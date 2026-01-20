法人向けスライド生成AI「ChatSense」、パワポ出力機能をリリース

株式会社ナレッジセンス法人向けスライド生成AI「ChatSense」、パワーポイント出力機能をリリース

株式会社ナレッジセンスは、セキュアな環境でChatGPTを活用できる法人向け生成AIサービス「ChatSense」を提供しております。この度ChatSenseは、好評いただいている「スライド生成機能」において、多くのご要望をいただいていた「パワーポイント（.pptx）出力機能」をリリースすることをお知らせいたします。

これまでChatSenseで生成されたスライドは、画像形式やPDF等での閲覧が主でしたが、今回のアップデートにより、PowerPoint形式でのダウンロードが可能になります。これにより、生成されたスライド上のテキストやレイアウトを、ユーザー自身の手で自由に修正・編集できるようになります。

「スライド生成」機能のご利用にご興味がある場合、以下よりお問い合わせくださいませ。

■ 背景 ― 「生成して終わり」から「編集して完成させる」へ

「資料作成」は、オフィスワーカーの方々が、日常から多くのコストをかけている業務です。ChatSenseのスライド生成機能は、社内資料や議事録などのテキストデータを読み込ませるだけで、瞬時に実用レベルのプレゼン資料を作成できることから、多くの企業様にご好評いただいております。

一方で、これまでは生成されたスライドを画像として利用するケースが多く、「生成されたテキストの細かなニュアンスを修正したい」「自社のフォーマットに合わせて微調整したい」という、編集に関するニーズが高まっておりました。

そこでChatSenseでは、生成AIによるスピード感と、ユーザー自身による仕上げの自由度を両立させるため、PowerPoint形式でのファイル出力機能を実装いたしました。

■ 新機能「パワーポイント出力」について

ChatSense上で生成したスライド画像を、ワンクリックでパワーポイントでテキスト編集可能な状態に変換

1. テキストボックスとして編集が可能

今回のアップデート最大の特徴は、単にスライドを画像としてPowerPointに貼り付けるのではなく、テキストや構成要素を「編集可能なオブジェクト」として出力できる点です。これにより、AIが生成したドラフト版に対し、人間が最後の手直し（誤字の修正、言い回しの変更、文字サイズの調整など）をPowerPoint上で行うことが可能になります。

2. 崩れにくい高精度な出力

生成AIが作成したデザインレイアウトを維持したままPowerPoint化します。複雑なデザインであっても、編集のしやすさを考慮した構成で出力されるため、ゼロから手直しをする手間がかかりません。

3. 追加料金なしで利用可能

本機能は、ChatSenseのスライド生成機能をご利用の全てのプランにおいて、追加料金なしでご利用いただけます。

4. 多彩なデザインスタイルに対応

先日リリースされた「テーマの選択」機能と組み合わせることで、「近未来的」「伝統的」など様々なスタイルのスライドを生成し、それをPowerPointとして持ち出すことが可能です。生成できるスライドのデザイン例は、以下のギャラリーをご覧ください。

そもそもスライド生成AIとは？については、以下をご確認ください

■ 法人向けChatGPTサービス「ChatSense（チャットセンス）」とは

ChatGPTは、米OpenAI社が2022年秋にリリースした大規模言語モデルです。ナレッジセンスの提供するChatSenseとは、セキュリティを強化した形でChatGPTを利用しつつ、コスト面でも優位性のあるサービスです。ChatSenseは、企業・官公庁・総合大学など、多くの法人で導入実績があります。以下の特徴がございます。

1. チャット内容をAIの学習から守る機能

エンタープライズプラン、ビジネスプラン、無料のスタータープラン、全てで利用可能な共通の機能です。

2. プロンプトを社内共有できる機能など、豊富な独自機能

通常のChatGPTには見られないビジネス向けの機能が特徴です。他にも、メンバーの一括管理機能、フォルダ&ドラッグ整理機能、プロンプトテンプレート機能など、日々アップデートを重ねており、そのほとんどが、無料プランであっても適用されています。

3. ChatSenseは初期費用が無料、最低利用期間の縛りがない

「使ってみないとわからない」という企業のみなさまの気持ちに応えるため、導入のハードルをなるべく下げ、無料で利用可能な範囲を大きく広げています。

ChatGPTの法人契約のメリットについてはこちらもご覧ください。

■ ナレッジセンスについて

ナレッジセンスは、企業のDXを加速し、あらゆる社員の生産性を向上させるため、法人向けChatGPTサービス「ChatSense」・事業コンサルティングを提供しています。ChatSenseだけでなく、生成AIに関する複数のサービスをリリースし、グローバルのユーザーに提供している実績がございます。ナレッジセンスでは、生成AIを活用して社員の業務効率を加速したい企業からのご相談をお待ちしております。

ナレッジセンスは、生成AIを利用して社員の生産性を大幅に向上させ、デジタルトランスフォーメーションを推進するための活動に尽力して参ります。

■ 会社概要

会社名：株式会社ナレッジセンス

本社：東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル2階

代表者：代表取締役CEO 門脇 敦司

設立： 2019年4月10日

事業内容：

・「ChatSense」および生成AIテストサービス「Ozone」などの企画・運営

・生成AIを活用したDX戦略コンサルティング

・社内外向けのソリューション開発

本文中に記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。