東京）、平賀大介（P.I.C.S.）

プロデューサー：

前田知樹（テレビ東京）、原田宗平（P.I.C.S.）、

神戸麻紀（P.I.C.S.）、竹迫雄也（アスミック・エース）

制作：テレビ東京、P.I.C.S.

制作協力：アスミック・エース

製作著作：「シナントロープ」製作委員会



＊Prime Video にて見放題独占配信中

https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0DW2LVWN6

＊Blu-ray Box 予約受付中

https://www.amuse-s-e.co.jp/release/detail/synanthrope



株式会社ピクス

世界に「楽しい驚き」を。



・会社名：株式会社ピクス / P.I.C.S. Co., Ltd.

・代表者：代表取締役社長 平賀 大介

・所在地：〒150‐0022 東京都渋谷区恵比寿南3丁目9番19号 サイシンビル

・創立：2000年4月25日

・資本金：5,000万円

・事業内容：映像・グラフィック企画制作、空間デザイン・設計、ライブエンタテインメントに関わる映像制作、デジタルコンテンツ企画・制作 (AR、MR、VR)、MV・テレビCM制作、IPコンテンツの企画 (劇場映画、TVドラマ、アニメーションなど)

・公式SNS

株式会社IMAGICA GROUP

1935年の創業以来、新たな“映像”の価値創出に挑戦し続け、これからも「世界の人々に”驚きと感動”を与える映像コミュニケーショングループ」を目指してまいります。

・会社名：株式会社IMAGICA GROUP / IMAGICA GROUP Inc.

・代表者：代表取締役社長 社長執行役員 長瀬 俊二郎

・所在地：〒105‐0022 東京都港区海岸一丁目14番2号

・創 業：1935年2月18日

・資本金：1億円

・事業内容：映像コンテンツ事業、映像制作技術サービス事業、映像システム事業等を営むグループ会社の事業の統括。IMAGICA GROUPは、映像の企画から制作、映像編集、配信・流通に至るまでを、グローバルにワンストップでお届けし、エンタテインメントに限らず、産業や医療、さらには学術研究などの幅広い分野へも、映像技術を活用した高品質な製品・サービスを提供しています。

