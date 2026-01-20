【ご報告】北陸3県の日本酒を呑んで、能登の酒蔵を応援！「第3回 令和6年能登半島地震　災害支援チャリティー」

株式会社エムアイフードスタイル

株式会社エムアイフードスタイル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：雨宮 隆一）は、株式会社三越伊勢丹ホールディングスのグループ会社として、首都圏を中心に22店舗のスーパーマーケット「クイーンズ伊勢丹」を運営しております。

当社は、食品スーパーマーケットの立場から「令和6年能登半島地震」で被災された地域の復興を応援すべく、被災地産品（今回は日本酒）の販売を通じた災害支援チャリティーを、昨年に引き続き実施いたしました。その結果、2026年1月20日（火）に、石川県酒造組合連合会へ寄付を行いましたのでご報告申し上げます。被災された皆さまのご安全と、一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。

クイーンズ伊勢丹は、三越伊勢丹グループのサステナビリティスローガン「think good」の考えに基づき、これからも産地への感謝を忘れず、地域とつながり、生産者に寄り添う取り組みを推進してまいります。

本取り組みにご賛同・ご協力いただいたお客さま、お取引先の皆さまに、心より御礼申し上げます。

■「第3回 令和6年能登半島地震 災害支援チャリティー」概要

・実施期間：2025年12月1日（月）～12月31日（水）

・寄付方法：石川県・富山県・福井県対象商品の売上合計金額（本体）の5%を、被害の大きかった以下の団体へ寄付（対象商品には専用のPOPをつけて明確にわかるようにしています）

・寄付先：石川県酒造組合連合会 〒920-0842 金沢市元町2-13-3342 ※HP：https://www.ishikawa-sake.jp/

・対象商品： 【石川】松波酒造：大江山、数馬酒造：竹葉、福光屋：加賀鳶、車多酒造：天狗舞、など

【福井】加藤吉平商店：梵、南部酒造場：花垣 など

・実施店舗：クイーンズ伊勢丹笹塚店・新高円寺店・仙川店・小石川店・北浦和店・石神井公園店・本八幡店・品川店・白金高輪店・横浜店・藤沢店・三鷹店・武蔵境店・目白店・国分寺店・新小岩店・十条店・千葉店・浜松町店・ネットショップ店

【クイーンズ伊勢丹ネットショップはこちら】

https://www.queensisetan.com/



【お客さまからの商品に関するお問い合わせ先】

クイーンズ伊勢丹お客さま相談室：0120-781-387（午前10時～午後6時）

※土日祝日除く



【クイーンズ伊勢丹について】

クイーンズ伊勢丹は、高品質な食品スーパーマーケットです。独自性の高いプライベートブランドを中心に、利便性・簡便性の高い商品を取り揃えています。多様なお客さまに対して、時間帯に応じた商品、サービスを提供しており、現在首都圏に22店舗を展開しています。



【エムアイフードスタイルについて】

株式会社エムアイフードスタイルは、株式会社三越伊勢丹フードサービスが育て、培ってきたスーパーマーケット事業及び食品製造加工卸事業等を承継し、更に地域でお客さまに愛していただけるような事業に成長をしていくために2018年設立された会社です。食生活を通じて『豊かなライフスタイル』のご提案はもとより『価値ある体験』を提供してまいります。



所在地：東京都新宿区西落合2-18-20 ナレッジパーク落合ビル3階

資本金：100百万円

代表取締役社

長：雨宮 隆一

事業内容：スーパーマーケット運営、百貨店内店舗運営、食品製造、OEM事業、ベンダー事業

URL：https://www.im-food.co.jp/

※掲載情報は2026年1月20日現在のものです。