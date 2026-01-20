『HOTEL&SAUNA WAYPOINT SHINANO-MYOKO』 長野県信濃町・野尻湖に2026年3月1日（日）プレオープン　1月20日（火）より予約受付＆Makuakeにて販売開始

株式会社PLAY&co

株式会社PLAY&co（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中島庸彰、以下「PLAY&co」）は、2026年3月1日（日）、長野県信濃町に、本格かつ遊び心のあるサウナ体験とバンライフ発想の宿泊空間を掛け合わせた新しい滞在拠点『HOTEL&SAUNA WAYPOINT SHINANO-MYOKO（ホテルアンドサウナ ウェイポイント シナノミョウコウ）』（以下『WAYPOINT』）をプレオープンします。また、プレオープンに先立ち、2026年1月20日（火）より予約受付とMakuake販売を開始します。

『WAYPOINT』は、サウナやウィンタースポーツ、ウォーターアクティビティ、登山など、野尻湖周辺に広がる四季折々の自然やコンテンツを気軽に、自由に楽しみ尽くすための滞在拠点となる宿泊・サウナ施設です。

公式サイト：https://wpt-shinano-myoko.jp/



バンライフ発想“旅の拠点”となる宿泊空間と“本格×遊び心”を体現するサウナ

『WAYPOINT』は、バンライフ発想による旅の拠点としての宿泊空間と、旅の途中で心と身体を休められるような本格的で遊び心のあるサウナを併設した、新しい“旅の滞在拠点”です。

バンライフとは、バンやキャンピングカーを改造し、旅をしながら暮らすスタイルのことで、アメリカ北西部では、アウトドアを愛し、限られた空間を工夫して使うDIY精神やサステナブルな価値観とともに根付いてきました。本施設はそんなバンライフの文化を体現するために、モーターホテルの駐車場と部屋が繋がった造りを活かし、車から直接入室できるステップインスタイルを採用しています。客室は全室ミニキッチンとバスルーム付きのため、短期から中長期まで暮らすように過ごせる拠点としてご利用いただけます。

12名収容可能なコンテナを使用したパブリックサウナは、巨大電気ストーブを使用し高火力で熱し続けることで、広い室内でも安定したムラのない重厚な熱圧を実現しました。また、ヴィンテージのミニバンを再利用した水風呂や、お茶を使ったロウリュや壁に水をかけて蒸気を発生させる「ウォーリュ」、サウナ室内にいながら冷水で体を冷やすことができる「冷頭スプラッシュ」、冬季限定の雪ダイブなど、唯一無二の体験をご提供します。設備やコンセプトにこだわるだけでなく、自然環境と一体となって“心とからだをほどく”体験を追求しました。

目的や季節に応じて宿泊とサウナを自由に組み合わせながら、自然のリズムの中で一息つく、野尻湖・妙高高原周辺のウィンタースポーツやウォーターアクティビティ、アウトドアや遊びなどをより深く楽しめる滞在スタイルを提案します。

四季と遊びが隣り合う土地、野尻湖・妙高高原とつながる「拠点」

野尻湖周辺は、夏は高原ならではの避暑地としても人気のエリアです。暖かい季節は湖でSUPやカヌーを楽しめるだけでなく、秋には湖畔や周辺の山々が紅葉に彩られます。また、冬には車で10分圏内に妙高高原エリアのスキー場が広がるなど、ウィンタースポーツの拠点としても恵まれた立地です。さらに、湖畔ではワカサギ釣りや雪景色を楽しむことができ、季節ごとに異なる過ごし方が可能です。

豪雪地帯ならではの寒暖差や、四季によって大きく表情を変える自然環境は、サウナ体験とも親和性が高く、施設単体だけで完結させない“土地とつながる体験”を生み出します。『WAYPOINT』は、自然を楽しむために滞在する拠点として、この地を選びました。

築40年以上のホテルを、解体せず再構築するという選択

建物はかつてブティックホテルとして使われていた築40年以上の既存建築をフルリノベーションしたものです。老朽化を理由に解体するのではなく、この場所が地域の風景として積み重ねてきた時間や記憶を受け止めながら、現代の滞在スタイルに合わせて再構築する道を選びました。

バンライフカルチャーが根付くアメリカ・ポートランドでは、古い建物を生かしながら新しい文化を育むサステナブルな精神や、クラフトやローカルコミュニティ、リノベーションを通じて、人と場所がともに成熟していく土壌が日常の中に息づいています。本施設はその価値観を大切にしながら、築40年以上のブティックホテルを丁寧にリノベーションしました。

『WAYPOINT』は地域の人やカルチャーとゆるやかにつながりながら、新しい感性や活動を呼び込む「ニューローカル」な拠点を目指します。「古いものを大切にしつつ新しい暮らしを育てる」精神を、この信濃町で体現していきます。

Makuakeプロジェクト詳細

プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/waypoint/

プロジェクト実施期間：2026年1月20日（火）～2026年4月20日（月）

リターン：リターン情報はMakuakeプロジェクトページからご確認ください。

施設情報

名称：HOTEL&SAUNA WAYPOINT SHINANO-MYOKO（ホテルアンドサウナ ウェイポイント シナノミョウコウ）

開業日：2026年春

所在地：長野県上水内郡信濃町野尻1047-2

客室：総客室数 10室

- キングルーム（31.30平方メートル ）- ツインルーム（35.30平方メートル ）- トリプルルーム（35.30平方メートル ）サウナ 1室

アクセス：長野新幹線「長野」駅下車後、車で約40分／高速黒姫インターから約10分

公式サイト：https://wpt-shinano-myoko.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/waypoint_shinano_myoko/

施設オーナーについて

施設オーナー：株式会社リムズキャピタル

代表取締役：三平 裕毅

事業内容 ：設計事務所を母体に不動産のリノベーション再販事業、不動産開発事業をメインに、不動産特定共同事業による不動産クラウドクラウドファンディングサービスであるBATSUNAGU(バツナグ https://www.batsunagu.com/ (https://www.batsunagu.com/))を運営。

BATSUNAGUでは、日本全国の遊休不動産や空き家・古民家を活用した地方創生・地域活性化事業を展開しております。地方公共団体や地方銀行様等とも連携しながら、プロジェクト構築から実行まで実施しております。

株式会社PLAY&co について

『世界とつながる場を作り、世界を変える出会いを創る』というミッションのもと、ホテルやホステル、ヴィラ、サウナなど、全国18店舗の不動産企画・運営を行う会社です。※2026年1月時点

事業企画・マーケティング・店舗運営までを一気通貫で行うことを強みとし、運営や集客の視点を取り入れながら、立地や建物の魅力を最大化する不動産企画が特徴です。また、複数業態が混在する滞在型複合施設を運営することで、社会情勢の影響を受けにくい宿泊施設の新たなスタンダードに取り組んでいます。

PLAY&coで企画・運営しているプロジェクト一覧：https://playandco.jp/project/

会社概要

会社名：株式会社PLAY&co

代表：代表取締役 中島庸彰

設立：2016年11月11日

所在地：東京都渋谷区渋谷3-8-12 渋谷第一生命ビルディング5階

コーポレートサイト：https://playandco.jp/

事業内容：宿泊施設ならびにサウナ施設の事業企画、マーケティング、店舗運営

従業員数：300名（社員・業務委託・アルバイトを含む）※2025年10月時点