小学2年の「動物園ミニガイド」がデビュー！

京都聖母学院小学校

【京都聖母学院小×京都市動物園】

動物園獣医師から学んだ「本物」の知識を、子どもたちが自分の言葉で来園者へガイドします。

京都聖母学院小学校（京都市伏見区、校長：中島 正子）は、2026年1月28日（水）、京都市動物園にて2年生児童による校外学習「ミュージアムジャック」～動物園ミニガイド～を実施いたします。

本プログラムは、2年生「総合フロンティアコース」が取り組む探究的学習活動の集大成です。児童たちはこれまで、京都市動物園の全面協力のもと、動物園獣医師から直接レクチャーを受け、骨格標本に触れるなど、動物の身体の仕組みや生態について専門的な視点で深く学んできました。

こうした学びを通して、子どもたちは知識の習得にとどまらず、学んだことを自分の言葉で発信する力や、社会とつながる意識を育んできました。当日は、2年生がミニガイドとなり、来園者に向けて動物の魅力や不思議を紹介します。本校が大切にする探究的な学びの実践を示す機会となります。

【注目のポイント】

●「本物」から学ぶ

・現役獣医師による特別指導 動物のプロである獣医師から直接指導を受けた、精度の高い内容。

・専門的な知識を、子どもならではのピュアな感性で噛み砕いて伝えます。

●小学2年生が「動物のウェルビーイング」を語る

・生態紹介だけでなく、動物にとっての「幸せな暮らし＝ウェルビーイング」についても学習。

・次世代を担う子どもたちの視点・言葉で発信します。

●「調べ学習」を「社会貢献」へ変えるアウトプット教育

・教室内での学びに閉じず、実際の公共施設（動物園）を舞台に来園者へ発信

・本校が大切にする「探究学習」を実践する場です。

京都市動物園での1回目の授業風景

教室でのガイドの練習風景

校外学習「ミュージアムジャック」～動物園ミニガイド～

【日 時】 ２０２６年１月２８日（水）１０：００～１１：００頃

【場 所】 京都市動物園（京都市左京区岡崎法勝寺町）内 各展示ブース

【内 容】 児童による来園者への動物の生態・魅力の解説（ミニガイド）

【参加者】 京都聖母学院小学校 2年生 児童５６名